Ranta rekor başvuru

CHP'de aday adaylığı başvurusu süresi 5 Aralık'a kadar uzatılırken, İzmir'de en dikkat çekici başvuru sayısı Urla'da gerçekleşti. İzmir'de emlak değerleri son yıllarda hızla yükselen, Ata Demirer, Zeynep Bastık gibi ünlülerin de akın ettiği ve en son dünyaca ünlü Michelin Rehberi 2024 seçkisinde yıldız alan 3 restoranını sokmayı başaran Urla'ya rekor başvuru oldu. İzmir'in en büyük ilçesi Buca'ya bile şu ana kadar 15 başkan adayı başvurusu yapılırken, yine gözde ilçelerden Bornova'da bile 7 isim adaylık dosyasını teslim ederken Urla'da 30 isim belediye başkan aday adaylığı dosyasını teslim etti. Urla'da bu sayının 50'ye yaklaşması bekleniyor. Bu tablo, siyaset-rant ilişkisini de bir kez daha ortaya koyuyor.

YALAZ'IN ÖNDE OLDUĞU İDDİASI

Cem Fadıl Bozkurt, Cem Tağluk, Ekrem Tok, Seyfettin Şen, Sergenç İneler, Şafak Sol, Bülent Onat, Aytül Tokgözlü, Kemal Ay, Zeynep Altıok, Caner İnel, Ahmet Bahri Yalaz, Bektaş Köse, Salih Demiryürek, Burak Ulamışlı, Hakan Alabalık, Hakan Yiğit, Şeniz Vural, Ferda Sarıyer, Selçuk Balkan, Mert Kaya, Naim Balcı, Emre Kaya, Meltem Mete Hasanefendi, Erdoğan Uyan, Sibel Uyar, Hakan Gündüz, Mehmet Ali Fırat, Serdar Gündoğan Urla'da adaylık dosyasını şu ana kadar teslim eden isimler olarak kayıtlara geçti. Bu adaylardan eski Belediye Başkanı Sibel Uyar, yerel yönetimler uzmanı Hakan Gündüz ve İlçe eski Başkanı Bahri Yalaz'ın önde olduğu öne sürülüyor.

50'YE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Güzelbahçe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Mustafa Günay, ilçe eski başkanı Hakan Özbadur ve doktor Emek Atlas'ın önümüzdeki günlerde Urla'dan belediye başkan adaylığı için başvuru yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sayının 5 Aralık saat 17.00'de başvuruların sona ermesiyle 50'ye yaklaşması bekleniyor.

DENİZ YÜCEL ETKİSİ

Urla'da başkan adayının belirlenmesinde Genel Başkanlığa Özgür Özel'in gelmesiyle birlikte yıldızı parlayan İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in önemli etkisinin olacağı kaydediliyor. Yücel, kendisi de Urla'da yaşıyor. Yücel'in İl Başkanlığı yaptığı dönemde CHP Urla İlçe Başkanlığı'nı Hakan Özbadur yürütüyordu. Yücel ve Özbadur, çok yakın arkadaşlardı. Yücel'in il başkanlığından ayrılmasının ardından yeni İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve ekibi, Özbadur'u görevden almıştı. Deniz Yücel'in bu seçimde Özbadur'un adaylığını destekleme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor

DİKKAT ÇEKEN ADAY ADAYI

KUŞADASI'NDA 2012 yılında, belediye başkan yardımcılığı yaparken "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan tutuklanıp 13 ay cezaevinde kaldığı belirtilen Erdoğan Uyan, CHP'den Urla Belediye Başkan Aday Adayı oldu. İngiltere'de kulüp ve restoran işlettiği ifade edilen Uyan'ın, Urla'da yatırımları olduğu öne sürüldü. Uyan'ın eşi Tracey Uyan da Urla Belediye Meclis Üyeliği için dosya aldı.