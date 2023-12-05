Torununu korumak isterken öldürüldü! İzmir’deki korkunç olayda istenen ceza belli oldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre, yanlış otomobile binen 10 yaşındaki kız çocuğunu darbederken, olaya müdahale eden dedesi oto boyacısı Sedat Necmi Gültiren'i (62) yüzüne ve göğsüne yumruk atarak ölümüne neden olan Nihat Pekyen (45) hakkında 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede ifadesine yer verilen Pekyen'in, yaralama kastıyla hareket etmediği belirtilirken, Gültiren'in ölüm nedeninin ise otopsi raporuna göre kafa travması ve bağlı komplikasyonlar olduğu bildirildi.