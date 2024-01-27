Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen kimdir, kaç yaşında, nereli?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olan ve Bayındır Belediye Başkanı seçilen Uğur Demirezen'in hayatı araştırılıyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Demirezen, birçok sivil toplum kuruluşında da yer aldı. Peki Uğur Demirezen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Uğur Demirezen'in hayatı...

BAYINDIR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR DEMİREZEN KİMDİR?

3 Aralık 1974 tarihinde Bayındır'da doğan Uğur Demirezen, ilk, orta ve lise eğitimlerini Bayındır'da tamamladı. Ticaret ile uğraşan Uğur Demirezen, 2011 ve 2013 yılları arasında Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve birçok sivil toplum kuruluşunda görev almıştır.

2011 yılında AK Parti yürütme kurulunda görev almış ve 2013 Kasım ayında Bayındır İlçe Başkanı olarak atanmıştır. 30 Kasım 2018 tarihinde İlçe Başkanlığı görevinden istifa edip Belediye Başkan Adayı olmuştur. 31 Mart yerel seçimlerinde Bayındır Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Uğur Demirezen evli ve iki çocuk babasıdır.