Bunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İzmirim Kart meğer oralarda da geçiyormuş

İzmirim kart tarifesi ise son gelen zamla birlikte artışa geçti. İzmirim kartta tam biniş 13 TL, öğrenci binişi 5 TL, 60 yaş ve öğretmenler için biniş 11,52 TL oldu. Ancak İzmirim kartın tek kullanım alanı ulaşım değildir.
İzmirim kart tarifesi ise son gelen zamla birlikte artışa geçti. İzmirim kartta tam biniş 13 TL, öğrenci binişi 5 TL, 60 yaş ve öğretmenler için biniş 11,52 TL oldu. Ancak İzmirim kartın tek kullanım alanı ulaşım değildir.
İZMİRİM KART NERELERDE GEÇERLİDİR?
İzmir'de ulaşım için kullanılan İzmirim kartlar başka alanlarda da kullanılmaktadır.İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen otoparklar, bisiklet kiralama servisi, Teleferik, İzmir Doğal Yaşam Parkı, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti, Akıllı Tuvaletler gibi bir çok hizmette hizmette ulaşım kartından yararlanabilirsiniz.
ULAŞIM İÇİN ÖNEMLİ İPUÇLARI
İzmir'in ilçelerine yapılan otobüs seferlerinde aktarma olarak tanımlanan hak kullanılamamaktadır. Uzak ilçelerdeki otobüs tarife ücretlendirmeleri "gittiğin kadar öde" uygulaması ile bindiğiniz duraktan itibaren ücretlendirilmektedir. Baykuş olarak tanımlanan gece seferleri ile havalimanı seferlerinin ücret tarifeleri farklıdır.
Dolum otomatlarından sadece 3 binişlik kart bilet temin edilebilmektedir; bu kartın içindeki miktar ile İzban hattını kullanmak mümkün olmamaktadır.
Otomatlardan elde edeceğiniz kart bilet sadece metro ve kent içi ulaşımda kullanılabilir.
Bilet olarak ifade edilen Bilet35'te ilk binişi takiben 2. ve 3. binişler için uygulanan indirimli tarife bilet35'te geçerli değildir, bilet katlanmamalıdır, kullanım süresi belirli günle sınırlandırılmıştır.
ÜCRETLENDİRME TARİFE BİLGİSİ
İzmirim Kartla metro, tram, banliyö hattı istasyonları ve vapur iskeleleri turnikelerinden geçişlerde ilk binişin ardından gerçekteştirilecek diğer binişler ücretlendirilmektedir.
ULAŞIM KARTINDAKİ BAKİYE SORGULAMA VE YÜKLEME
Elektronik kartın (izmirim) içinde seyahatiniz için yeterli miktarda bakiye miktarını istasyonlardaki dolum makinalarına okutarak öğrenebilirsiniz. Web ve Mobil Sitelerimizde "Bakiye Sorgulama" uygulaması ile numarası girilen kartların mevcut bakiye miktarını öğrenebilir, online yükle işleminden kredi kartı ile elektronik karta bakiye yüklenebilir. Ancak, internet üzerinden yapılan yükleme bir saat sonra toplu ulaşım aracına binişteki validatörde okunduğunda aktif olmaktadır.
İzmirim Karta internet üzerinden kredi kartı veya kredi kartı özellikli banka kartı ile online yükleme yapılabilir.
İZMİRİM KART VE BİLET35 NERELERDEN SATIN ALINIR?
Elektronik kartın kart bedeli ve biniş ücretleri ödenerek;
Konak ve Karşıyaka iskeleleri, metro sisteminin Konak, Fahrettin Altay, Bornova, Halkapınar gibi merkezi istasyon gişelerinden ve banliyö sistemindeki Şirinyer, Havalimanı istasyonlarından mesai saatleri içinde kart ve bilet; her istasyonda bulunan dolum otomatlarından son sefer saatine dek bozuk para da dahil olmak üzere kart alıp Türk Lirası yükleme yapabilirsiniz.
Havalimanında; İzban istasyondaki gişeden mesai saatleri içinde, dış hatlar varış terminalindeki özel büfeden, kent içinde büfelerden kart alıp dolum yapılabilir.
Şehirlerarası Otogarı'nda ise kart alım ve dolum işlemi otogar içinde bulunan bir büfe ve dolum otomatından otogar karşısı Yeşilova Mahallesi'ndeki (4174 Sokak üzerinde) bir büfeden yapılabilir. Otobüs, deniz ve raylı sistem ulaşımında kullanılan kart ve dolum noktaları için en yakın bayi için bu linki ziyaret edebilirsiniz.
Konak, Bostanlı, Karşıyaka; Alsancak, Göztepe, Üçkuyular; Pasaport gibi yolcu yoğunluğunun bulunduğu iskelelerin tümünde gişeler mesai saatlerinde hizmet vermektedir. İskele gişelerinden kart bilet ve ulaşım kartı alınabilir, bakiye yüklenebilir.
Tüm iskelelerde dolum makinaları bulunmaktadır. Dolum Makinalarında; sadece 3 kullanımlık kart bilet alınabilir.
TOPLU ULAŞIM İÇİN KART ve BİLET (BİLET35) ALMAK
İzmir'de toplu ulaşım sistemindeki tüm araçlar ve belediye hizmetlerinin bir kısmından yararlanabilmek "İzmirim" elektronik kart ve Bilet35 olarak adlandırılan 3 - 5 ve 10 binişlik kullan at tipindeki kart bilet satın alınmalıdır.
Kişisel olarak adlandırılan kurum personeli - kamu çalışanı, öğrencilere yönelik özel kartlar da bulunmaktadır. Bu kartlara ilişkin bilgi sayfanın sonundaki tüm kartlara ilişkin bilgi linkinde yer almaktadır.