Polis ekipleri korsan otoparkçı avında

İZMİR'DE sivil trafik polislerinin yaptığı operasyonlarda, 175 korsan otoparkçıya adli işlem uygulandı. Emniyete götürülen şüpheliler arasında 500'den fazla cezai işlem uygulanan N.H. isimli kişi var. Ayrıca korsan otoparkçıların 50 ila 100 lira arasında vatandaşlardan araba başına para istediği öğrenildi. Ekipler, Konak ilçesine bağlı Alsancak ve Çankaya semtleri başta olmak üzere, kentin çeşitli noktalarındaki korsan otoparkçılara yönelik operasyon düzenledi. İzmirlilerin yoğun şikayeti üzerine yapılan denetimlerde, 175 korsan otoparkçıya adli işlem uygulandığı belirtildi. Emniyete götürülüp, haklarında işlem başlatılan kişiler arasında bir baba ve oğlun da bulunduğu öğrenildi.