  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de internetten sahte ilanla araç satan çete çökertildi

İzmir'de internetten sahte ilanla araç satan çete çökertildi

İnternetteki araç satış ilanlarını kopyalarak kendi araçları gibi satan çete bir vatandaşı 255 bin lira dolandırdı. İzmir polisinin yaptığı çalışmayla çökertilen çetenin 4 üyesi yakalandı.

İHA
İzmir’de internetten sahte ilanla araç satan çete çökertildi

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden aracını satmak isteyen vatandaşların ilan bilgilerini kopyalayarak kendi araçları gibi daha düşük fiyattan ilana koydukları, kendilerini arayan vatandaşlara çeşitli bahaneler sunarak vermiş oldukları İBAN numaralarına para göndertip, sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli belirlendi.

Otomobil satın almak isteyen bir vatandaşı 255 bin lira dolandıran şahıslar, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA