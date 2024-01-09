Tire’de boş mezar yeri kalmadı

İzmir Tire'de, neredeyse defin yapılacak boş mezar yeri kalmadı. 1948 yılından buyana yaklaşık 76 yıldır hizmet veren Tire Asri Mezarlığı'nda doluluk oranının yüzde 98'lere ulaştı.

'ÇOK UZAK VE KULLANIŞSIZ'

Çok yakında defin krizi yaşanabileceğine dikkat çeken AK Partili eski Belediye Başkanı Mehmet Sıtkı İçelli İzmir BŞB'nin ilçe merkezine 17 km uzaklıktaki Yeni Oba köyünde yeni mezarlık yapmayı planlamasının son derece yanlış olduğunu belirtti. İçelli, "Tire'ye 2-3 km uzaklıktaki eski Karateke köyünde tarım arazi olmayan boş alanlar mevcut" dedi. İçelli konuyla ilgili şunlara dikkat çekti: "Kent merkezine mesafenin ortala 17 km olduğu Yeni Oba Köyü çok uzak ve kullanışsız. Bayramlar ve özel günlerde kabir ziyaretleri yapacak olanlar da düşünülmeli. Eski Karateke köyü yakılarında zeytinlik ve tarım arazisi olmayan boş alanlar mevcut. Üstelik yapımı devem eden Belevi yolu da kullanım açısından yeni mezarlık alanına çok yakın olur. İzmir BŞB'nin, mezarlığı Yeni Oba'ya yapma düşüncesi varsa yol yakınken bu yanlıştan bir an önce dönmeli."