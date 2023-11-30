Siber-7 operasyonunda şok gözaltı!

İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen Sibergöz-7 Operasyonu'nda 2 şüpheli daha yakalandı. Böylelikle soruşturmada gözaltı sayısı 59'a yükseldi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda yüz milyonlarca liralık bahis operasyonunun detaylarına Yeni Asır ulaştı.

Yürüttükleri suç ofislerinden valizlerle Balıkesir'e taşıdıkları ve burada belirlenen kuyumcu üzerinden yasadışı bahis paralarını akladıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında eşi ile birlikte gözaltına alınan kuyumcu Golden Money'in sahibi Fedlan Kılıçaslan'ın ilginç bağlantısı ortaya çıktı. İki kişinin, çetenin Balıkesir'de parayı akladıkları kuyumcu Kuzey Kıbrıslı Fedlan Kılıçaslan ve eşi olduğu öğrenildi.

FALYALI'YLA BAĞLANTI

Balıkesir'de yaşayan kuyumcu Fedlan Kılıçaslan'ın, 8 Şubat 2022 tarihinde Kıbrıs Girne'de pusu kurularak 16 kurşunla öldürülen ve yılda 50 milyar liranın üzerinde bahis ve kumar organizasyonu yönettiği iddia edilen Halil Falyalı (53) ile bağlantısı olduğu ileri sürüldü.

Falyalı ve adamlarının 50 milyarlık bir bahis organizasyonu yönettiği iddia edildi. Çete üyelerinin ayrıca lüks tuttukları suç ofislerinden milyonlarca parayı Balıkesir'e taşıdıkları ve Bursa'da eşi ile birlikte lüks bir otomobil içinde yakalanan kuyumcu Fedlan Kılıçaslan, kuyumcu dükkanı üzerinden yasa dışı bahis paralarını akladıkları tespit edildi. Ayrıca dijital materyallerde çok sayıda bahis sitesine ait veriler bulundu. Kılıçaslan'ın 2016'da online bahis oynanan BetExpres adlı siteyle ilişkisi başka bağlantılarının bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.