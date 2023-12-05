İzmir’de korkunç olay! Evdeki yangına uykuda yakalandı, yanarak can verdi

İzmir'in Tire ilçesinde sabah saatlerinde bir bağ evinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrıldıktan sonra kendisine ait iki katlı bağ evinde yaşayan iki çocuk babası İbrahim Dikeroğlu (44), arkadaşlarıyla beraber evde geç saatlere kadar vakit geçirdi. Arkadaşlarının evden ayrılmasının ardından uykuya dalan talihsiz adam, sobadan çıktığı tahmin edilen yangına uykusunda yakalandı.

İbrahim Dikeroğlu'na telefonla ulaşamayan yakınları, eve geldiklerinde yerde hareketsiz ve bedeni yanmış bir ceset buldu. Durumun ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından, İbrahim Dikeroğlu'na ait olduğu düşünülen yanmış ceset, detaylı otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangında bahçedeki güvenlik kamerasının hasar almadığı, görüntülerin ise yetkililerce incelendiği bildirildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.