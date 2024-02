Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ İzmir projelerini 11 başlıkta açıkladı! Dikkat çeken mesajlar

Son dakika İzmir haberleri... Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Proje Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Hamza Dağ konuşmasına "Bir hayalimiz var. Hepimiz hayali. Ulaşımıyla çevresiyle, toprağıyla, havasıyla eşsiz İzmir. İzmir'de sadece çözümlere odaklandık. Vatandaşlarımızın her anında yanında olacağız. İzmir'de her alanda hizmet sunacağız. Bugün, hemşehrilerimiz benden yıllarca maruz kaldığı problemleri, sorunları değil sadece çözümleri duyacak." sözleriyle başladı.

11 başlıktan oluşan projelerini duyuran Dağ. İzmir'in en can alıcı sorunlarından birinin trafik meselesi olduğuna dikkat çekerek, ''Bu soruna köklü çözüm getirecek yeni çevre yolu projesini hayata geçireceğiz.'' diye konuştu.

Hamza Dağ'ın açıklamaları şöyle:

Bir zeytin ağacı gibiydi İzmirli, Her zaman yeşildi, karamsarlığa hiç düşmedi. Bir zeytin ağacı gibiydi İzmirli, Dalları tüm güzelliklere yeterdi. Bir zeytin ağacı gibiydi İzmirli, Hiç yaprak dökmedi, umudu hep tazeydi. Bir zeytin ağacı gibiydi İzmirli, Kökleri bilgeliğe, berekete uzanmak için yola çıkar, Eninde sonunda başarabileceğini bilirdi…

Bugün çeyrek asrı aşan bir hayalin, bir güzel düşün, yıllarca son notasını bekleyen bir başyapıtın tamamlandığı günün sabahındayım. Bugün bir babanın çocuğunu kucağına aldığı andaki heyecanın ve mutluluğun da ötesinde duygularla karşınızdayım. Bir çocuğun bayram sabahına uyandığı gün gibi içim kıpır kıpır. 1919'da İzmir'de yanan bağımsızlık ateşinin memleketi sardığı o heyecanla buradayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e gelişinde onu karşılayan çocuklar gibi içimde tarif edilemez bir mutluluk var. Bu heyecan, mutluluk ve sevinçle hepinizi saygılarımla, hürmetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz… Bugün hep birlikte; İzmir'i konuşacağız, İzmir'in geleceğini konuşacağız. Çözümü konuşacağız. Umudu konuşacağız. İzmir için, sadece İzmir'in mutlu yarınları için yeni bir hikâyeyi hep birlikte yazacağız. İzmir'i ayağa kaldıracak, İzmirliyi mutlu edecek, İzmirlilere derin bir nefes aldıracak projelerimiz hazır. Gözlerimizi kapatalım ve hayal edelim; Konak'tan Karşıyaka'ya 10 dakikada gidebildiğimizi, trafikte değil sevdiklerimizle zaman geçirdiğimizi, mis gibi kokan körfezin kıyısında yürüdüğümüzü, Küçük Menderes'ten Bakırçay Havzası'na tüm ilçelerimizde modern şehircilik hizmetleriyle erişilebilir bir İzmir'in, nasıl da bir yıldız gibi parladığını görün. Bugün, hemşehrilerimiz benden yıllarca maruz kaldığı problemleri, sorunları değil sadece çözümleri duyacak.

Çünkü ne bizim ne de İzmirlilerin, İzmir'in sorunlarını konuşmaya ayıracak bir dakikası dahi yok. Önceden olduğu gibi bugün de İzmir için sadece çözümlere odaklandım. Güzel şehrimizin sorunlarını bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiren; İnsanı merkeze alan yepyeni bir yönetim yaklaşımını, İzmirli hemşehrilerimin hizmetine sunacağız. İzmir'e yakışan, dünya standartlarında bir şehir haline getirecek projelerimizle bu şehri eşsiz bir hüviyete kavuşturacağız. Bu hayal, İzmir'imiz için belirlediğimiz ortak gelecek vizyonunun en önemli parçası olarak kayıtlara geçecek. Şimdi diyoruz ki; gelin, hep birlikte İzmirimizi dünyanın gözbebeği yapalım!

BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Kıymetli hemşehrilerim, projelerimize geçmeden önce, önümüzdeki dönemde uygulayacağımız belediyeciliği ve yönetim anlayışımızı sizlere anlatmak istiyorum.

NASIL BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ OLACAK?

Öncelikle Açık Kapı stratejisi uygulayacağız. Hemşehrilerimizin doğrudan büyükşehir belediyemize; soru, talep ve önerilerini iletilebileceği mekanizmaları AÇIK KAPI platformunu hayata geçireceğiz. Şeffaf olacağız. Yönetimimiz boyunca, her adımımızı açıklık, dürüstlük ve hesap verebilirlik temelinde atacağız. İnsan merkezli çalışmayı ilke edineceğiz. Altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, çevre düzenlemelerinde her daim insan odaklı çalışmaları esas alacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın Her anında hep yanında olacağız. Kent sakinlerimiz; yaşamlarının her aşamasında, hayatlarının her anında destekleyici ve yönlendirici bir anlayışla bizleri hep yanlarında görecek. İzmir'imize 360 derece belediyecilik ile her alanda kaliteli hizmet sunacağız. Her vatandaşımızın refahını düşünen, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği birleştiren, yenilikçi politikalarımızla kent yaşamını destekleyeceğiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTELİ HİZMET VİZYONUYLA HAREKET EDECEĞİZ

Şehrimize sunacağımız tüm alt yapı ve üst yapı projelerinde dayanıklı ve modern ürünler kullanarak sürdürülebilir kaliteli bir hizmet anlayışını kentimize kazandıracağız.

