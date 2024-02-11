İzmirli diş hekimlerine teşekkür plaketi verildi

İZMİR Diş Hekimleri Odası (İZDO) meslekte 25, 40, 50 ve 60'ıncı yıllarını dolduran diş hekimlerine, özel bir plaket töreni düzenledi. Oda olarak mesleki dayanışma ve toplum sağlığı için faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten İZDO Başkanı Deniz Çağında, yıllarını bu mesleğe adayan diş hekimlerini gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı kutladı. Ülkemizde son yıllarda giderek popüler olan diş hekimliği için açılan fakültelerin ihtiyaçtan fazla mezun verdiği hatırlatan Çağında, bu durumun rekabeti artırdığını ve hizmet kalitesini ise düşürdüğünü kaydetti. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösteren toplam 120 diş hekimliği fakültesi bulunduğuna dikkat çeken Deniz Çağında "Bu fakültelerde yeterli akademisyen bulunmadığı için öğrenciler gerekli akademik eğitimi alamıyorlar. Her yıl mezun olan öğrenci sayısı 11 bin, ülkemizin ihtiyacı ise yıllık 2 bin civarında. Bu konuda belli bir stratejik çalışma yapılmalı. Ülkemizin koşulları ve ihtiyacına göre doğru bir planlamayla diş hekimleri istihdam edilmeli. Gelir düzeyi de tatmin edici seviyelere çıkarılmalı" dedi.