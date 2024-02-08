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Haberler İzmir Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ'dan Yarımada mesaisi: Karaburun şirin kalacak!

Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ'dan Yarımada mesaisi: Karaburun şirin kalacak!

Son dakika İzmir haberleri... Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları çerçevesinde Karaburun'a ziyaret gerçekleştirdi. Dağ, İzmir'in kronik sorunlarına dikkat çekerek, bu sorunları çözmek için aday olduğunu belirtti. Dağ, "Mordoğan ve Karaburun’un şirin kalacağını, çarpık kentleşmeye ve doğa tahribatına izin vermeyeceklerini belirtti. " ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ’dan Yarımada mesaisi: Karaburun şirin kalacak!

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, yoğun mesaisine durmaksızın devam ediyor. Dağ'ın bugünkü ilk adresi Karaburun oldu.

Dağ burada Mordoğan Mahallesi AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Cumhur İttifakı Karaburun Belediye Başkan Adayı Eyüp Kaykaç'da katıldı.

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Hamza Dağ, İzmir'in kronik sorunlarının olduğunu ve bu sorunları çözmeye talip olduğunu vurguladı.

Dağ, Mordoğan ve Karaburun'un şirin kalacağını, çarpık kentleşmeye ve doğa tahribatına izin vermeyeceklerini belirtti.

Hamza Dağ daha sonra beraberindekilerle Mordoğan'daki esnafı ziyaret etti. Renkli ve samimi görüntülerin oluştuğu programda Hamza Dağ, her zaman esnafın yanında olduklarını belirtti

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