Katılımcı bir yönetişim dönemi için söz veriyoruz. Bu dönem kentte her sesin gücü ve çeşitliliği ön planda olacak. Kapsayıcı bir bakışla İzmir'de unutulan hiç kimse, görmezden gelinen tek bir hemşerimiz kalmayacak. Şimdi de, yönetim anlayışımıza geçmek istiyorum. İzmir'imizi Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı yaparken nasıl bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz. İlk olarak Yerelde hizmet anlayışıyla her daim ulaşılabilir olacağız. İzmirli hemşehrilerimiz, vatandaşın ayağına giden bir belediye ile tanışacak. Mobil iletişim araçlarımız s��rekli İzmir'imizin sokaklarında dolaşacak. Planlı olacağız. Yapılan çalışmaların süresini, başlama-bitiş tarihlerini, çalışmalardan etkilenen sokak ve caddelerde oturan vatandaşlarımızın bilgisine sunacağız. Uyumlu bir şekilde hareket edeceğiz. Hizmetlerimiz şehrin ihtiyaçlarına cevap verirken kentin tarihi cazibesini tamamlayacak, kalkınmanın İzmir'in kültürel mirası doğal çevresiyle uyum içinde olmasını sağlayacaktır.

İzmir'in eşsiz kimliğini geleceğe taşıyacağız. Ortak akılla istişare kültürünü benimseyeceğiz. İzmirlilerin ortak aklı, İzmir'in ortak aklı olacak. Çözüm odaklı olacağız. Kente dair sorunları; siyasi görüş ayırt etmeksizin, ötelemeden ana gündemimiz haline getirecek, çözüme kavuşturacağız. Şehrimize dair her meseleyi Yenilikçi bir vizyonla ele alacağız. Kent sakinlerimizin yaşam kalitesini artırabilecek yenilikçi politikaları, teknolojileri ve kentsel yönetişim yaklaşımlarını benimseyeceğiz. Güncel Teknolojik yöntemleri şehrimize kazandıracağız. Hizmetlerimiz için dijital platformlardan, yenilenebilir enerji altyapısına, trafik akışını optimize eden akıllı sistemlere kadar tüm teknolojik çözümleri şehrimizde uygulayacağız. Evet kıymetli hemşehrilerimiz... Bir hayalimiz var. Hepimizin hayali. Çocukluk anılarımızı, gençlik hatıralarımızı, ilk aşkımızı, dostluklarımızı, ailemizi bulduğumuz eşşiz şehrin her sokağını eşşizleştirmek. Biz "Eşşiz İzmir" diyoruz. Çünkü İzmir'i başka türlü tarif edemiyoruz. Ulaşımıyla, çevresiyle, suyuyla, toprağıyla, havasıyla, ve doğasıyla "Eşşiz İzmir"

Şimdi sizlere güneşin batışında sokaklarında yürümeyi sevdiğimiz şehrimize sunacağımız projelerimizi paylaşmak istiyorum.

Bu projelerimizi 11 başlıkta topladık.

- Ulaşılabilir İzmir

- Sosyal Belediyeciliği ile Eşsiz İzmir

- Çevre Altyapısıyla Eşsiz İzmir

- Dönüşümüyle Eşsiz İzmir

- Turizmiyle Eşsiz İzmir

- Eğitim Ve İstihdamıyla Eşsiz İzmir

- Akıllı Şehircilik

- Sağlık Altyapısıyla Eşsiz İzmir

- Tarımıyla Eşsiz İzmir

- Spor Altyapısıyla Eşsiz İzmir

- Kültürüyle Eşsiz İzmir

ULAŞILABİLİR İZMİR

Sevgili hemşehrilerim, ulaşım bir şehrin nabzıdır. Kent sakinleri için hayatın akışını belirler. Ulaşım, hayatı kolaylaştıran bir medeniyet işidir.

Ulaşım sadece bir altyapı meselesi olarak değil, aynı zamanda sağlıklı toplum psikolojisinin, ekonomik kalkınmanın, çevresel sürdürülebilirliğin bir aracı olarak görüyoruz.

İZMİR KÖRFEZ GEÇİŞİ

Şehrimizin geleceğine yön verecek, İzmir Körfezi'ni bir uçtan bir uca en kısa şekilde birleştirecek vizyon projemiz; "İzmir Körfez Geçişi"…. İzmir Körfez Geçişi, İzmir'in iki yakası birbirine bağlayan bir köprü ve tüp geçit projesidir. Körfezin iki yakasını birbirine daha da yakınlaştıracak bu proje, şehrimizin ulaşım ağını köklü bir şekilde dönüştürecektir. İzmir Körfez Geçişi, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda İzmir'in çehresini değiştirecek, şehrimizi dünya standartlarında bir metropole dönüştürecek bir vizyon projesidir. Bu proje 12,6 kilometre, gidiş geliş 3 şeritli yol, 6,9 kilometresi deniz geçişi olmak üzere 4 bin 175 metre körfez deniz köprüsü ve yapay ada içerecektir. Projeyle birlikte yapılacak raylı sistem, her iki yakadaki raylı sistemlere entegre edilecek. Bu sayede, İzmir'in ulaşım ağında entegre, verimli ve hızlı bir sistem oluşturulacak.

İzmir Körfez Geçişi, "35 İzmir 35 Proje" kapsamında son başbakanımız Binali Yıldırım tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bugüne kadar bizim dışımızda oluşan sebeplerle proje hayata geçirilemedi. Bu konuda özellikle körfezin iki yakasında yaşayan hemşehrilerimizden ısrarlı talepler gelmesi sebebiyle önümüzdeki engelleri aşarak bu projeyi hayata geçireceğiz.

YENİ ÇEVREYOLU PROJESİ

Sevgili hemşerilerim, Şehrimizin geleceğine yön verecek, nefes aldıracak bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum. İzmir'imizin en can alıcı sorunlarından biri olan trafik meselesine köklü bir çözüm getirecek olan "İzmir'e Yeni Çevre Yolu Projesi"ni hayata geçireceğiz.

