Öğretmene suçlama: Psikolojik şiddet uyguluyor

İZMİR'İN Bornova ilçesindeki görme engelliler ilkokulunda rehber öğretmen olarak görev yapan doğuştan görme engelli Figen Bilgen (52), aynı okulda görevli sınıf öğretmeni E.S.'nin (50) kendisini korkutarak elindeki çayın dökülüp yaralanmasına neden olduğunu ve kendisine sürekli psikolojik şiddet uyguladığını ileri sürerek şikayetçi oldu. E.S.'nin öfke kontrolünün olmadığını belirten Bilgen, "Böyle kişilerin özel eğitim kurumlarında çalışmasını istemiyorum" dedi. E.S. ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.