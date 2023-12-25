  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne nasıl gidilir? İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ne hangi otobüs gidiyor? Güzergahı ne?

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne nasıl gidilir? İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ne hangi otobüs gidiyor? Güzergahı ne?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir ve Ege Bölgesi'nin en büyük sağlık kompleksi olan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne gitmek isteyen vatandaşlar, hangi güzergahtan, nasıl gidileceğini araştırıyor. Peki Bayraklı Şehir Hastanesi'ne nasıl gidilir? Bayraklı Şehir Hastanesi'ne ESHOT var mı? İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne hangi otobüs gidiyor? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Son dakika İzmir haberleri...İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konusunda çok fazla soru işareti oluşturan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne nasıl gidilir? Hangi otobüsle hangi güzergahlardan gidilir? İşte detaylar...

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ne nasıl gidilir? İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ne hangi otobüs gidiyor? Güzergahı ne?

Bayraklı Şehir Hastanesi – Bostanlı İskele 532, Bayraklı Şehir Hastanesi – Bornova Metro Hattı 533, Bayraklı İZBAN İstasyonu 598, Bayraklı Toplu Konut Alanı ile EVKA 3 Metro (559), Bornova Metro Aktarma Merkezi'ne 558, numaralı ESHOT hatları hizmet vermeye başladı. Hastaneye gidecek olan araçlar, gün içinde yolcu yoğunluğuna göre 8 ile 24 dakika aralıklarla servis yapıyor.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ne nasıl gidilir? İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ne hangi otobüs gidiyor? Güzergahı ne?

Otobüs seyir saatleri için ESHOT Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden paylaştığı otobüs saatleri bölümünden öğrenebilirsiniz.

ESHOT OTOBÜS SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA