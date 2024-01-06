Ezgi’nin katili 513 gündür yakalanamadı! Acılı aile isyan etti: Katilin yakalanması için yaşıyorum

'YAŞAYAN ÖLÜLER OLDUK'

Olayın İzmir'in göbeğinde meydana geldiğini söyleyen Ezgi'nin annesi Ziynet Zerkin, "İş yerinde asla tartışma yok. 24 saniyede giriyor ve çıkıyor. Planlı programlı şekilde gitmiş ve sıkmış. Vurdu ve kaçtı. Biz yaşamaya çalışıyoruz. Adaletin yerine gelmesini istiyoruz" dedi.



Kızı sağken açtıkları şiddet davasının ölümünün üzerinden 1,5 yıl geçtikten sonra görülmeye başlandığını da belirten Zerkin, "Kızım öldükten sonra darp davasının olacağını öğrendik. Ortada kızım mı kaldı? Emniyet katili yakalamak için niçin özel ekip kurmaz? Ağlıyorum. Her gün evime geliyorum, acı, kor, ateş. Ne bir yeni yılım var ne de doğum günüm. Yaşayan ölüler olduk. Benim bir kızım daha var. Tutunacak tek dalım" dedi.