Yeni çevreyolumuz ile şehrin trafiğini rahatlatmayı, şehre nefes aldırmayı hedefliyoruz. Bu yol şehrin içindeki araç yoğunluğunu azaltarak, emisyon miktarlarında önemli bir düşüş sağlayacak. Yeni çevreyolunun devreye girmesiyle, Menemen-Bayraklı arası trafikte kalma süresi 10 dakikaya, Menemen-Buca arası ise 20 dakikaya inecek. Bu, her bir İzmirli için değerli zamanını, aileleri ve sevdikleriyle geçirilebileceği anlamına geliyor.

Yeni çevreyolunu şehir merkezine bağlayacak 9 önemli bağlantı yolu yapacağız. Bu bağlantı yolları şunlar olacak;

Koyundere

Harmandalı-Ulucak

Harmandalı-Çiğli

Örnekköy Mezarlık bölgesi

Doğançay

Şehir Hastanesi

Manisa Yolu

Ambarlar Bölgesi İzmir -İstanbul Otoyolu Bağlantısı

Buca-Çeşme Otoyol Ayrımı

Bu bağlantı yolları sayesinde, İzmir'in trafik akışı daha da rahatlayacak, şehir içi ulaşımın yanı sıra, şehirlerarası ulaşım da hızlanacak. Sevgili İzmirliler, "İzmir'e Yeni Çevre Yolu" projesi ile şehrimizde yeni bir dönem başlıyor. Bu yol, sadece trafik sorununu çözmekle kalmayacak, sizlerin desteği, inancı ve katılımıyla, İzmir'imizi dünya standartlarında bir şehir yapma yolunda bir kilit taşı rolü üstlenecek.

RAYLI SİSTEMLER

Raylı sistem projelerimizle, İzmir'in ulaşım haritasını yeniden çiziyoruz. Mevcut hatları daha verimli hale getirerek, hemşehrilerimizin daha kısa sürede konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacağız.

Karşıyaka ve Konak tramvay hatlarını birleştirerek, hafif raylı sistem ağımızı bütünleştireceğiz. Yapımı devam eden Buca Metrosu'nu tamamlayacağız. Halkapınar-Otogar İZBAN hattını hayata geçirerek havalimanı ile otogar arasında kesintisiz raylı ulaşımı sağlayacağız. Buca Metrosu'nu tamamlama çalışmasını devam ederken Karabağlar-Gaziemir Metrosu çalışmalarına başlayacağız.

İZBAN'a yeni rota olarak Bergama-Kınık hattının eklenmesiyle İzmir'in ulaşımını modern, hızlı ve çevreci bir yapıya kavuşturacağız. İZBAN'a 4 durak ekleyeceğiz. Devam eden Gürçeşme ve Katip Çelebi Üniversitesi durakları hızlıca hayata geçirilecek, Asarlık ve Koyundere duraklarını da en kısa sürede yapacağız. Yerli ve milli tren setlerimizle İZBAN'ı 9 vagona çıkartarak, burada yaşanan izdihamları da bitireceğiz. 30 yeni tren seti alarak, istasyonlardaki 24 dakikalık bekleme süresini 12 dakikaya, 12 dakikalık bekleme süresini ise, 6 dakikaya indirerek hemşehrilerimize zamandan yarı yarıya tasarruf ettireceğiz. Bu uygulamalarla İZBAN'daki kalabalık ve sıkışıklık bitecek, hemşehrilerimiz daha mutlu ve ferah yolculuk yapacak. Ödemiş'in raylı sistemini modernize edeceğiz, Torbalı-Ödemiş ve Çatal-Tire hatlarını "İzmir'im Kart" ile entegre ederek İZBAN'ı Ödemiş'e de ulaştıracağız. Ayrıca İZBAN'ın şehrimizin bazı ilçelerini ikiye böldüğünü biliyoruz. Bu konuda hemşehrilerimin bizden isteğinin de farkındayız. Kısa vadede çözüm üretmemiz zor olsa da orta vadeli hedefimizde İZBAN'ı Bayraklı, Çiğli, Konak, Gaziemir ve Torbalı'da yerin altına almayı planlıyoruz.

OTOBÜS HATLARI

"90 dakika" uygulamasını geri getireceğiz. Ayrıca Genç İzmirim Kart sahipleri için bu süreyi 120 dakikaya çıkartacağız. Otobüs hatlarımızda yapacağımız iyileştirmelerle, İzmir'in dört bir yanına hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım sağlayacağız. Uzun mesafe otobüs hatlarının geri gelmesi, "ekspres" ile öğrenci hatları gibi yeniliklerle ulaşımı daha da iyileştireceğiz. Akıllı Durak Sistemi, "Otobüsüm Nerede?" mobil uygulaması ile duraklarımızı çağın gereksinimlerine uygun hale getireceğiz, böylece vatandaşlarımızın bekleme sürelerini azaltacak, yolculuk sürelerini daha hesaplanabilir hale getireceğiz.

OTOPARK

Kıymetli misafirler, İzmir'imizde bildiğiniz üzere otopark gibi büyük bir sorunumuz var. İzmir gibi her bir köşesi ayrı değer olan böylesine güzide bir şehirde maalesef otopark çilesi nedeniyle hemşehrilerimiz gönlünce plan yapamamaktadır. Otopark sorununu inşallah şehrimizin gündeminden çıkaracağız. Özellikle aktarma merkezlerine yakın otoparklar inşa edeceğiz.

"Park Et, Ücretsiz Devam Et" uygulamasıyla özel araçlarını otopark noktalarına park eden vatandaşlarımız "İZMİRİM KART" uygulamasıyla hem otoparktan indirimli yararlanacak hem de toplu taşıma araçlarında yapacakları ilk 90 dakika yolculuklarda ücretsiz seyahat edebilecektir. Ayrıca, belediyemize ait otoparkları kullanan "İZMİRİM KART" sahibi vatandaşlarımız ilk 30 dakika ücretsiz park etme hakkına sahip olacaktır.

