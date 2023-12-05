  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Evdeki yangına uykuda yakalandı, yanarak can verdi

İzmir'de korkunç olay! Evdeki yangına uykuda yakalandı, yanarak can verdi

İzmir'in Tire ilçesinde bulunan bir bağ evinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın sırasında uyuyan çiftçi adamın yanmış cesedini eve gelen yakınları buldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA
İzmir’de korkunç olay! Evdeki yangına uykuda yakalandı, yanarak can verdi

İzmir'in Tire ilçesinde sabah saatlerinde bir bağ evinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrıldıktan sonra kendisine ait iki katlı bağ evinde yaşayan iki çocuk babası İbrahim Dikeroğlu (44), arkadaşlarıyla beraber evde geç saatlere kadar vakit geçirdi. Arkadaşlarının evden ayrılmasının ardından uykuya dalan talihsiz adam, sobadan çıktığı tahmin edilen yangına uykusunda yakalandı.

İbrahim Dikeroğlu'na telefonla ulaşamayan yakınları, eve geldiklerinde yerde hareketsiz ve bedeni yanmış bir ceset buldu. Durumun ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından, İbrahim Dikeroğlu'na ait olduğu düşünülen yanmış ceset, detaylı otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangında bahçedeki güvenlik kamerasının hasar almadığı, görüntülerin ise yetkililerce incelendiği bildirildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA