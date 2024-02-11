İzmir nöbetçi eczaneler listesi 11 Şubat Pazar! İzmir nöbetçi eczane adresi ve telefonları...

İzmir'de 11 Şubat Pazar akşamı İzmir'de hangi eczaneler nöbetçi olacak? Acil ilaç almak isteyenler semtlerine en yakın hangi eczanelere gidebilecek? İşte 11 Şubat Pazar günü İzmir'de gideceğiniz nöbetçi eczanelerin adresleri, telefonları...
İzmir'de 11 Şubat Pazar akşamı İzmir'de hangi eczaneler nöbetçi olacak? Acil ilaç almak isteyenler semtlerine en yakın hangi eczanelere gidebilecek? İşte 11 Şubat Pazar günü İzmir'de gideceğiniz nöbetçi eczanelerin adresleri, telefonları...
İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ
Listede belirtilen eczaneler 11.02.2024 Saat 19:00 - 12.02.2024 Saat 09:00 tarihleri arasında nöbetçidir
ALİAĞA ALIAGA DEVA ECZANESİ YENI MAH. RUMELI CAD. NO:8/A 02326167999
ALSANCAK ERENGİN ECZANESİ KÜLTÜR MH.TALATPAŞA BLV.NO:64/A ALSANCAK 02324224440
ALSANCAK-BASMANE İLAYDA ECZANESİ İSMET KAPTAN MAH. ŞAİR EŞREF BULVARI NO:22/H 02324413105
ALTINDAĞ 24:00DEN SONRA- ÇAMDİBİ ECZANE EVREN ECZANESİ SERİNTEPE MH. 4321 SK. NO:2/C 02324691762
ATATÜRK-OSMANGAZİ MAHUR ECZANESİ OSMANGAZI MAH. YAVUZ CAD. NO:299/A 02323414441
AYRANCILAR ESİN ECZANESİ FEVZİ ÇAKMAK MH. BARIŞ MANÇO CD. NO:16/A AYRANCILAR 02328546324
BALÇOVA EGE ILKER ECZANESİ FEVZIÇAKMAK MH.CENGIZ TOPEL SOK.NO:11 02322786565
BASIN SİTESİ ÜNSALAN ECZANESİ BASINSİTESİ MH. 177/5 SK. NO:13/A 02322324646
BAYINDIR HAYAT ECZANESİ MAHMUT SEVKET PASA CAD. NO:16 02325816362
BAYRAKLI SAPMAZ ECZANESİ ÇİÇEK MH. 2091 SK. NO:32/B 02323418441
BERGAMA BIZIM ECZANESİ ISTIKLAL MEYD. NO:47/A 02326335994
BEYDAĞ 01:00DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. GÖNEN ECZANESİ ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18 02325926868
BORNOVA 1 ÇINAR ECZANESİ 456 SOK.NO.17/B 02323736486
BORNOVA 2 BORNOVA PALANDUZ ECZANESİ KAZIM DİRİK MH. 213 SK. NO:21/A BORNOVA - İZMİR 02323420142
BORNOVA 3 YENİ ARZUM ECZANESİ MANAVKUYU MH. DUMLUPINAR CD. NO:65/B 02329995929
BORNOVA 4 BAYSAL ECZANESİ BORNOVA MEVLANA MAHALLESİ 1751 SOKAK NO:9 02323393321
BOZYAKA BERIL ECZANESİ SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:118/A 02322617404
BUCA 1 BUCA PARK ECZANESİ KOZAGAÇ MAH.223SOK. NO:31/A 02324426088
BUCA 2 SULTAN ECZANESİ AHMET PIRISTINA BLV.NO.70/A-B 02324540676
ÇAMDİBİ BARIS ECZANESİ YEŞİLOVA MH. 4053/2 SK. NO:30/A 02323886224
ÇANDARLI OKYANUS ECZANESİ ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C 02326732026
ÇEŞME KARABİNA ECZANESİ ALAÇATI MH. ATATÜRK CD. NO:27/AB 02327167494
ÇEŞME MARİNA ECZANESİ MUSALLA MAH. 1016 SOK. NO:49/A 02327128392
ÇEŞMEALTI ÇESMEALTI ECZANESİ OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI 02327551738
ÇİĞLİ EGEGÜL ECZANESİ DERE CD. NO:12/A 02323290061
ÇİĞLİ ASLAN ECZANESİ YENİ MAHALLE MH. 8764/5 SK. NO:22A 02323290494
ÇİĞLİ NEFES ECZANESİ BALATÇIK MAH. 8791 SOK. NO:22/A 02323290919
DİKİLİ BIRSEN ECZANESİ ISMET PASA MAH S.SAMI AKBULUT CAD. NO:46/A DIKILI/IZMIR 02326713510
ESKİ FOÇA TALATPASA ECZANESİ FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A 02328127700
ESKİ İZMİR-CENNETÇEŞME24:00'DEN SONRA- BOZYAKA ULUKAYA ECZANESİ ALI FUAT ERDEM MAH.9801 SK. NO:6/B 02322673000
EŞREFPAŞA DEDEBAL ECZANESİ GÜNEŞLİ MH. 529/1 SK. NO:26/A 02322568887
EVKA 1 24:00DEN SONRA- BUCA 1 MEHTAP ECZANESİ YEDİGÖLLER İŞ MERKEZİ TANSAŞ ÜSTÜ NO:125/1 02324405305
GAZİEMİR ANDAÇ ECZANESİ ATIF BEY MAH. MERTLER CAD. NO:6/A GAZİEMİR 02322518651
