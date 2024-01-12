Hapisten çıktı, aynı kişiyi yine bıçakladı

İzmir'in Bornova ilçesinde 2022 yılı Şubat ayında meydana gelen olayda, kafede oturan Ekrem Kasap (20) ile arkadaşı Oktay Bakar (20), gece saat 01.00'da evlerine gitmek için caddeye çıktığında iddiaya göre tanımadıkları Yiğit A. (17) ile yan bakma meselesi yüzünden tartıştı. Çıkan kavgada Yiğit A. belindeki ekmek bıçağı ile Kasap ve Bakar'ı sırt ve göğüs bölgelerinden 4'er bıçak darbesi ile toplam 8 kez bıçakladı. 14 gün yoğun bakım servisinde tedavi gören ve akciğerlerinde kalıcı hasar meydana gelen Kasap ile Bakar ölümden döndü. Zanlı Yiğit A. 4 ay çocuk ıslahevinde kaldı.

MAHKEMEDEN ŞOK KARAR

İzmir 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada avukat Efe Demirciefe, iki -müvekkilinin 23 santimlik ekmek bıçağı ile hayati tehlike oluşturacak nitelikte yaralandığını belirtip delilleri sundu. Mahkeme, suç aleti öldürmeye elverişli olsa da taraflar arasında geçmişe dayalı husumet bulunmadığını, yaralamalar sonrası olay yerinden ayrıldığına dikkat çekerek Yiğit A.'ya 1 yıl 4 ay hapis cezası verip sonrasında serbest bıraktı.

İKİNCİ KEZ BIÇAKLAMA OLAYI

Olaydan 9 ay sonra Oktay Bakar, parkta otururken daha önce kendisini bıçaklayan Yiğit A. ile tekrar karşılaştı. İddiaya göre; Bakar'ın yanındaki arkadaşları Yiğit A.'yı işaret ederek 'Bu çocuğu tanıyor musun?' dedi. Yiğit A. da 'Oktay bizi tanımaz mı hiç, kaç yerinden bıçakladım' diye cevap verince iki genç tekrar tartıştı. Bakar ikinci kez vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Tekrar hakim karşısına çıkan Yiğit A.'ya önce 13 yıl 6 ay, suç tarihinde yaşının küçük olmasını da göz önünde bulundurarak 9 yıl hapis cezası verilip tutuklandı.

MAĞDURİYET GÖRMEZDEN GELİNDİ'

AVUKAT Efe Demirciefe ilk olayda her iki müvekkilinin de hayati tehlike arz edecek şekilde bıçakla yaralandığını ancak bu mağduriyetin görmezden gelinmesi nedeni ile ikinci bir olay daha yaşanmasının üzücü olduğunu dile getirdi. Demirciefe, "Adli Tıp iki müvekkilimiz için 'Hayati tehlike var' dedi. Mahkeme bütün delillere rağmen basit yaralamanın en alt sınırından ceza verdi. Ödül gibi ceza yüzünden aynı şahıs aynı suçu işledi. Tek sevindirici taraf adaletin yerini bulması ve iki gencimizin hala hayatta olması" dedi.