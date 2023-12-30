Foça Belediye Başkanı Gürbüz yeniden yargılanacak

ÇİĞLİ Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in saldırıya uğraması ve ilçede esnaflık yapan bir manavın bacağından vurdurulmasını azmettirdiği iddia edilen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz yeniden sanık sandalyesine oturacak. Yargılamayı yeniden yapacak olan İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi 22 Mart 2024 tarihine gün verdi.

ORGANİZE suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında Binali Camgöz liderliğindeki yasa dışı yapılanmayla ilgili görülen davanın iddianamesinde sanıkların karıştıkları iddia edilen 13 olaya ilişkin dosya birleştirilmişti.

OLAYLARIN arasında Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in 11 Ocak 2020'de silahlı saldırıya uğraması da bulunuyordu. Koçer'in saldırıya uğraması ile ilgili alınan kararda çok sayıda isme beraat verilirken Esat Candan isimli sanık, Koçer'e yönelik tehdit ve mala zarar verme suçlarından toplamda 3 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.

DAVADA ayrıca Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında da daha sonra "Vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla ek iddianame hazırlanmış ve dava bu dosyayla birleştirilmişti. Mahkeme Gürbüz hakkında beraat kararı vermişti.

İstinaf süreci tamamlandı

DAVA ile ilgili olarak istinaf süreci ise tamamlandı. İtirazları değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararları bozdu. Mahkeme, beraat kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Kararla birlikte yargılama süreci sil baştan başlamış oldu