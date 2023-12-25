İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ne nasıl gidilir? İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ne hangi otobüs gidiyor? Güzergahı ne?

Son dakika İzmir haberleri...İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konusunda çok fazla soru işareti oluşturan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne nasıl gidilir? Hangi otobüsle hangi güzergahlardan gidilir? İşte detaylar...