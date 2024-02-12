Çeşme’de şiddetli rüzgar yıktı geçti! 15 metrelik ağaç devrildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen 15 metrelik dev ağaç bir evin bahçesine devrildi. Evde kimsenin olmaması facianın önüne geçerken, olay şans eseri maddi hasarla atlatıldı.

İzmir'de şiddetli rüzgar etkili oluyor. Ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesinde, Alaçatı Çamlık Yol üzerinde bulunan 15 metrelik bir çam ağacı kökünden sökülerek devrildi. Yol üzerindeki bir evin bahçesine devrilen ağaç, bahçe duvarları ve peyzajda maddi hasara yol açtı.

Yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen evde ve bahçede kimsenin olmayışı facianın önüne geçti. Devrilen ağaç, belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmayla kaldırıldı.