İzmir Büyükşehir’in bakım yapmadığı merdiven çöktü

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar ağına bir yenisi daha eklendi. Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle düşen 5 kişi yaralandı. Konak ilçesindeki, Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda ters yöne doğru gitmeye başladı.

5 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Bu esnada yürüyen merdiven üzerinde bulunan ve dengesini kaybeden vatandaşlar yere düştü. Olayın bildirilmesi üzerine istasyona itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede 5 kişinin yaralandığı belirlendi. Vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Yürüyen merdivende meydana gelen arızanın ekipler tarafından incelendiği öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin basamaklarının kayması nedeniyle 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Durumlarının hafif olması tek tesellimizdir. Sağlık durumları ile yakından ilgileniyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz. Olaya ilişkin teknik soruşturma başlatılmıştır" denildi.

BİLAL SAYGILI'DAN TEPKİ

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, "Metro kazası sonrası uyarmıştık, aynı ihmalde ısrar ettiler. İnsan canı söz konusu. Daha ne olsun diye bekliyorlar, akıl almıyor" diyerek Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saygılı, şu ifadelerde bulundu, "Metro raydan çıktığında 'felaketi teğet geçtiniz' demiş, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ni uyarmıştık. Ama, ciddiye almadılar! Aynı ihmal, aynı bakım onarım zafiyetinde ısrar ettiler. Üçyol durağında merdivenin çökmesi ve çok sayıda vatandaşımızın yaralanmasının sorumlularına şimdi, 'sayenizde felakete ramak kaldı' diyoruz. 'Bir müsibet, bin nasihatten evladır' diyeceğimiz bir konu değil bu. İnsan canı söz konusu. Daha ne olsun diye bekliyorlar, akıl almıyor! Yaralanan vatandaşlarımıza ve tüm İzmir'e geçmiş olsun; CHP'li Büyükşehir Belediyesi başkan ve idarecilerine ise durumun vahametini kavrayabilecek sağduyu dileklerimizi iletiyoruz..." ifadelerini kullandı.