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Haberler İzmir İzmir'deki nöbetçi eczaneler hangileri? İşte İzmir nöbetçi eczaneler listesi (30 Kasım Perşembe)...

İzmir'deki nöbetçi eczaneler hangileri? İşte İzmir nöbetçi eczaneler listesi (30 Kasım Perşembe)...

Binlerce kişi İzmir'de en yakınında bulunan nöbetçi eczaneler hakkında araştırma yapmaya başladı. Halk sağlığı ve yararı için mesai saatleri dışında acil durumlardaki ilaç ihtiyacını karşılayan nöbetçi eczaneler hangileri? 30 Kasım'da İzmir'de nöbetçi olan eczanelerin ad, adres ve telefon bilgileri neler? İşte 30 Kasım Perşembe İzmir'deki nöbetçi eczanelerin listesi...

HABER MERKEZİ

30 Kasım perşembe günü İzmir'de hangi eczaneler nöbetçi olacak? Acil ilaç almak isteyenler semtlerine en yakın hangi eczanelere gidebilecek? İşte 30 Kasım Perşembe günü İzmir'de gideceğiniz nöbetçi eczanelerin adresleri, telefonları...

30 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ İZMİR'DEKİ NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ...

BERKAY ECZANESİ – ALİAĞA KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD. NO:68/A HÜKÜMET KONAĞI CD. TIBMED YANI 02326161311

LIMAN ECZANESİ – ALSANCAK KÜLTÜR MH.ALIÇETINKAYA BULVARI NO:39/B 02324636895

ÇETİN ECZANESİ – ALSANCAK-BASMANE MİMAR SİNAN MAH. CAN KULDUK SOK. NO:15(ÖZEL GAZİ HASTANESİ KÖŞESİ) 02324632600

EBRU ECZANESİ – ALTINDAĞ * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR BİRLİK MAH KEMALPAŞA CAD. NO:235/A 02324671129

ASLAN ECZANESİ – ATATÜRK-OSMANGAZİ * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR İNÖNÜ MAH. TURGUTREİS CAD. NO:47/A (5010804901 02323514901

TÜRKMENKÖY ECZANESİ – AYRANCILAR TÜRKMENKÖY MH. 209 SK. NO:36/A 02328541657

BADE IŞIK ECZANESİ – BALÇOVA FEVZİ ÇAKMAK MAH. CENGİZ TOPEL SOK. NO:9/B 02329998380

YENİ MANZARA ECZANESİ – BASIN SİTESİ BASINSİTESİ MAH. 170 SOK. NO:4/B 02322445538

BAYINDIR ECZANESİ – BAYINDIR MİTHATPAŞA MAH. PARK GEÇİDİ CAD.NO 15 02325813206

İzmir’deki nöbetçi eczaneler hangileri? İşte İzmir nöbetçi eczaneler listesi 30 Kasım Perşembe...

ZEYTİN ECZANESİ – BAYRAKLI
ÇAY MAH. 2120/2 SOK. NO:30/B 02323419933

ŞAFAK ECZANESİ – BERGAMA
ZAFER MAH.HASTANE YOKUSU CAD.NO:2/C BERGAMA/IZMIR 02326310706

AKTEPE ECZANESİ – BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG 05548989987-05324708919 02325927649

NAZİF ECZANESİ – BORNOVA 1
ERGENE MH. 456 SK. NO:11/C 02323740951

İLGİSU ECZANESİ – BORNOVA 2
KAZIM DIRIK MAH. ÜNIVERSITE CAD. NO:30/A BORNOVA 02323390545

BAYRAKLI PLAZA ECZANESİ – BORNOVA 3
MANSUROĞLU MAH. 286/1 SOK. NO:13/C 02325029581

DOĞANLAR ECZANESİ – BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANLAR MAH. 1454/1 SOK. NO:1 02324781403

BOZYAKA SERDAR ECZANESİ – BOZYAKA
SAIM ÇIKRIKÇI CAD. NO:108 BOZYAKA HASTANESİ POLİNİKLİNİK KAPISI KARŞISI 02322560118

SUDEM ECZANESİ – BUCA 1
ÖZMEN CAD. NO:118/B 2324870818

BARAN ECZANESİ – BUCA 2
BUCA KOOP MAH. 1413 SOK. NO:10/A-A BUCA KOOP MEYDANI İLE BUCA BATI OTOBAN ÇIKIŞI ARASI ZEYTİNLİK KARŞISI 02325047384

