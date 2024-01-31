Çiğli’ye fenomen başkan adayı krizi

CHP Genel Merkezi, Çiğli'den Uygar Yıldırım ve Güzelbahçe'den Mustafa Günay'ı belediye başkan adayı olarak gösterdi ancak parti tabanından bu isimlere tepki geldi. Sosyal medya hesabından çekip paylaştığı bağlama ve gitarlı videolarla 'Tik Tok Fenomeni' yakıştırması yapılan Yıldırım için Çiğli'de bazı partililer 'İthal ve çocuk aday istemiyoruz' eylemi yaptı.

DEĞİŞECEK İDDİASI

Güzelbahçe'de ise partililer, Urla'ya adaylık başvurusu yapan ve kamuoyunda karşılığı olmadığını düşündükleri Günay'a karşı imza topladı. CHP eski genel başkan yardımcısı ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın hemşerisi olan Yıldırım ve Günay'a partililerin tepkisi sürerken, CHP Çiğli İlçe Örgütü'nden üyelere gönderildiği öne sürülen mesajda Perşembe ya da Cuma günü yapılacak Parti Meclisi'nde Çiğli adayının değişebileceği iddia edildi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün ise sosyal medya hesabından "Çiğli ile yine, yeniden" başlıklı video paylaşması dikkat çekti.