Japon deprem uzmanından korkutan uyarı! “Türkiye genelinde Marmara Bölgesi ve İzmir’de deprem olabilir”

Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, bir yapı kimyasalları firmasının 'Yeniden Hep Birlikte Ayağa Kalkıyoruz' mottosuyla başlattığı deprem bölgesindeki şehirlerdeki seminerlerini sürdürüyor. Depreme karşı alınabilecek önlemlerle ilgili eğitim seminerleri için özel olarak tasarlanan 'Kaşif' isimli tırla Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya illerinde seminerler veren Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ve beraberindeki uzmanların bir sonraki durağı Elazığ oldu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Moriwaki, Marmara ve İzmir ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni işaret ederek önemli uyarılarda bulundu.