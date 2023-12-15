Depremde yıkılan İzmir’deki Cumhuriyet Sitesi C Blok’a ilişkin davada kritik rapor mahkemede

İzmir'deki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davada kusur tespit oranlarının belirlendiği ek bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.

İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar ve müştekiler gelmedi, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Hakim, sanık avukatlarının önceki bilirkişi raporunun hatalı düzenlendiğine ilişkin dilekçeleri sonucu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden talep edilen ek raporun mahkemeye ulaştığını bildirdi.

İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyelerinden oluşan heyetin raporunda, "Binanın statik-betonarme analizleri ve projelerini hazırlayan mühendisin, inşaat tarihinde yürürlükte bulunan yönetmeliklere uymadığından dolayı yüzde 20 oranında kusurlu olduğu" belirtildi.

Raporda, binanın inşaatından sorumlu yüklenici ile fenni mesul olarak görev yapan sanıkların da binayı yönetmeliklere ve projeye uygun inşa etmemeleri nedeniyle yüzde 30'ar sorumlu olduğu kaydedildi.

Binanın inşasına esas projeyi, yönetmeliklere uygunluğunu yeterince kontrol etmeyerek onaylayan ve binaya ruhsat veren kurum ve kişilerle işçilik hatalarını ve projeye uygunluğu yeterince denetlemeyen sanığın da yüzde 10'ar ölçeğinde sorumlu oldukları da raporda yer aldı.

Hakim, taraf avukatlarının bilirkişi raporuna ilişkin ifadelerini hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVA

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin hazırlanan iddianamede, 3 sanığın 8 aydan 4,5'er yıla kadar hapsi istenmişti. Belediye görevlileri ile ilgili dosya ise Memur Suçları Bürosu'na gönderilmiş, bu kapsamda kaymakamlıktan soruşturma izni talep edilmişti.

Verilen izin sonrası 3 belediye görevlisi hakkında da "görevi kötüye kullanma" suçundan Karşıya 5. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.