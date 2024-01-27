AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı kimdir? Ceyda Bölünmez Çankırı nereli, kaç yaşında?

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı kimdir? Ceyda Bölünmez Çankırı'nın siyasi kariyerini merak eden vatandaşlar, detaylı bir şekilde araştırıyor.

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI KİMDİR?

Ceyda Bölünmez Çankırı, 5 Eylül 1978 yılında Ankara'da doğdu. Başkent Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra iş hayatına başlayıp akaryakıt ve lojistik sektörlerinde yönetici olarak çalıştı.

Dışişleri Komisyonu Üyesi, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısıdır. 26. Dönemde Mardin, 27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. AK PARTİ Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı, İnsan Hakları Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2018 yılında TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliğine seçildi.

Cumhuriyet tarihinin ilk kadın İdare Amiri unvanına sahip oldu. TBMM Türkiye-İsviçre Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcüsü ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Üyesi olarak görev yaptı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den 28. Dönem İzmir Milletvekili seçilmiştir.