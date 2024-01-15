Yüzyılın vurguncusu Dubai’den çıktı

Gündem, her gün yeni bir vurgun haberi ile sarsılıyor. İzmir merkezli Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı da şirkete ait soğuk cüzdanın çalındığını sosyal medyadan duyurmuştu. Ocakçı, şirketinde siber güvenlik uzmanı olarak görev yapan ve aynı zamanda akrabası olan Salih Han'ın ismini açıkladı.

GÜNLERDİR ARANIYOR

Dünyanın ilk şehir Token'i olan İzmir Token'i halka arz eden girişimci Barış Turgut'la yaptığı protokolle 15 milyonu bulan yatırım yaparak gündeme gelen iş insanı Sedat Ocakçı, yatırımcılarına, oluşabilecek tüm maddi kayıpları telafi etme sözü vermişti. Günlerdir aranan yüzyılın vurgularından birini yaptığı ileri sürülen Salih Han'ın Dubai'de olduğu ortaya çıktı. Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, şirkete ait 2 milyar 500 milyon liranın olduğu iddia edilen soğuk cüzdanla kaçan Salih Han'ın İnterpol tarafından yakalanmasının an meselesi olduğu öğrenilirken, özel bir dedektiflik şirketi ile de çalışıldığı belirtildi.

SIK YER DEĞİŞTİRİYOR

Öte yandan İzmir Token'i ilk kez halka arz eden şirketin sahibi Barış Turgut ise olayla ilgili kendilerinin hiç bir bağlantısı olmadığını ve soğuk cüzdan içinde sadece bitcoin ile tether olduğunu söyledi. Olayla ilgili Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru da yapıldı. Yakalanması için soruşturma başlatılan ve yaklaşık 2,5 milyar liralık soğuk cüzdan ile kaçan yüzyılın vurguncusu Salih Han'ın izine Dubai'de rastlanıldı. Salih Han'ın yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği de öğrenildi.

İHANET KANIMIZI DONDURDU

OCAKÇI, "Ekibimden, kendi kanımdan birinin bu ihaneti kanımızı dondurdu. Şirketimde çalışan uzmanım, İstanbul'dan para bozdurup getirmesi için teslim ettiğimiz soğuk cüzdanla ortadan kayboldu. Bana inanmanızı ve ay sonuna kadar beklemenizi rica ederim" diye açıklama yapmıştı.

OCAKÇI'DAN DRONE SERGİSİ

OCAKÇI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Ocakçı, holdingin iştiraki olan ve geçtiğimiz aylarda Yozgat'ta temelleri atılan Metayıldız Bilişim Teknolojileri'nin ürettiği insansız hava aracının ilk prototipini Çiğli'de holding binasında görücüye çıkardı. Fabrika inşaatı tamamlanmadan 5 farklı model drone prototipini sergilemeye başladıklarının altını çizen Ocakçı, "Sivil havacılık ve drone alanlarında daha fazla yatırım yapacağız. İnşallah 2024'ün ikinci yarısında fabrikamızı faal hale getireceğiz" dedi.