İzmir ve Manisa’da ’sahte ilan’ dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında; bir internet sitesi üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2'si Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 5'i de İzmir'de olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Dün sabah 07.00 sıralarında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dokümana el konulurken, 3 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.D.O. (30), A.Y. (53), A.S. (43) ve H.N.Ç. (26) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.