BANU ECZANESİ – ÇAMDİBİ
BURAK REİS CD. 5234 SK. NO:26/A ÇAMDİBİ POLİS KARAKOLU YANI 02324350701

DAĞDELEN ECZANESİ – ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16 02326733046

GÖZDE ECZANESİ – ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
INKILAP CAD.2001 SOK.NO:107/E 2327120440

İzmir’deki nöbetçi eczaneler hangileri? İşte İzmir nöbetçi eczaneler listesi 30 Kasım Perşembe...

REİSDERE ECZANESİ – ÇEŞME
ÇEŞME REİSDERE MAHALLESİ 6001 SOKAK NO:44 02327171040

HARMANDALI ECZANESİ – ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
INÖNÜ MAH.HALILKUYUSU CAD.NO:12/AHARMANDALI 2328390266

ÇİĞLİ EGE ECZANESİ – ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MH. 8258/2 SK. NO:2AB çiğli 11 nolu sağlık ocağı yanı 02329998199

ROZA ECZANESİ – ÇİĞLİ
YENİMAHALLE MAH. 8780/1 SOK. NO:6/D (Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi yolunda, Ciğerci Yakup Karşısında ) 02323636313

BIRSEN ECZANESİ – DİKİLİ
ISMET PASA MAH S.SAMI AKBULUT CAD. NO:46/A DIKILI/IZMIR 02326713510

SUDE ECZANESİ – ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA 2328127219

SABIR ECZANESİ – ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UMUT MAH.ESKIIZMIR CAD.NO.644/A KARABAGLAR-IZMIR UMUT SAĞLIK OCAĞI GİRİŞİ 2322713550

ÖNDE ECZANESİ – EŞREFPAŞA
565 SOKAK NO:8/B EŞREFPAŞA CAMİİ YANI 02322617460

YIKIKKEMER ECZANESİ – EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UFUK MH. ÇAKMAK CD. NO:204/A 02324488820

YENIEGE ECZANESİ – GAZİEMİR
GAZIKENT MAH. 73 SOK.A7/7A BLOK HAVA LOJMANLARI KARŞISI 2322744536

MİRAC ECZANESİ – GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
FIRAT MAH. 287/9 SOK. NO:17/A FIRAT ASM YANI BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ BÖLGESİ 02322768636

GÜLTEPE RENKLI ECZANESİ – GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GAZIPASA CAD.137/A ZEYBEK MAH.NO:137/A 02324575774

ÖZDERE ECZANESİ – ÖZDERE
SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ÇUKURALTI MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULV. NO:200/A 02327979304

YASAROGLU ECZANESİ – GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA – KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
1847/27 SOK. NO:9/A POSTACILAR GERBAY S.O.KARŞISI 02323633904

İzmir’deki nöbetçi eczaneler hangileri? İşte İzmir nöbetçi eczaneler listesi 30 Kasım Perşembe...

RİTİM ECZANESİ – GÜZELBAHÇE
KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE 02322033742

FULYA SEKER ECZANESİ – HATAY
ESENYALI MAH. 52/70 SOK.NO:6/A HALE PASTANESİ ARKA SOKAĞI- ESKİ DOLUNAY PASTANESİ 2322856342

YENI UMUT ECZANESİ – İNCİRALTI
MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA 2322598888

TUBA ECZANESİ – KARABAĞLAR
YUNUS EMRE MH. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT BULVARI NO:16 AVRUPA TIP MERKEZİ YANI 02322070010

YENI KARABURUN ECZANESİ – KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN 02327312403

RESADIYE ECZANESİ – KARŞIYAKA 1
1748 SOK.NO:44/A-B JANDARMA DİSPANSERİ KARŞISI aksoy taksi karşı sokagı aksoy muhtar sokagı.. 02323810860

