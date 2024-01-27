Cevdet Çayır kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

AK Partili Cevdet Çayır kimdir? Bornova'da siyasi kariyerini merak eden vatandaşlar, Cevdet Çayır'ı detaylı bir şekilde araştırıyor.

CEVDET ÇAYIR KİMDİR?

Bornova'da Meclis üyeliği, önceki dönem AK Parti İlçe Başkanlığı ve İl Başkan Yardımcılığı yapan Cevdet Çayır, Bornova Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklamıştı. Cevdet Çayır'ı adaylık açıklamasında Bornova Meydanında bulunan Esnaf Odaları Başkanları, dernek başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri, iş insanları, AK Partili ve MHPli siyasetçiler olmak üzere yaklaşık bin kişilik coşkulu kalabalık karşılamıştı.

Cevdet Çayır, Murat Çay Lojistik'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta.