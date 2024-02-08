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İzmir’de karşı şeride geçen TIR, ölüm saçtı

Son dakika İzmir haberleri... Acı haber Torbalı ilçesinden geldi. Hızla karşı şeride geçen bir TIR, servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

İHA
İzmir’de karşı şeride geçen TIR, ölüm saçtı

Edinilen bilgiye göre kaza, Torbalı ilçesinde meydana geldi. Torbalı'dan İzmir istikametine giden 35 BDT 622 plakalı TIR'ın şoförü, Kuşçuburun mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada tır, hızla karşı şeride geçerek, İzmir istikametinden Torbalı yönüne giden 35 AIA 626 plakalı servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada adeta can pazarı yaşanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine giden ekipler, servis minibüsündeki Hikmet Tayfun Ç. (69) ve Ömer A.'nın (42) hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

TIR şoförü ve servis minibüsündeki toplam 12 yaralı, daha sonrada ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Hastanelere kaldırılan 12 yaralıdan 1'i de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların hastanelerdeki tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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