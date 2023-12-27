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İzmir Karşıyaka Kent Konseyi Enerji Grubu'nda görevli Hüseyin Kalyoncu, yaklaşan yılbaşı öncesinde çam ağaçlarının kesilmemesi uyarısında bulundu. Yaşadıkları ilçede bazı kişi ya da kişilerin yılbaşı öncesi, evlerine yılbaşında gerçek çam ağacı koymak için bu tür girişimlerde bulunduklarına şahit olduklarını söyleyen Kalyoncu, "Yılbaşı için ağaç kesmeyin" dedi. Kalyoncu, Karşıyaka Kent Konseyi olarak birçok sosyal projeye imza attıklarının altını çizdi. Yaklaşan yılbaşı öncesi bazı çevre düşmanlarının Karşıyaka'daki ormanlık alanlar da ya da sitelerin çevresinde dolaşarak gerçek çam ağacı kesme girişiminde bulunduklarını da ifade eden Kalyoncu, bu tür olaylara karşı vatandaşları uyardı. Kalyoncu, yılda bir kez yılbaşını kutlamak isteyenlerin gerçek çam ağacı kullanarak çevreyi ve çam ağaçları katletmek yerine, alışveriş merkezlerinden bu ağaçların birebir taklitlerini satın alabileceklerini de hatırlattı. Konseyin Enerji Grubu'nda yer aldığını ve Karşıyaka Kent Konseyi Çevre Grubu ile Cumhuriyetin 100. yılında 1923 adet çam ağacı tohumu ekerek Cumhuriyeti kutladıklarını da vurguladı.