GEDİZ 01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER SENER ECZANESİ 649/7 SK. NO:30 GÖKSU MAH. 02322765700
GÜLTEPE 24:00DEN SONRA- YENİŞEHİR ESİN ECZANESİ ATAMER MAH. 2580 SOK. NO:52/A 02324560057
GÜMÜŞPALA 24:00DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 SILA ECZANESİ EMEK MH. BARIŞ CD. NO:17/B 02323667476
GÜZELBAHÇE MAYIS ECZANESİ YALI MAH. İSTİKBAL CAD. NO:10/B 02322342230
HATAY SEVİL KOÇ ECZANESİ ARAP HASAN MH. İNÖNÜ CD. NO:277/A 02329993393
İNCİRALTI SEVGÜL ECZANESİ KORUTÜRK MH.ŞİMŞEK SOK. NO. 62/B 02322774725
KARABAĞLAR BADE ECZANESİ SARIYER MH. 5757 SK. NO:78/1 02322655544
KARABURUN 19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. YENI KARABURUN ECZANESİ MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN 02327312403
KARŞIYAKA 1 PINAR ÖZ ECZANESİ DONANMACI MH. 1728 SK. NO:58/1A 02323646563
KARŞIYAKA 2 ADA ECZANESİ BAHARİYE MH. HİDAYET ERZEYBEK CD. NO:55/B 02323651030
KARŞIYAKA 3 UMUTLU ECZANESİ BOSTANLI MH. 1735 SK. NO:192/B 02324647508
KARŞIYAKA 4 OKSİJEN ECZANESİ ÖRNEKKÖY MAH. 1847 SOK. NO:14/1A 02323663565
KEMALPAŞA TEZER ECZANESİ 8 EYLÜL MAH. 135 SOK. NO:6/A 02328787848
KINIK TANSU ECZANESİ TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E 02326872612
KİRAZ BİR EYLÜL ECZANESİ ISTIKLAL MAH.SABIT ARLI CD. NO. 63/A 02325722697
MENDERES NUR ECZANESİ KEMALPASA MH. ATATÜRK CAD. NO. 94/3-B MENDERES 02327822200
MENEMEN POLAT ECZANESİ İSMET İNÖNÜ MAH. 1271/1 SOK. NO:2/1A 02325073507
MENEMEN 2 24:00A KADAR ÜSKÜP ECZANESİ 9 EYLÜL MAH. 253 SOK. NO:19/A 02329938979
MİTHATPAŞA ÖZPINAR ECZANESİ 34 SOK. NO:10/B GÜZELYALI 02322245681
MORDOĞAN 19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. MORDOGAN EGE ECZANESİ MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10 0232737552
NARLIDERE BAYRAM ECZANESİ ÇAMTEPE MAH. MITHATPASA CAD.241/A 02322394939
ÖDEMİŞ SIFA ECZANESİ AKINCILAR MAH.HÜRRIYET CD.16/C 02325448718
ÖZDERE 21:00DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. ORTAKÖY ECZANESİ ORTA MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:450/B 02322855862
PINARBAŞI 24:00DEN SONRA- ÇAMDİBİ TOPRAK ECZANESİ KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI 02324790609
SARNIÇ 24:00DEN SONRA- GAZİEMİR AGAH ECZANESİ MENDERES MAH.BÜYÜK MENDERES CAD.NO.59/B SARNIÇ 02322812219
SEFERİHİSAR İLKCAN ECZANESİ TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:39/B 02327432323
SEFERİHİSAR-SIĞACIK BÖLGESİ SIĞACIK ATA ECZANESİ SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E 02327433500
SELÇUK METİN ERKAN ECZANESİ CUMHURİYETR MH. 5017 SK. NO:8/Z-1 02328920242
ŞİRİNYER GALEN ECZANESİ GÜVEN MAH. ONAT CAD. NO:33/A 02324485014
TİRE GÜLBİN ECZANESİ HÜRRIYET MAH. FAIK TOKLUOGLU BULV.NO:10/A 02325110102
TORBALI BAŞAK ECZANESİ MURAT BEY MH. 3606 SK. NO:5 TORBALI 02328563635
TORBALI TORBALI ECZANESİ TORBALI MH. METROPOLİS BLV.NO:70 TORBALI/İZMİR 02328562514
URLA DOGA ECZANESİ HACI İSA MH. BÜLENT BARATALI BLV. NO:48/E 02327545499
ÜÇYOL ÇİLEK ECZANESİ BAHÇELİEVLER MH 501 SK NO:16/A 02322550242
YENİ FOÇA 24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. KIVANÇ ECZANESİ GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA 02328146031
YENİ ŞAKRAN 21:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. YAZAL ECZANESİ SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR 02326287143
YENİŞEHİR SARAOĞLU ECZANESİ GAZILER CAD. NO:406/B YENISEHIR KONAK 02324495923
YEŞİLYURT 24:00DEN SONRA- BASIN SİTESİ ÇINAR ECZANESİ GÖKDERE CAD. NO:35/A-YESILYURT 02322446019
ZEYTİNALANI ZEYTİNALANI ECZANESİ ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH. 02327664043