Mevcut otopark tarifelerinde Nisan 2024 itibariyle Yüzde 50 oranında indirime gideceğiz 5 yıl içerisinde yapacağımız toplamda 100 bin araç kapasiteli yer altı otopark projelerimizle bir sorunu daha bitireceğiz. Çok amaçlı olarak kullanılabilecek bu yer altı otoparklarımızın üzerinde spor salonu ve sanat merkezi gibi sosyal tesisler inşa edeceğiz.

Biz, hemşerilerimizin evlerine, işlerine ve okullarına mutlu bir şekilde ulaşmalarını istiyoruz. Trafikte çile azalacak, Sevgiye ve Güzel İzmir'e zaman kalacak!

KAVŞAK DÜZENLEMELERİ

Kavşak düzenleme projelerimizi çok önemsiyoruz. Şehir merkezinde trafik yoğunluğuna neden olan kavşaklarda yapacağımız düzenlemelerle trafiğe nefes aldıracağız.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerine yapılacak 4 adet battı-çıktı ile trafik ışıklarını ortadan kaldırarak, Konak'tan Balçova'ya kesintisiz ulaşım sağlayacağız.

Şehir Hastanesi kavşakları

Şehir hastanesi ulaşımı rahatlatacak buradaki yoğunluğu azaltacak kavşak düzenlemelerini hızlıca hayata geçireceğiz.

Diğer Kavşak düzenlemeleri

Yeşillik Caddesi üzeri, Bornova-Çeşme-Aydın Otoyolu Kavşağı, Bayraklı Smyrna Meydanı, Çiğli Şehir Geçişi, Soğukkuyu ve Mavişehir gibi acil ihtiyaç olan kavşaklara battı çıktı ve köprülü kavşak çözümleriyle İzmir trafik akışını rahatlatacağız. Karşıyaka Yalı Bulvarı'na yapacağımız battı çıktıyla 'Çarşı ile İskele'yi kesintisiz yaya yoluna dönüştüreceğiz. Altınyol Caddesi üzerine yapacağımız battı çıktı ile, Bayraklı'yı denizle buluşturacağız. Yapacağımız 16 adet battı çıktı ve köprülü kavşağı yaz tatillerinde, 3 aylık süre zarfında, trafiğin şehrimizde azaldığı zaman diliminde gerçekleştireceğiz. Şehrimizde gittiğimiz her yerde hangi vatandaşımızla konuşsak ana gündeminin bozuk yollar olduğunu görüyoruz. Hatta biraz da espriyle karışık "araçların alt takımlarını yaptırmaktan yorulduk." serzenişine birçok yerde karşılaşıyoruz. Söz veriyoruz, asfalt kalitesini yükseltecek ve şehrimizde bozuk yol bırakmayacağız.

YENİ YOL GÜZERGAHLARI

Gaziemir Batı Doğu Çevre Yolu

Gaziemir/Havalimanı-Sarnıç ve Gaziemir/Havalimanı-Karabağlar yeni bağlantı yolları ve ESBAŞ girişi batı çevreyolu üzerinden sağlayarak, Akçay Caddesi üzerindeki trafik akışını rahatlatacağız.

Alternatif Yeni Yollar

Şehir Hastanesi-Altınyol bağlantı yolu, Bayraklı -Karşıyaka Dağ Yolu, mevcut çevreyoluna Buca Hal çıkışı, Pancar OSB çıkışı gibi yeni yol güzergahları açarak, İzmirlinin şehir içi trafikte kalma süresini kısaltacağız.

Kent Geneli Alternatif Yollar

Menderes-Gümüldür, Seyrek-Foça, Seferihisar-Özdere, Dikili-Çandarlı, Çandarlı Otoyol Bağlantı, Bergama-Kozak çevre yolları gibi şehir içi ulaşım yolu haline dönüşen ve özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu oldukça artan karayollarımızın genişletilmesi ve düzenlenmesi için inisiyatif alacağız. Kiraz-Alaşehir yolunun bitmesi için takipçisi olacağız.

Zafer Payzın K��prülü Kavşağı

Günde 200 bin aracın kullanmış olduğu ve özellikle Alsancak-Konak bölgesindeki trafiğin oluşmasında başlıca sebep olan Hilal Kavşağı, Ege Mahallesi bağlantı yolu, Halkapınar Kavşağı ve Zafer Payzın kavşağı arasındaki yolu genişleteceğiz.

Ankara Caddesi üzerinden limana giden ağır taşıtlara limana özel yol açarak, Konak yolunu rahatlatacağız.

Adaptif Trafik Yönetim Sistemi

Adaptif Trafik Yönetim Sistemi şehrimizdeki tüm ışıklar ve yol güzergahlarını anlık olarak akıllı şehir uygulamalarıyla izleyecek, trafik işaret ve yönlendirmelerimizle yol güzergahlarını kontrol edeceğiz.

Şehirlerarası Otobüs Terminali

Otogarlar, bir şehrin kalbine açılan kapılardır. Onlar, sadece beton ve asfalt yığınları değil, aynı zamanda hayatlarımızın dönüm noktalarına, anılarımıza ev sahipliği yapan, duygularımızla yoğrulmuş alanlardır.

Şehrimize ilk defa üniversite eğitimi için gelen bir genç düşünün; heyecanlı, biraz da tedirgin. İlk adımını attığı, İzmir'e 'merhaba' dediği yer otogarımız. Ve yıllar sonra, mezuniyetinin ardından, birikmiş anıları, kazanılmış dostlukları ve geleceğe dair umutlarıyla ailesinin yanına dönerken onu uğurlayan da yine bu otogar.

