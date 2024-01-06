174 gündür kayıp olan Veli’nin annesi hüznüyle yürek yaktı

'19 YAŞINDAKİ EVLADIMA NE OLDUĞUNU BİLMEK İSTİYORUM'



Veli Eren Atay'ın yeni yıla hüzünle giren annesi Ebru Atay, "Evladımızdan bir haber alamayalı neredeyse 6 ay oldu. Denizde ve karada yapılan araştırmalar, en az 100 kişinin başvurulan ifadesi ile kurulan özel ekibin çalışmasına rağmen hala bir gelişme yok. Ben 19 yaşındaki evladıma ne olduğunu bilmek istiyorum. Her gün oğlumu düşünüyorum. Evladımın başına ne geldiğini düşünüyorum. Ne yaşadığını bilmiyorum. Her geçen gün benim için ıstırap. Yeni yıl geçti. Sofralar kuruldu. Benim aklımda fikrimde evladım var. Saatlerce yeni yılda bir ümit oğlumdan telefon bekledim ama gelmedi. En ufak bir bilgi ve işaret bizim için çok önemli. En ufak bir bilgisi olan varsa, yardımını bekliyoruz. Şu ana kadar akıbetiyle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz" dedi.