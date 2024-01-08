Mezarlık itirazına ret

İZMİR Kemalpaşa'daki Bayramlı köylülerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından köylerinin yanı başında açılmak istenen mezarlık alanı ile ilgili yaptığı itiraz komisyondan geçemedi. Büyükşehir Belediyesinin Kemalpaşa'da açmak istediği yeni mezarlık alanının imar planı askıya çıkarken plana bölge halkından veto gelmişti. Köylülerinin yanı başına yapılmak istenen mezarlığı istemediklerini belirten Bayramlı köylüleri belediyeye itiraz dilekçesi vermişti. 90 vatandaşın verdiği dilekçede planın iptalini ve mezarlığın başka bir alana taşınmasını istemişti. İtirazları inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu kararını verdi. Komisyon oybirliği ile köylülerin itirazlarını geri çevirdi. İtirazlarla ilgili son kararı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi verecek. Bayramlı Köyü Muhtarı Şaban Orakçı ise "Biz köyün altında mezarlık istemiyoruz. Kimse kabul etmiyor. Köylüler de itiraz ediyor. Diğer mezarlığı genişletmek istiyorlarsa genişletsinler. O parsel daha önce köy tüzel kişiliğine aitti, mahalle olduktan sonra belediyeye geçti. Daha önce de geldiler büyükşehirden, itirazımızı dile getirdik" demişti.