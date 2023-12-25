ESHOT Kart bakiye yükleme ve sorgulama nereden, nasıl yapılır? İşte İzmirim Kart bakiye sorgulama ekranı...

Son dakika İzmir habeleri...Ulaşım, bütün vatandaşların hayatında oldukça fazla öneme sahiptir. Şehir içi ulaşımda kullanılan kart sistemleri ise ulaşımı vatandaşlar için çok daha kolay bir hale getirmektedir.
İZMİRİM KART BAKİYE SORGULAMA
İzmirim kart, İzmir ilinde şehir içi ulaşımda içine bakiye yüklenerek kullanılan bir karttır. Bu kartlar öğrenci ve tam kullanım olarak ayrılan kartlardır. Önceden KentKart olarak kullanılan ulaşım kartı, İzmirim kart olarak değiştirilmişti. Peki İzmirim kart dolum nasıl yapılıyor? İzmirim kart bakiye yükleme işlemi nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...