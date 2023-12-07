Batur’dan Gökçe’ye ithal aday göndermesi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını CHP Konak ilçe örgütünü toplayarak açıkladı. Batur konuşmasında, isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'ndan İzmir'e gelip Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Buğra Gökçe'yi eleştirdi. 'İthal aday' göndermesi yapan Batur, "İzmir diretmeye gelmez, samimiyet ister. Kendi içinden birinin yönetmesini ister, tepeden inmelere prim vermez. İzmirli iyi bilir kimin ona hizmet edeceğini. Belediye başkanını sokakta görmek ister. Ben hizmet ettiğim süre içinde ulaşılamayan bir başkan olmadım. Bundan sonra da görev verilirse olmamaya devam edeceğim. İzmir'e tecrübe lazım. İzmir'e samimiyet, İzmir'e İzmirli lazım. Ben tecrübeliyim, samimiyim ve İzmirliyim" dedi.

"DEĞİŞİM KAÇINILMAZ"

Batur, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı. Batur, "Bu süreçte Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında partimiz bir değişim yaşadı. Değişimin yerel seçim öncesi toplumda bir enerji yarattığını görüyoruz. Değişim kaçınılmaz bir süreç. Ben de başlayan değişim sürecinde Konak ilçe örgütüme ve İzmirlilere güvenerek İzmir Büyükşehir'e adaylık başvurumu yapmış bulunmaktayım" dedi.

"TEPEDEN İNMECİLERE PRİM VERMEZ"

İZMİR'İN sorunlarını 1994'ten beri takip ettiğini vurgulayan Batur "İzmir'in tüm sıkıntılarını biliyorum ve çözme noktasında projelerim var. Kentin ne şikayeti varsa çözecek tecrübeye sahip bir mimar olarak hizmete hazırım. İzmir'de doğmuş biri olarak kenti kucaklamaya kronikleşen sorunları şehrin gündemind