CHP İzmir’de birkaç ilçe adayı daha belli oldu

CHP'de dün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) adından da Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda İzmir'den Torbalı, Bergama, Kınık, Bayındır, Aliağa, Kiraz ve Tire adayları belirlendi.

Sema Bodur

CHP Parti Meclisi'nde alınan karara göre Bergama'da Ali Bor, Tire'de Hayati Okuroğlu, Kınık'ta Sema Bodur, Kiraz'da Nasuh Coşkun, Bayındır'da Davut Sakarsu ve Aliağa'da Barış Eroğlu başkan adayı oldu.

Barış Eroğlu

Menemen'de ise eğilim yoklaması yapılması kararı alındığı ifade edildi.

BEŞİKÇİOĞLU TARTIŞMASI

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Behzat Ç ve diğer birçok diziyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı gösterme kararı aldı. Ancak MYK'dan geçen karar Parti Meclisi'nde krize neden oldu. İddiaya göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beşikçioğlu'nun adaylığına itiraz etti. Yavaş'la beraber ilçe örgütünün de İyi Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ı aday göstermek istediği iddia edilirken, PM'den Etimesgut için çıkan isim Erdal Beşikçioğlu oldu.

BÜYÜKERŞEN YERİNE ÜNLÜCE

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda, Eskişehir'de 25 yıldır Başkanlık yapan Yılmaz Büyükerşen yerine Ayşe Ünlüce isminin aday yapılması kararı alındı. Parti Meclisi'nde de CHP'nin Eskişehir adayının Ayşe Ünlüce olmasına karar verildi.

ÇERÇİOĞLU YENİDEN ADAY

Öte yandan MYK toplantısının ardından toplanan Parti Meclisi, Aydın Büyükşehir'de mevcut başkan Özlem Çerçioğlu ile devam kararı aldı. Parti Meclisi'nde ayrıca Aydın'ın 10 ilçesinde CHP'den aday olacak isimler de netleşti.

KAVGA KORİDORA TAŞTI

CHP'nin yerel seçimde yarışacak adayların belirlendiği Parti Meclisi toplantısında yaşanan bağrışmalar, genel merkez binasının koridorlarında yankılandı. İddiaya göre CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mezitli ilçesinde mevcut Başkan Neşet Tarhan aday gösterilmeyince Mersin Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi. Dışarıdakiler "Yeter ulan" cümlesini duyarken, Çakır toplantı salonunu terk etti