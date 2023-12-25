ESHOT Kart bakiye yükleme ve sorgulama nereden, nasıl yapılır? İşte İzmirim Kart bakiye sorgulama ekranı...

ESHOT BAKİYE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ESHOT bakiye sorgulama işlemi, İzmirli vatandaşların şehir içi ulaşımını sağlayan otobüs, metro, vapur, İZBAN ve tramvay gibi araçlarda kullandıkları İzmirim Kart (eski adıyla Kent Kart), ESHOT bakiye sorgulama sistemi ile yönetilmektedir.

İzmirim Kart'a şehir genelinde hemen hemen her yerden bakiye yükleme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu kart, öğrenci ve tam kullanım olmak üzere iki farklı kategoride kullanılan bir karttır. ESHOT bakiye sorgulama işlemi, internet üzerinden kolayca birkaç adımda yapılabilmektedir. İşte detaylar...

ESHOT bakiye sorgulama ve yükleme işlemi ise İzmirim kart işlemleri ile aynı şekilde yapılmaktadır. Adım adım şu şekilde:

İzmirimkart platformuna erişim sağlamanız gerekmektedir.

Online İşlemler bölümüne giriş yapmanız gerekmektedir.

Cep telefonu numaranızı ve şifrenizi girerek Online İşlemler sayfasına giriş yapabilirsiniz.

Daha sonra sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.