“Buradan çıkan ışık İzmir’i aydınlatır”

MHP İzmir İl Başkanlığı'nın düzenlediği Yerel Yönetim Çalıştayına MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, EBSO, İZTO, İESOB, Ege Üniversitesi, İKÇÜ, Baykırçay Üniversitesi, Demokrasi Üniversitesi, Şehir Plancıları, Mimarlar ve Mühendisler Odaları Temsilcileri ve İzmir Ülkü Ocakları, TürkKamuSen, TÜRKAV ve İzmir'in önemli teknokratlarının katıldı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "İzmir her gün büyüyen bir şehir olmasına karşın maalesef iyi yönetilmeyen bir şehirdir. Kanaatim odur ki İzmir'in geleceğini aydınlatacak fikirler buradan çıkacaktır" dedi.

'İSTEMEZÜK ZİHNİYETİ'

Türkiye'nin son yıllarda çok büyük mesafeler kat ettiğini de ifade eden İl Başkanı Şahin, "Şehrimizi de ne yazık ki yirmi üç yıldır aynı zihniyet yönetmekte ve İzmir'in gelişmesine engel olmaktadır. Önümüzdeki seçimler 'İstemezük zihniyeti' tarihe karışacaktır" dedi.