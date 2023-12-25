İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ne nasıl gidilir? İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ne hangi otobüs gidiyor? Güzergahı ne?

Son dakika İzmir haberleri...İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konusunda çok fazla soru işareti oluşturan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne nasıl gidilir? Hangi otobüsle hangi güzergahlardan gidilir? İşte detaylar...
Son dakika İzmir haberleri...İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konusunda çok fazla soru işareti oluşturan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne nasıl gidilir? Hangi otobüsle hangi güzergahlardan gidilir? İşte detaylar...
Bayraklı Şehir Hastanesi – Bostanlı İskele 532, Bayraklı Şehir Hastanesi – Bornova Metro Hattı 533, Bayraklı İZBAN İstasyonu 598, Bayraklı Toplu Konut Alanı ile EVKA 3 Metro (559), Bornova Metro Aktarma Merkezi'ne 558, numaralı ESHOT hatları hizmet vermeye başladı. Hastaneye gidecek olan araçlar, gün içinde yolcu yoğunluğuna göre 8 ile 24 dakika aralıklarla servis yapıyor.
Otobüs seyir saatleri için ESHOT Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden paylaştığı otobüs saatleri bölümünden öğrenebilirsiniz.