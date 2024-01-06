Ezgi’nin katili 513 gündür yakalanamadı! Acılı aile isyan etti: Katilin yakalanması için yaşıyorum

Olay, 29 Temmuz 2022'de, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Zerkin'in çalıştığı iş yerine geldi. Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ezgi Zerkin, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Beyin ölümü gerçekleşen ve bir süre makineye bağlı yaşayan Ezgi Zerkin, 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Deniz Özarslan, 513 güne rağmen hala yakalanamadı. Bu süreçte Ezgi Zerkin'in ailesi ve 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri' üyelerinin birçok şehre 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan aranıyor' yazılı afişler asmasına rağmen, sonuç alınamadı. Ezgi Zerkin'in eşi Deniz Özarslan'a açtığı boşanma davası ise 15 Haziran'da sonuçlandı. Ezgi, ölümünden 10 ay sonra Deniz Özarslan'dan boşandı.