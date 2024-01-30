7 yaş altı ve 65 yaş üstüne ölümcül uyarı

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, solunum yolu viral enfeksiyonun pik yaptığı dönemde olduklarını belirterek, "Solunum yolu viral hastalıkları 65 yaş üstü ve 7 yaş altındaki çocuklar için ölümcül seyretme potansiyeli yüksek" dedi.

Sağlık Bakanlığının yakın zamanda açıkladığı 7-8 farklı virüs türünün dolaşımda olduğunu belirten Şener, "Ama rutin olarak her hastadan antijen taraması yada PCR yapılmadığı için oransal dağılımı ancak belli şehirlerde bilebiliyoruz. Türkiye'nin tamamında şu ilde şu kadar bu virüs baskın, bu ülkede şu virüs baskın bilmiyoruz, bu zaten rutin takip edilen takibi gerekli olan bir şey de değil. Onun için altını çizmekte fayda var. Hafif bir ateş yüksekliği, kas ağrısı, eklem ağrısıyla acil servislere koşmanın bir anlamı yok" dedi.