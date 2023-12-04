İzmir’de Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri ekiplerinden 101 bin 601 kişiye sağlık hizmeti

İzmir'de Sağlık Bakanlığınca kurulan Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerine (YAŞAM) bağlı ekipler, 101 bin 601 kişiye sağlık hizmeti sunuyor.

Sağlık Bakanlığının 80 ve üstü yaş grubuna yönelik yaz sonunda oluşturduğu YAŞAM ekipleri, İzmir'de de faaliyetlerine devam ediyor.

Doktor, hemşire, yaşlı sağlık bakım personeli, tıbbi sekreter, fizyoterapist, manevi destek görevlisi ve diyetisyenden oluşan ekipler, evlerinde muayene ettikleri yaşlılar için gerektiği takdirde hastanelerden hızlı bir şekilde randevu planlıyor.

Hastanın hastaneden eve, evden hastaneye naklini de organize eden ekipler, ileri yaştaki vatandaşların sağlıkları ve tedavileriyle yakından ilgileniyor. Ekipler, her ay düzenli ev ziyaretleri de gerçekleştiriyor.

Birçok kentte olduğu gibi İzmir'de de faaliyetlerini sürdüren YAŞAM ekipleri, 101 bin 601 kişiye sağlık hizmeti sunuyor.

"ÇOK MEMNUM KALIYORUM"

Aliağa'nın Helvacı Mahallesi'ndeki evinde YAŞAM ekibinin ziyaret ederek muayene ettiği 7 çocuk, 30 torun sahibi 103 yaşındaki Fener Akdoğan, AA muhabirine, ilerleyen yaşı nedeniyle birçok sağlık sorunu yaşadığını söyledi.

Sağlık ekiplerinin kendisini ziyaret edeceğini öğrendiğinde mutlu olduğunu anlatan Akdoğan, "Hastayım, her tarafım ağrıyor, tansiyonum var. Yataktan çıktım buraya geldim. Hizmet için teşekkür ederim, sağ olsunlar var olsunlar. Çok memnum kalıyorum." diye konuştu.

Buca'da yaşayan 88 yaşındaki Cemil Doğan Gencer ise bir yakını vasıtasıyla YAŞAM ekipleriyle tanıştığını anlattı.

Evinde aldığı sağlık hizmetinden memnun olduğunu vurgulayan Gencer, "Daha önce hastaneden sıra almak için erken saatte çıkmak zorunda kalıyordum. Şimdi randevu almadan sağlık ekipleriyle görüşebiliyorum. Hastaneye gidince yanıma bir görevli veriyorlar, sonra doktorların yanına gidiyorum. Böyle sağlık hizmeti veren dünyada başka bir ülke yoktur." dedi.

Sacide Gencer ise 85 yaşında olduğunu, her ay YAŞAM ekiplerinin kendilerini evlerinde ziyaret ettiğini dile getirdi.

Eşiyle ekiplerin ziyaretini büyük bir heyecanla beklediklerini belirten Gencer, "Halimizi hatırımızı soruyorlar. Varsa hastalıkla ilgili şikayetimizi dinliyorlar. Tahliller için evde kanımızı alıyorlar. Allah bin kere razı olsun." şeklinde konuştu.

"EVDE HASTALARIMIZIN ÖNCE DURUM TESPİTİNİ YAPIYORUZ"

Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Yalçın Koçyiğit ise ilçe genelinde 80 yaş ve üzeri 1500 kişiye evlerinde hizmet verdiklerini söyledi.

Öncelikle evde durum tespiti yaptıklarını belirten Koçyiğit, "Bunların kronik hastalıkları var mı, yaşamla bağlantıları nasıl, kendi kendilerini idame edebiliyorlar mı? Bunların bir planlamasını yapıp o çerçevede aylık ziyaretlerde bulunuyoruz." dedi.

Koçyiğit, YAŞAM ekiplerinin kişileri her ay planlı bir şekilde ziyaret ettiğini, acil bir durum yaşamaları durumunda aile yakınlarının ekiplere telefonla ulaşabildiğini dile getirdi.

Sunulan sağlık hizmetinden herkesin memnun olduğunu anlatan Koçyiğit, "Biz de mutluyuz çünkü onların sağlıklı olması bizim için önemli. Onlar bizlerin hakikaten manevi değerleri. Biz onlara yaşamları boyunca sağlık alanında bize düşen ne varsa elimizden geleni yapacağız." dedi.