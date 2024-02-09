İzmir vapur saatleri 2024! İzmir'de vapur sefer saatleri kaç?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de vapur saatleri kaç? İzmir'de vapurlar saat kaçta kalkıyor? Vapur seferleri kaç saat arayla kalkıyor? soruları deniz ulaşımını tercih edecekler tarafından araştırılıyor. İşte 2024 İzmir vapur sefer saatleri...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de vapur saatleri kaç? İzmir'de vapurlar saat kaçta kalkıyor? Vapur seferleri kaç saat arayla kalkıyor? soruları deniz ulaşımını tercih edecekler tarafından araştırılıyor. İşte 2024 İzmir vapur sefer saatleri...
İZMİR VAPUR SAATLERİ
İzmir'de okul, iş ve gezi amaçla deniz ulaşımını tercih edecek olanlar vapur sefer saatlerini merak ediyor. İşte İZDENİZ İzmir vapur saatleri:
İZMİR VAPUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
HANGİ KART İLE GEMİLERE BİNİŞ YAPILABİLİR?
İzmir'de tüm toplu taşıma araçlarında kullanılan İzmirim Kart ve kredi kartınız ile gemilerimize biniş yapabilirsiniz. İzmirim Kart Dolum Makinalarından temin edebileceğiniz 3 ve 5 biniş hakkına sahip "Bilet 35" ile de gemilerimize biniş yapabilirsiniz.
Arabalı vapurlarımıza ise İzmirim Kart ve Kredi Kartı seçeneklerinin yanı sıra nakit ödeme de yaparak geçiş yapabilirsiniz.
İZMİR VAPUR ÜCRETLERİ NE KADAR?
Tam 13,00 ₺ - 120 dakika içinde gerçekleşecek 1. Aktarma 6,52 ₺ ve 2. aktarma 3,28 ₺, 3. ve sonrası gerçekleşecek tüm aktarmalar ücretsizdir.
Öğrenci: 5,00₺ - 120 dakika içinde gerçekleşecek aktarmaların tamamı ücretsizdir.
Öğretmen: 11,52 ₺ - 120 dakika içinde gerçekleşecek 1. Aktarma 5,76 ₺ ve 2. aktarma 2,88 ₺, 3. ve sonrası gerçekleşecek tüm aktarmalar ücretsizdir. ( Tarife 60 Yaş kart sahipleri içinde geçerlidir.) ( Foça, Mordoğan ve Urla seferleri hariç)
Karşıyaka iskelesi ile Alsancak iskelesi arasında Çarşamba gecesini Perşembe'ye, Cuma gecesini Cumartesi'ye ve Cumartesi gecesini Pazar gecesine bağlayan gece yapılan seferlerimiz Baykuş sefer tarifesi kapsamında yer almaktadır.
Baykuş Ücret Tarifesi: Tam: 28,66 ₺, Öğrenci: 9,90 ₺, Öğretmen: 23,22 ₺, Bilet 35: 2 Kontör, Kontörlü Ulaşım Kartları: 2 Kontör
GEMİLERE EVCİL HAYVAN İLE BİNEBİLİR MİYİZ?
Aşı karneleri bulunan ve maximum ( 23 x 40 x 50 cm) ölçülerinde kafes ve ya kedi - köpek taşıma çantasında taşınabilen evcil hayvanlar ( kuş, kedi, köpek, tavşan ) ve yolcu beraberinde seyahat eden rehber köpekler ( tıbbi destek veren, görme ve duyma engelli yolcuya refakat eden, duygusal destek veren rehber köpekler) yolcu gemileri ve arabalı vapur yolcu salonlarında sahiplerinin yanında ( kucağında, koltuğun yakınındazeminde vb.) diğer misafilerimizi rahatsız etmeyecek ve koridor geçişlerini kapatmayacak şekilde seyahat edebilirler.
Kafes ve ya taşıma çantası ölçüsü 23 x 40 x 50 cm den büyük olan evcil hayvanlar yolcu gemisi ve arabalı vapur yolcu salonlarına kabul edilmez. Yolcu gemilerinde ve arabalı vapurlarda dış alanda bulunan ve gemi görevlisi tarafından gösterilen sabit kafeslere yerleştirilerek veya arabalı arabalı vapurlarda ağızlık takmak koşulu ile açık güvertelerde sahiplerinin yanında ve tasmalı olarak seyahat edebilirler.