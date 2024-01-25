Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın, Ramaphosa ile telefon görüşmesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, ikili ilişkileri ve küresel meseleleri ele aldığı öğrenildi.

Erdoğan, Türkiye'nin bu haklı davanın insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami çaba göstereceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda mazlum Filistin halkına yönelik işlenen soykırım suçunun cezalandırılması için İsrail aleyhine açtığı davadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dava sürecinin değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Türkiye'nin, bu haklı davanın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve insanlık suçu işleyen İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami çaba göstereceğini belirtti.

SOYKIRIM DAVASINDA İHTİYATİ TEDBİR KARARI AÇIKLANACAK

Güney Afrika Cumhuriyeti, "Gazze'deki Filistin halkına soykırım yaptığı" gerekçesiyle İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuş, davanın ilk duruşması geçtiğimiz günlerde Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda görülmüştü.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını yarın açıklayacak.

TEDBİR KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Divan'ın yarın vereceği karar, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'ne aykırı hareket edip etmediğine ilişkin olmayıp sadece muhtemel soykırım tehlikesine karşısında oluşacak zararların önüne geçmek için davada nihai karar verilinceye kadar tarafların uyması gereken geçici önlemler anlamına geliyor.