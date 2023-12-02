AK Partili Aydın: Katlı otopark yapılsaydı Seferihisar kazanırdı

Seferihisar'ın her geçen gün artan trafik ve otopark sorununu dile getiren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, yapılan anketlere göre Seferihisar Belediyesi'nin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sınıfta kaldığını söyledi. Başkan Aydın trafik, otopark ve çevre temizliğinin ilçedeki sorunların başını çektiğini vurgularken, Seferihisar'dan yıllardır toplanan otopark katılım paylarının akıbetinin belli olmadığını iddia etti. Seferihisar'da kamuya ait, araç park yeri olarak tahsis edilen alanlardan toplanan otopark ücretlerinin hukuki olarak yanlış olduğunu, katlı otopark yapılmadığı için de Seferihisar Belediyesi gelirlerinden mahrum bırakıldığını ifade eden Başkan Aydın, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kasasında biriken bu kaynaklar, ne yazık ki karşılığında Seferihisar'a yapılacak katlı otopark veya benzeri hizmetlerde kullanılmadı. Seferihisar'dan toplanan vergilerle katlı otopark yapılsaydı, Seferihisar Belediyesi'ne katkı sağlayacak ciddi bir gelir elde edilebilirdi" dedi.