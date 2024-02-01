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Haberler İzmir Ödemiş’i çıkmaz sokak olmaktan kurtaracağız

Ödemiş’i çıkmaz sokak olmaktan kurtaracağız

Başkan Erdoğan’ın geçen hafta sonu İzmir’in 30 ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı isimler arasındaki AK Partili Ödemiş Belediye Başkan Adayı Ali Hadim, Ödemiş’te ilk basın toplantısını düzenledikten sonra gittiği salı pazarında vatandaşlar ve esnaflar tarafından ilgiyle karşılandı.

SEVAL KONURALP
Ödemiş’i çıkmaz sokak olmaktan kurtaracağız

Ödemiş Belediye Başkan Adayı Ali Hadim, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlerden istediği çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamamız yönünde. Şu anda projelerimiz hazır. Ödemiş'in durumunu biliyorsunuz. Ödemiş'imizin girişi, çıkışı, ilçe içi bir köstebek yuvası gibi. İnşallah geldiğimizde projelerimizle birlikte sıkıntıları gidereceğiz.

BÜYÜK PROJELER

Ödemiş'imizi çıkmaz sokak olmaktan kurtaracağız, gençlerimizi iş imkanı projelerimizi anlattığımız da onlar da görecekler" dedi. AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, "Bunlar Mart'ın sonu bahar dediler ne baharı gördük ne yazı gördük ama Allah'ın izniyle Ali Hadim Başkanımızla baharı da yazıda inşallah en iyi şekilde ve en iyi projelerle çıkıp göreceğiz. Bizler biliyoruz Ödemiş çok iyi yerlere gelecek, kararlıyız, netiz. Cumhur İttifakı olarak Ali Hadim'in yanındayız" dedi. MHP Ödemiş İlçe Başkanı Ceyhun Kınlı ise, "Allah nasip ederse Ali Başkanımla birlikte güzel projelere imza atacağımıza inanıyoruz. Ali başkanımın çalışkanlığı, dürüst kişiliği, belediyeciliği bilen kimliği, uzun yıllardan beri siyasetin içinde olması, Ödemiş'e hizmet etme hevesi bizleri daha da çok şevklendirmektedir. Biz gece gündüz, 24 saat yorulmadan kendisiyle birlikte bu seçim sürecini inşallah birlikte geçireceğiz. Şahsım, partim ve dava arkadaşlarım adına Ali başkanıma başarılar diliyorum" dedi.

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