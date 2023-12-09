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İzmir ve Manisa'da 'sahte ilan' dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon

İzmir ve Manisa'da internet sitesi üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandıran 7 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dökümana el konulurken şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

DHA
İzmir ve Manisa’da ’sahte ilan’ dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında; bir internet sitesi üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2'si Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 5'i de İzmir'de olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Dün sabah 07.00 sıralarında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dokümana el konulurken, 3 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.D.O. (30), A.Y. (53), A.S. (43) ve H.N.Ç. (26) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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