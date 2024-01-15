CHP’li danışman skandala imza attı

İzmir Selçuk Belediyesi'nde CHP'li Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'in yıllarca basın danışmanlığını yapan ve daha önce Türklerin Ermenileri katlettiği yönünde paylaşımlarda bulunmasına rağmen bu görevine devam eden Murat Büyükyılmaz'dan yine büyük bir skandal geldi. Türkiye'nin en son Kuzey Irak'ta verdiği 9 şehide ağladığı şu günlerde bir paylaşım yapan Büyükyılmaz, "Şehit sömürüsü ile konuyu bir kahramanlık hikayesine dönüştürenler hem doğal sonucu ölüm olan savaş politikalarını güçlendiriyor hem de sorunun çözümünün ve ölümleri durdurmanın yolunun konuşulmasını engelliyor" ifadelerini kullandı. Yeni Asır'ın ulaştığı Büyükyılmaz, belediyeden bir süre önce ayrıldığını belirtti. Büyükyılmaz daha sonra bir paylaşım daha yaparak skandal açıklamalarını tevil etmeye çalıştı.

NİKAHINI SENGEL KIYDI

Bugünlerde CHP'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için çalışan ve bu niyetini yaptığı paylaşımla dile getiren CHP'li Başkan Sengel, yıllarca birlikte çalıştığı basın danışmanı Murat Büyükyılmaz'ın nikahını 2022'de bizzat kendisi kıymıştı. Büyükyılmaz, aynı yıl skandal paylaşımlarıyla gündeme geldi. Murat Büyükyılmaz, sözde Ermeni soykırımı yapıldığını ve 2015'te de Diyarbakır'daki patlamada katliam yapıldığı yönünde çirkin iddialarda bulundu.

İLÇEYİ AYAĞA KALDIRDI

Paylaşımda "Sürgün edilen, katledilen ve baskılanan tüm Ermeni halkına saygı ve mahcubiyetle..." ifadesini kullanan Büyükyılmaz, bir başka paylaşımında ise 2015'te Diyarbakır'daki HDP mitingine düzenlenen bombalı saldırıyı katliam olarak nitelendirerek, "Halka ve halkın desteğini alan meşru siyasetlere karşı baskıyla, zulümle, terörle, katliamlarla! Unutmadık AmedKatliamı" dedi.

Bu ifadeleri ile ilçeyi ayağa kaldıran Büyükyılmaz'ın bu paylaşımları Yeni Asır'da haber oldu. Büyükyılmaz bu skandala rağmen belediyedeki görevine Sengel'in kararıyla devam etti. 3.5 ay önce belediyeden ayrılan Büyükyılmaz, bu defa Türkiye'nin Kuzey Irak'ta 9 şehit vermesinin ardından skandal bir paylaşıma imza attı. Geçtiğimiz Ekim ayında belediyedeki görevinden ayrılan Büyükyılmaz, PKK'yı bir terör örgütü olarak değil sadece 'silahlı örgüt' olarak nitelendirmesi dikkat çekerken şehit sömürüsü yapıldığını iddia etti.

'ASKERLER NEDEN ÖLÜYOR'

Büyükyılmaz, "Askerler neden ölüyor?" başlıklı paylaşımında "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu halklarından Kürtlerin temel evrensel insan haklarının yok sayıldığı gerekçesine dayanan ve on yıllardır toplumsal yaşamın ve siyasetin gündeminde olan bir Kürt Sorunu var. Bu Kürt Sorunu'nu çözmek için devleti ve iktidarı silahlı saldırılarla çözüme ikna edeceğini iddia eden bir silahlı örgüt olan PKK, Türkiye'de ve güneyinde varlık gösteriyor ve saldırılar düzenlemeye devam ediyor" dedi.

'MİLİTARİZM NARALARI'

İktidarın "Suriye'deki Kürt toplumunun kurumları da hedef alacak şekilde, TSK'yı sınır ötesi operasyonlara göndererek PKK'yı yok edip bu sorunu çözeceğini iddia ettiğini" belirten Büyükyılmaz, "Şehit sömürüsü ile konuyu bir kahramanlık hikayesine dönüştürenler hem doğal sonucu ölüm olan savaş politikalarını güçlendiriyor hem de sorunun çözümünün ve ölümleri durdurmanın yolunun konuşulmasını engelliyor. Operasyonları ölümler, kahramanlık söylemleriyle 'şehit sömürülerini' militarizm naraları ve baskılar takip ediyor" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımlar büyük tepki çekti.

REZALETİ KAPATMAYA ÇALIŞTI

YENİ Asır'ın ulaştığı Büyükyılmaz, "Belediyedeki görevimden ayrıldım" dedi. Büyükyılmaz, daha sonra, bu paylaşımına ek bir yorum daha ekleyerek skandal ifadelerini tevil etmeye çalıştı. Büyükyılmaz, bu ek paylaşımında ise, şehit sömürüsü sözüyle bu kayıplar üzerinden çıkarcı siyaset yapanları ve huzuru sağlayacak sivil politikaları engelleyenleri kastettiğini söyledi.