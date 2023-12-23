Yeni Asır yazdı sorun çözülüyor

HABERİMİZ SES GETİRDİ

İzmir Güzelbahçe'nin Yelki Mahallesi'nde, öğrenci Yalınay Nizamoğlu'nun trafik ışığı ve üstgeçit olmayan yolda aracın çarpması sonucu ağır yaralanması ve velilerin isyanı üzerine yapt��ğımız haberimiz ses getirdi. Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli'nin talimatı ile sinyalizasyon sistemi çalışmaları başladı.

'ÜSTGEÇİT DE YAPILMALI'

Öğrencilerin daha güvenli geçiş yapabileceği butonlu sistem, önümüzdeki hafta kullanıma girecek. Okulda eğitim gören öğrencilerin aileleri, başlayacak olan butonlu trafik ışığı sistemi için teşekkür etti. Endişeli aileler, yola üst geçit yapılmasının da gerekli olduğunu ifade etti.