ÖZGÜN ECZANESİ – KARŞIYAKA 2
BAHÇELİEVLER MAH. YAŞAR AKSOY SOK. NO:119/F bahçelievler katlı pazar yeri karşısı– türk telekom yanı 02323830400

KUMBASAR ECZANESİ – KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MAH. 1735 SOK. NO:194/B 02322738372

SAHRA ECZANESİ – KARŞIYAKA 4
ŞEMİKLER MH. 6294 SOK.NO:32/A 02323626241

KEMALPASA TUNA ECZANESİ – KEMALPAŞA
MEHMET AKIF ERSOY MAH. ISMET INÖNÜ CAD. NO:81/B 2328782788

SAVRAN ECZANESİ – KINIK
TÜRKCEDIT MAH. ATAÜRK CAD. NO:142/E KINIK/IZMIR 02326871097

KIRAZ ECZANESİ – KİRAZ
ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B 2325723018

BETÜL ECZANESİ – MENDERES
CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:1/C 02327824917

ECE ECZANESİ – MENEMEN
İSMET İNÖNÜ MAH. 1271/1 SOK. NO:2/1B 02323679022

NESRIN ECZANESİ – MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ULUKENT 30 AGUSTOS MAH. 7122 SOKAK NO:7/A-H MENEMEN 02328381180

MİMOZA ECZANESİ – MİTHATPAŞA
TURGUT REİS MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:374/A 02324845838

YARIMADA ILGIN ECZANESİ – MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1 0536 721 87 87 02327378383

YENİ GÜLER ECZANESİ – NARLIDERE
MITHATPASA CAD. 301/C NARLIDEREDE TURŞUCU HASAN AMCA BİTİŞİĞİ 02322392161

VATAN ECZANESİ – ÖDEMİŞ
ATATÜRK MH. ATATÜRK CD.NO:43/A 2325443039

TOPRAK ECZANESİ – PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI 2324790609

AYBEK ECZANESİ – SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. 86/A 02322811578

SEFERİHİSAR ECZANESİ – SEFERİHİSAR
CAMİKEBİR MAH. 48 SK. NO:5/A 02327435756

METİN ERKAN ECZANESİ – SELÇUK
CUMHURİYETR MH. 5017 SK. NO:8/Z-1 02328920242

BÜYÜK ECZANESİ – ŞİRİNYER
CEMIL SEBOY BULV. NO:98 2324877161

İzmir’deki nöbetçi eczaneler hangileri? İşte İzmir nöbetçi eczaneler listesi 30 Kasım Perşembe...

EGE ÖMÜR ECZANESİ – TİRE
İPEKÇİLER MAH. ADLİYE MEYDANI NO:2/F 02325110109

ŞÖLEN ECZANESİ – TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ERTUĞRUL MH. İLKER DOĞAN CD. NO:10/A SU DEPOSU ÇAPRAZI 02328662727

GONCA ECZANESİ – TORBALI
ERTUĞRUL MH. CUMHURİYET CD. NO:34-A/14 TORBALI JANDARMA ARKASI 02322310041

UMUT ECZANESİ – ÇEŞMEALTI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A 02327554279

HAYATİ BEY ECZANESİ – ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A 02327663005

BİNKONUTLAR ECZANESİ – URLA
YENİKENT MAH. HÜSEYİN ZEREN CAD. NO:32/A 02327548844

ÇAĞLA ECZANESİ – GÜMÜLDÜR – ÜRKMEZ
MERSİNALANI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:49/A 02327422000

SIĞACIK ATA ECZANESİ – SIĞACIK
* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E 02327433500

KILIÇ ECZANESİ – ÜÇYOL
BAHÇELIEVLER 502/4 SOK.NO:30/B B.EVLER SO KARŞISI 2322506600

YENICE ECZANESİ – YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA 05340398408 2328147146

YENI SAKRAN ECZANESİ – YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B 5323340779 2326288828

UTKAN ECZANESİ – YENİŞEHİR
GAZİLER CD. NO:392/A-392/B EŞREFPAŞA BELEDİYESİ HASTANESİ KARŞISI 02324570081

ORAY ECZANESİ – YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANAY MAH. ORDU CAD. NO:6/B YEŞİLYURT 02322568271

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