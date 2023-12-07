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Haberler İzmir Ehliyet sınavına başkasının yerine girdiler! Üzerlerinden çıkan özel düzenek şoke etti

Ehliyet sınavına başkasının yerine girdiler! Üzerlerinden çıkan özel düzenek şoke etti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde başkasının yerine ehliyet sınavına giren 3 şüpheli, görevliler tarafından fark edildi. Olay yerine gelen polis, şüpheliler üzerinde yaptığı aramada iki adet gizli kamera, iki adet içinde sim kart bulunan telefon, iki adet kablosuz yönlendirici destek cihazı ele geçirdi.

İHA
Ehliyet sınavına başkasının yerine girdiler! Üzerlerinden çıkan özel düzenek şoke etti

İzmir'de Ödemiş ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen ehliyet sınavında 3 kişinin başkasının yerine sınava girdiği görevlilerce tespit edildi. Durum hemen polis ekiplerine bildirildi. Okula gelen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Mali Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheli şahsın üzerinde düzenekleri tespit etti.

Yapılan aramalarda; iki adet gizli kamera, iki adet içinde sim kart bulunan telefon, iki adet kablosuz yönlendirici destek cihazı ele geçirildi. Joker olarak adlandırılan 3 kişi, gerekli işlemler için gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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