Otogarlar, şehrimizin hikayesini, kültürünü, insanını kucaklayan, onları bir araya getiren yaşayan mekanlarımızdır.

Şehrimizin giriş kapısı, ilk izlenimimiz olan Büyükşehir Otobüs Terminali'ne dair hepimizin ortak bir fikri var: Bu otogar, güzel İzmir'imizin ruhuna, tarihine ve dinamizmine maalesef uygun değil. Yılda en az birkaç kez kullandığımız bu yer, kasvetli atmosferi, hoş olmayan kokusuyla, ne yazık ki şehrimizin yenilikçi, canlı ve misafirperver karakterini yansıtmaktan uzak.

Biz, bu otogarı, İzmir'in yenilikçi, modern ve yeşil kimliğine uygun bir şekilde yerinde yenileyeceğiz. Yenileme projesi kapsamında, mevcut kot farkını koruyarak, otobüslerin giriş ve çıkışlarının ayrı katlardan yapılmasını sağlayacağız. Bu, hem trafik akışını kolaylaştıracak hem de terminalin işlevselliğini artıracak bir adım olacak.

Yenilenen terminalimizde, yürüyen merdiven ve asansörleri yaygınlaştırarak, her yaştan ve her ihtiyaçtan bireyin rahatça hareket edebilmesini sağlayacağız.

Bu vizyon, bu hayal hepimizin. Birlikte, daha yeşil, daha erişilebilir, daha yaşanabilir bir İzmir için çalışacağız. Birlikte başaracağız, çünkü İzmir bunu hak ediyor.

Deniz Hatları

Ege'nin maviliklerinde yolculuk etmek, İzmirliler için sıradan bir ulaşım yönteminden çok daha fazlasıdır; bu bir yaşam tarzıdır.

Mevcut iskeleleri aktif hale getirerek, deniz ulaşımının payını yüzde 2,5'ten yüzde 5'e çıkartarak, toplam ulaşım içindeki payını 2 katına artıracağız. Deniz ve kara ulaşımını entegre ederek, İzmirlilerin hayatını kolaylaştıracak çözümler sunacağız.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Biliyoruz ki, belediyelerin olmazsa olmazı sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşının her anında hep yanında olmasıdır. Biz de bu anlayışla, İzmir'imiz de vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları başta olmak üzere tüm dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarımızı başlatacağız.

İZMİRİM KART KULLANANLARA MÜJDE

Mevcutta sadece ulaşım kartı olarak kullanılan İzmirim Kart'ı İzmirlilere hayatın her alanında kullanabileceği yeni nesil ödeme yöntemi haline getireceğiz. İzmirim Kart artık ulaşımdan sosyal yardımlara, alışverişten eğitim takibine; çocukların, gençlerin, kadınların, annelerin, emeklilerin, engellilerin günlük yaşamının vazgeçilmezi olacak. İzmirim Kart sayesinde kamu kurumlarımızın sosyal imkanları ve özel sektörün sunduğu hizmetlere hemşehrilerimiz özel avantajlarla ulaşabilecek. Ayrıca İzmirim Kart mobil uygulaması üzerinden belediyemize taleplerinizi doğrudan iletebilecek, sunmuş olduğumuz sosyal imkanlara bu kart üzerinden başvuru yapabileceksiniz.

SOSYAL HİZMETLER

Ailelerimizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesinin de Kreşler olduğunu biliyoruz. Göreve geldiğimiz ilk iki senede şehrimizin genelinde 100 adet kreş açacağız. Yeni evlenecek sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çiftlerimize çeyiz ve düğün hediyesi vereceğiz. Şehrimizde yaşayıp üniversiteyi kazanmış her gencimize tek seferlik 10 bin lira eğitim destek bursu vererek, üniversiteye başladıkları ilk dönemde destek olacağız.

"İZMARKET" kurarak sosyo-ekonomik dezavantajlı vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla Sosyal İzmirim Kart ile alışveriş imkânı sunacağız. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizden şehrimize göç eden hemşehrilerimizin ikamet ettiği yerlerde taziye evleri oluşturacağız. Taziye evi yapacak mekan olmayan mahallerde de kahvehaneleri kiralayarak, hali hazırda çadırda yapılan taziye kabulüne son vereceğiz.

Sosyal Hizmetler Kadın

İzmirli kadınlara çocuklarıyla birlikte sosyalleşebilmeleri amacıyla içerisinde kreş de bulunan yaşam merkezleri kuracağız. Böylelikle evlatlarını bırakamadığı için spor ve kültürel aktivitelerde bulunamayan kadınlara, sosyal hayata katılmaları için fırsatlar sunacağız. 0-7 yaş arasında çocuğu olan annelere ulaşımı ücretsiz yapıyoruz. Kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yaparak, kent genelinde oluşturacağımız teknopark ve kuluçka merkezlerinde minimum yüzde 30 kullanım payı ayıracağız.

Sosyal Hizmetler Engelli

Ailesinde engelli bulunan vatandaşlarımızın seyahat etme, acil durum vb nedenlerle engelli bireylerini emanet edecekleri "Mola Evlerİ" kuracağız. Hanesinde engelli birey bulunan ailelerimize, sosyal tesislerimizde Engelli İzmirim Kart ile yüzde 75 indirim yapacağız. Özellikle sosyalleşmek konusunda en büyük aktivitelerinden bir tanesi olan fakat yaş sebebiyle desteklerden faydalanamayan engelli vatandaşlarımıza eğitim destek bursu vereceğiz. Engelli vatandaşlarımıza ve birinci derece ailelerine oluşturacağımız sosyal tesislerimizde bir hafta ücretsiz tatil imkânı sağlayacağız.

