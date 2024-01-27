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Haberler İzmir Mehmet Sadık Tunç kimdir? Mehmet Sadık Tunç nereli, kaç yaşında? Mehmet Sadık Tunç'un biyografisi

Mehmet Sadık Tunç kimdir? Mehmet Sadık Tunç nereli, kaç yaşında? Mehmet Sadık Tunç'un biyografisi

Yerel seçimlere az bir zaman kalmasıyla birlikte İzmir'in Karabağlar ilçesindeki vatandaşlar çeşitli konularda daha fazla bilgi edinmek istiyor. İzmir'de yaşayan Mehmet Sadık Tunç'un hayatı, siyasi kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Mehmet Sadık Tunç kimdir? Mehmet Sadık Tunç nereli, kaç yaşında? Mehmet Sadık Tunç’un biyografisi

AK Partili Mehmet Sadık Tunç kimdir? Karabağlar'da siyasi kariyerini merak eden vatandaşlar, Mehmet Sadık Tunç'u detaylı bir şekilde araştırıyor.

MEHMET SADIK TUNÇ KİMDİR?

1970 yılında Mardin-Midyat'ta doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Gaziantep Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı.1995 yılında İngiltere'de (8 ay) İngiliz dili ve yönetim sistemi üzerine, 1997 yılında Mülkiyeliler Birliği Şinasi Özdenoğlu ödülü, aynı yıl Çevre Bakanı'ndan Çevre Beratı ödülü almıştır. İngilizce ve fransızca bilmektedir.

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