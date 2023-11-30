İzmir'deki nöbetçi eczaneler hangileri? İşte İzmir nöbetçi eczaneler listesi (30 Kasım Perşembe)...

RİTİM ECZANESİ – GÜZELBAHÇE
KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE 02322033742
FULYA SEKER ECZANESİ – HATAY
ESENYALI MAH. 52/70 SOK.NO:6/A HALE PASTANESİ ARKA SOKAĞI- ESKİ DOLUNAY PASTANESİ 2322856342
YENI UMUT ECZANESİ – İNCİRALTI
MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA 2322598888
TUBA ECZANESİ – KARABAĞLAR
YUNUS EMRE MH. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT BULVARI NO:16 AVRUPA TIP MERKEZİ YANI 02322070010
YENI KARABURUN ECZANESİ – KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN 02327312403
RESADIYE ECZANESİ – KARŞIYAKA 1
1748 SOK.NO:44/A-B JANDARMA DİSPANSERİ KARŞISI aksoy taksi karşı sokagı aksoy muhtar sokagı.. 02323810860
ÖZGÜN ECZANESİ – KARŞIYAKA 2
BAHÇELİEVLER MAH. YAŞAR AKSOY SOK. NO:119/F bahçelievler katlı pazar yeri karşısı– türk telekom yanı 02323830400
KUMBASAR ECZANESİ – KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MAH. 1735 SOK. NO:194/B 02322738372
SAHRA ECZANESİ – KARŞIYAKA 4
ŞEMİKLER MH. 6294 SOK.NO:32/A 02323626241
KEMALPASA TUNA ECZANESİ – KEMALPAŞA
MEHMET AKIF ERSOY MAH. ISMET INÖNÜ CAD. NO:81/B 2328782788
SAVRAN ECZANESİ – KINIK
TÜRKCEDIT MAH. ATAÜRK CAD. NO:142/E KINIK/IZMIR 02326871097
KIRAZ ECZANESİ – KİRAZ
ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B 2325723018
BETÜL ECZANESİ – MENDERES
CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:1/C 02327824917
ECE ECZANESİ – MENEMEN
İSMET İNÖNÜ MAH. 1271/1 SOK. NO:2/1B 02323679022
NESRIN ECZANESİ – MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ULUKENT 30 AGUSTOS MAH. 7122 SOKAK NO:7/A-H MENEMEN 02328381180
MİMOZA ECZANESİ – MİTHATPAŞA
TURGUT REİS MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:374/A 02324845838
YARIMADA ILGIN ECZANESİ – MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1 0536 721 87 87 02327378383
YENİ GÜLER ECZANESİ – NARLIDERE
MITHATPASA CAD. 301/C NARLIDEREDE TURŞUCU HASAN AMCA BİTİŞİĞİ 02322392161
VATAN ECZANESİ – ÖDEMİŞ
ATATÜRK MH. ATATÜRK CD.NO:43/A 2325443039
TOPRAK ECZANESİ – PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI 2324790609
AYBEK ECZANESİ – SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. 86/A 02322811578
SEFERİHİSAR ECZANESİ – SEFERİHİSAR
CAMİKEBİR MAH. 48 SK. NO:5/A 02327435756
METİN ERKAN ECZANESİ – SELÇUK
CUMHURİYETR MH. 5017 SK. NO:8/Z-1 02328920242
BÜYÜK ECZANESİ – ŞİRİNYER
CEMIL SEBOY BULV. NO:98 2324877161