İzmir vapur saatleri 2024! İzmir'de vapur sefer saatleri kaç?

GEMİLERE EVCİL HAYVAN İLE BİNEBİLİR MİYİZ?

Aşı karneleri bulunan ve maximum ( 23 x 40 x 50 cm) ölçülerinde kafes ve ya kedi - köpek taşıma çantasında taşınabilen evcil hayvanlar ( kuş, kedi, köpek, tavşan ) ve yolcu beraberinde seyahat eden rehber köpekler ( tıbbi destek veren, görme ve duyma engelli yolcuya refakat eden, duygusal destek veren rehber köpekler) yolcu gemileri ve arabalı vapur yolcu salonlarında sahiplerinin yanında ( kucağında, koltuğun yakınındazeminde vb.) diğer misafilerimizi rahatsız etmeyecek ve koridor geçişlerini kapatmayacak şekilde seyahat edebilirler.



Kafes ve ya taşıma çantası ölçüsü 23 x 40 x 50 cm den büyük olan evcil hayvanlar yolcu gemisi ve arabalı vapur yolcu salonlarına kabul edilmez. Yolcu gemilerinde ve arabalı vapurlarda dış alanda bulunan ve gemi görevlisi tarafından gösterilen sabit kafeslere yerleştirilerek veya arabalı arabalı vapurlarda ağızlık takmak koşulu ile açık güvertelerde sahiplerinin yanında ve tasmalı olarak seyahat edebilirler.