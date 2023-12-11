Bunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İzmirim Kart meğer oralarda da geçiyormuş

Şehirlerarası Otogarı'nda ise kart alım ve dolum işlemi otogar içinde bulunan bir büfe ve dolum otomatından otogar karşısı Yeşilova Mahallesi'ndeki (4174 Sokak üzerinde) bir büfeden yapılabilir. Otobüs, deniz ve raylı sistem ulaşımında kullanılan kart ve dolum noktaları için en yakın bayi için bu linki ziyaret edebilirsiniz.