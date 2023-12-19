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Haberler İzmir CHP'li başkana rüşvet suçlaması

CHP'li başkana rüşvet suçlaması

METİN BURMALI
CHP’li başkana rüşvet suçlaması

CHP'Lİ Menderes Belediyesi Başkan vekili Erkan Özkan'ın, oteline ruhsat vermek için kendisinden 250 bin dolar rüşvet istediğini iddia eden işletme sahibi Yakup Toprak polise şikayette bulundu. Menderes Belediyesi önünde çalışanları ile birlikte eylem yapan Toprak, "100 milyon liralık yatırım yaptım. 70 kişi istihdam edilecekti. Geçen yaz faaliyete girecektik. 6-7 aydır her şeyimiz hazır olmasına rağmen ruhsat verilmedi" dedi.

Yakup Toprak

Öte yandan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da rüşvet suçlamaları nedeniyle görevden alınmıştı. Suçlamaların hedefindeki isim Erkan Özkan ise, iftira ile karşı karşıya olduğunu belirterek suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

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