Sosyal Hizmetler Yaşlı-Emekli

"Akıllı Saat Uygulaması"yla özellikle evlerinde yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç olan yaşlı vatandaşlarımızın sağlığını anlık olarak takip edecek, acil durumlarda koca çınarlarımıza destek olacağız. Büyüklerimizi emanetimiz bilip Yaşlı Bakım Merkezleri'mizi hayata geçireceğiz. Dezavantajlı emeklilerimize yılda bir kez Sosyal İzmirim Kartlarına 10 bin lira yükleme yapacağız. Bu sayede giderini azaltarak aile ekonomisine katkı sağlayacağız. Yine sosyo-ekonomik dezavantajı bulunan emeklilerimize hane başı tükettikleri doğalgazın 50 metreküp miktarını ücretsiz olarak karşılayacağız.

Sosyal Hizmetler-Çocuk

Hepimizin hayatında en önemli parçalarının çocuklarımız olduğunun farkındayım. Çocuklarımızın eğitim hayatı vazgeçilmez bir parçası haline gelecek, gelişimlerine profesyonel bir bakışla destek olacak, Çocuk Gelişim Akademilerimizi hayata geçireceğiz. Bu akademilerimizle çocuklarımız sanatsal, kültürel ve bilimsel birçok alanda çağın ihtiyaçlarına uygun eğitimler vereceğiz. Çocuklarımıza, deneyim atölyelerimizde doğa, teknoloji, astronomi, matematik, tasarım ve uzay gibi birçok disiplinde eğitim imkanı sağlayacağız. Çocuk üniversiteleri kurarak, çocuklarımızın ilk yaşlarda yeteneklerini keşfedecek ve ailelerimize rehberlik hizmeti sunacağız.

ÇOCUK YAŞAM PARKI

Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için hayata geçireceğimiz, sadece İzmir'imizin değil, tüm dünya çocuklarının hayal güçlerini besleyecek, onlara doğayı ve meslekleri deneyimleme fırsatı sunacak "Çocuk Yaşam Parkı Projesi"ni tanıtmak istiyorum. Bu proje, çocuklarımızın eğlenirken öğrenecekleri, yetişirken doğayla iç içe olacakları bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyoruz. Özellikle internet çağıyla çocuklarımızın teknolojiye fazlaca maruz kaldığı bu dönemde, "Çocuk Yaşam Parkı Projesi"ni çok önemsiyoruz. Parkımızda, çocuklar toprağa dokunacak, bitkilerin nasıl büyüdüğünü gözlemleyecek, köy yaşamını öğrenecek, doğanın döngüsünü ilk elden deneyimleyecek. Bu, onlara toprağın değerini, sabrın ve emeğin önemini öğretecek. Çocuklarımız, park içerisinde yer alacak atölyelerde farklı meslekleri deneyimleme fırsatı bulacak. Çocuklarımıza, aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel meslekleri de tanıtacağız. Bu deneyimler, çocuklarımızın geçmişle bağ kurmasını, atalarımızın zanaatkarlık becerilerini ve kültürel mirasını idrak etmesini sağlayacak. Kadın, aile, çocuk gençlik ile alakalı ilerleyen günlerde ayrıca yeni lansman programları yapacağımızı da belirtmek istiyorum.

ÇEVRE ALTYAPISIYLA EŞSİZ İZMİR

Çevre Altyapısıyla Eşsiz İzmir anlayışımızla; İzmir'imizin geleceğini şekillendirecek, çevre altyapımızı güçlendirecek, şehrimizi daha yaşanabilir, daha temiz ve daha yeşil bir kent yapacağız. "Temiz bir İzmir" için kapsamlı bir planımız var. Körfezimizi temizleyecek, atık yönetim sistemlerimizi güçlendirecek ve yenilenebilir enerji kullanımını artıracağız. İzmir'imizi, yaşanabilirliğiyle örnek bir şehir haline getireceğiz. Şimdi bu alanda İzmir geleceği açısından hayati önem taşıyan projemizden bahsetmek istiyorum.

ÇİĞLİ ATIK SU ARITMA TESİSİ REHABİLİTASYONU

İzmir'imizin sadece kötü kokudan arınması için değil, körfezimizin yeniden hayata dönmesi için olmazsa olmaz projemiz: Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin modernizasyonu ve kapasitesinin arttırılması… Bu arıtma yeterli seviyede çalışmayınca ya da tamamen durduğunda ne oluyor? Kanalizasyonlardan çıkan atık su arıtılmadan körfeze salınıyor, İzmir Körfezi'nin bugünü ve geleceği yok ediliyor. Şu anda körfezin dibinde 2,5 metreyi aşkın balçık olduğu açıkça görülmektedir. Bu durum artık öyle bir noktaya gelmiştir ki; körfeze salınan bu atık suyun taşıdığı ağır metaller ve kimyasallar sebebiyle deniz canlılarının bölgede yaşamı neredeyse bitme noktasına gelmiştir. Bugün körfez kokuyorsa, insanımız bu koku nedeniyle rahatça körfez etrafında gezemiyorsa, en önemli sebebi bu tesisin doğru çalışmamasıdır. Çok açık söylüyorum, arıtılmadan körfeze bırakılan her damla, İzmir'e ihanettir. Sağlımıza, bugünümüze, geleceğimize, çocuklarımızın yarınlarına ihanet etmektir. Biz göreve gelir gelmez en önemli gündem maddelerimizden birisi arıtma tesisinin tam kapasite çalışmasını sağlamak olacaktır. Ülkemizin en büyük üçüncü şehri olan İzmir'imizde, kanalizasyonlardan çıkan atık suyun yüzde 70'i Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nde toplanıyor. Ancak, mevcut tesisin teknolojisi eskimiş ve yetersiz kalmıştır. Bu durum, atık suların arıtılmadan körfeze salınmasına, İzmir Körfezi'nin bugünü ve geleceğinin yok edilmesine neden olmaktadır.

4. fazın yapım sürecini ivedilikle tamamlayacağız, Ardından ilk üç fazın modernizasyonunu gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 1.5 milyar lira olan bu yatırım, İzmir'imizin çevresel sürdürülebilirliğinin can damarı olacaktır. Arıtma tesisimiz tam kapasite çalıştığında, günlük ortalama 700 tondan fazla çamur çıkacak. Bu çamur, ağır metalleri ve kimyasalları barındıran bir yapıya sahiptir. Şu anda bu çamur taşınarak bertaraf edilmeye çalışılıyor.

Kıymetli hemşehrilerim, burası çok önemli!!! Çok uzun süre bu çamur arıtma tesisi alanına dökülmüş ve bir çevre katliamı yapılmıştır. Yağmur yağdığında ise, bu çamur sıvılaşmakta ve Körfez'e karışmaktadır. Geçmişte dökülen yaklaşık 2.5 milyon metreküp çamur olan alanı yeşillendirerek rehabilite edeceğiz. Bu vesileyle şehrimizde özellikle yaz aylarında yaşanan koku ve sinek problemini ortadan kaldıracağız. İnşa edilecek biyogaz tesisi ile bu çamurdan gaz ayrıştırılacak ve İzmir'imiz yıllık ortalama 500 milyon lira gelir elde edecek. Ardından kalan çamur, ikinci bir işleme tabi tutularak karbon nötr kömür elde edilecek, şehrimize buradan da yıllık ortalama 200 milyon lira gelir kazandırılacak. Düne kadar çevre katliamına sebep olan çamur, hem bertaraf edilecek hem de belediyemize gelir sağlayacak. Bu projemizle çevreye verilen zararın tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacağız. Bugüne kadar körfeze dökülen ve şehrimizde nefes almamızı zorlaştıran denizimiz içerisindeki kirliliği temizleyeceğiz. Sevgili İzmirliler, dip taramasıyla birlikte, bu projemizle İzmir'imizin, hepimizin ortak sevdası olan körfezimizin kıyısında, kordonda yürürken balıkları seyrettiğimiz masmavi bir körfezi hep birlikte yaşayacağız.

İZMİR BAHÇELERİ

Mavinin ve yeşilin en güzel buluştuğu "İzmir Bahçeleri" projemiz… "İzmir Bahçeleri" sadece bir park ya da yeşil alan projesi değil, aynı zamanda şehrimizin sosyal dokusunu güçlendirecek, insanımıza nefes aldıracak bir buluşma noktası olacak. Karabağlar-Uzundere-General Kazım Özalp, Buca-Cezaevi, Bayraklı-Turan, Gaziemir-Sarnıç, Çiğli-Kaklıç bölgeleri öncelikli olmakla beraber İzmir'imizin her bir köşesini nefes alabileceğimiz, doğayla iç içe olabileceğimiz toplamda 10 milyon metrekare yeni yeşil alan oluşturacağız. Özellikle, 500 bin nüfuslu Karabağlar'da, 450 bin metrekarelik geniş bir arazide hayata geçireceğimiz "İzmir Bahçesi" şehrimize sadece iyi günlerde değil, olası zor günlerde de destek olacak bir yapıya sahip olacaktır. Böylece, şehrimizin her bölgesinde oluşturulacak "İzmir Bahçeleri" afetlere karşı dirençli bir İzmir inşa etme vizyonumuzun önemli bir parçası haline de getireceğiz. Hep birlikte, daha yeşil, daha güzel, daha dirençli ve daha güvenli bir İzmir inşa edeceğiz.

ÇEVRE ALTYAPISI

Körfezimizi sadece temizlemekle kalmayıp, aynı zamanda canlandıracağız. Denizimizdeki biyoçeşitliliği artırarak, balıkçılık endüstrimizi destekleyeceğiz. Körfezimize yüzülebilir, canlı bir ekosistemi yeniden kazandıracağız. Kamu binalarımızda yeşil dönüşümü başlatacağız. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, binalarımızı çevre dostu hale getireceğiz. İzmir'i geri dönüşümde öncü bir kent yapma yolunda ilerleyeceğiz. Evlerde, iş yerlerinde atık ayrıştırma kültürünü teşvik edeceğiz. Atıkların doğru şekilde yönetilmesiyle, çevremizi koruyacağız. Vatandaşlarımızı atık ayrıştırma konusunda teşvik ederek, geri dönüşümde fark yaratan ailelerimizi ödüllendireceğiz. Böylece, İzmir'imizde geri dönüşüm bir yaşam biçimi haline gelecek. İzmirimizin ana gündemlerinden birinin de Harmandalı Çöp Depolama Alanı olduğunu biliyoruz. Öncelikle Harmandalı'nı rehabilite ederek vahşi çöp depolamaya son vereceğiz. Bunun yanında görev süremizde, üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla ve hemşehrilerimizle titiz bir çalışma yaparak yeni alanlar konusunda çalışma yapacağız. Şehrimizin hiçbir yerinde çöp vahşi depolama şeklinde yapılmayacak. Modern katı atık yönetim projelerini hayata geçireceğiz. Şehrimizin özellikle bina yoğunluğu olan bölgelerimizde park alanları oluşturarak, kentlilerimize nefes aldıracak yeşil koridorlar açacağız. Kent sakinlerimize mahallelerinde yürümeyle gidip dinlenebileceği yaşam alanları oluşturacağız.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Şehrimizde temiz enerjiyi İzmir'imizin geneline yaygınlaştıracağız. Güneşin bereketli ışıklarından, rüzgarın güçlü esintisine kadar doğanın bize sunduğu tüm imkanları değerlendirecek, İzmir'imizi enerjide özgür ve yeşil bir geleceğe taşıyacağız. İzmir'imizi yenilenebilir enerjinin merkezi yapacağız. Güneş enerjisi tarlaları, rüzgar türbinleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla şehrimizin enerji ihtiyacını çevre dostu yöntemlerle karşılayacağız. Bu projelerle, İzmir'imizi sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de yaşanabilir, temiz ve yeşil bir şehir yapma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Sizlerin desteği, inancı ve katılımıyla, İzmir'imizi dünya standartlarında bir çevre dostu şehir yapacağız.

Şehrimizi aydınlatan sokak lambalarını güneş enerjisiyle çalışır hale getirerek, enerji tüketimimizi azaltacağız. Bu sayede, hem enerji maliyetlerimizi düşürecek hem de karbon ayak izimizi minimize edeceğiz. Toplamda 150 megavat kapasiteli güneş enerjisi alanları kuracağız. Şehrimizin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak, İzmir'imizi enerjide kendi kendine yeten bir kent haline getireceğiz. İzmir'in rüzgarlı tepelerini değerlendirerek, rüzgâr enerjisinden maksimum fayda sağlayacağız. Kurulacak rüzgâr türbinleriyle, temiz ve yenilenebilir enerji üretimimizi artıracağız.

Bununla birlikte İzmir, gelişmiş bir rüzgâr enerjisi ekipmanı sanayisine de ev sahipliği yapmaktadır. Bu alanda ihtisaslaşmış sanayi bölgelerinin oluşturulması ve bu yüklere hizmet veren limanların inşa edilmesi büyük önem taşımaktadır. İspanya Bilbao örneğine benzer şekilde Çandarlı Limanı ve art alanı, bu sanayiye hizmet verecek şekilde hayata geçireceğiz.

KESİNTİSİZ KÖRFEZ YAYAYOLU

Yıllardır hayalini kurduğum bir proje var. İnciraltı'ndan Bostanlı'ya denizle bütünleşmiş bir yürüyüş yolu... Bu projeyi hayata geçirmek göründüğünden çok daha zor. Hedefim tüm ilgili kurumlarla bir araya gelerek müşterek bir çözüm üretmek ve projeyi hayata geçirebilmektir. Körfez boyunca kesintisiz yaya ve bisiklet yolları inşa ederek, vatandaşlarımızın sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürmelerini sağlayacağız. Bu yollar hem spor yapmak hem de körfezin güzelliklerini keşfetmek için ideal olacaktır.

YAŞAYAN KÜLTÜR PARK

İzmir'imizin, güzeller güzeli şehrimizin simgelerinden biri olan Fuar Alanı'nı, "Yaşayan Kültür Park" olarak yeniden hayata geçirme vizyonumuzu paylaşmak istiyorum. İzmir Fuarı, sadece İzmirliler için değil, İzmir'e yolu bir kez düşmüş olan herkes için bir anlam taşımaktadır. Fuarın, çocukluğumuzun lunaparkını, hayvanat bahçesini, sanatçıların unutulmaz konserlerini hatırlatan özel bir anısı vardır. Ancak zaman içinde, bu değerli alanımız fuar ruhunu kaybetti. Bizler, "Yaşayan Kültür Park Projesi"yle, İzmir Fuarı'na tekrar eski ruhunu kazandırmayı hedefliyoruz. Kültür Park'ın içindeki Göl Gazinosu ve Atlas Pavyonu gibi tarihi yapıları koruyacağız. Burada sonradan yapılmış holleri kaldıracağız. Bu bölgede yeşil alanları canlandıracak, çeşitlendirecek ve bir botanik bahçesi yapacağız. Fuar alanımızı, 7/24 herkesin güven içinde ziyaret edebileceği bir yaşam alanı haline getireceğiz. Fuarın her köşesinde sanat, eğlence ve tarihin iç içe geçtiği, her yaştan İzmirlinin ve şehrimizi ziyaret eden herkesin keyifle vakit geçirebileceği bir alana dönüştüreceğiz. Sevgili İzmirliler, "Yaşayan Kültür Park Projesi"yle, Kültür Park'ı daha yeşil, daha canlı bir hale getireceğiz.

DOĞALGAZ

Mevcut durumda İzmir'in köyler hariç hanelerinin yüzde 69'una doğal gaz ulaşıyor. Söz veriyoruz, görev süremizde doğalgazın ulaşmadığı hiçbir mahallemiz kalmayacak. Şehir genelinde doğalgaz altyapısını genişleterek, her mahallemize temiz ve verimli enerji sağlayacağız. Özellikle Konak, Karabağlar, Bayraklı gibi ilçelerimizdeki doğalgaz altyapı çalışmalarının önündeki engelleri hızlıca kaldıracağız. Bu sayede, İzmirimizde hava kirliliğini azaltırken, enerji verimliliğimizi artıracağız. Ayrıca bu şu müjdeyi de vermek istiyorum. Sokağına doğalgaz gelip de evine doğalgaz bağlatamamış, Sosyal İzmirim Kart sahibi vatandaşlarımızın doğalgaz tesisatlarının yapılmasını sağlayacağız. İzmir'imizin su yönetimine de dokunmak istiyorum. Sürdürülebilir bir şehir olmanın temel taşlarından biri, su kaynaklarımızı akıllıca yönetmekten geçiyor. Bu yüzden, İzmir'i sürdürülebilir su yönetimi ile örnek bir şehir yapmayı hedefliyoruz.

SU ALTYAPISI VE YAĞMUR SUYU KANALLARI

Sevgili İzmirliler, su kaynaklarımızı korumak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir İzmir bırakmak için atacağımız bu adımlar, hepimizin ortak sorumluluğudur. Sizlerin desteği ve katılımıyla, İzmir'imizi su yönetimi konusunda örnek bir şehir yapacağız Şebeke altyapısının büyük çoğunluğunun eski ve sağlıklı olmaması herkesin malumudur. Çıkış noktasından varış noktasına yüzde 30'lara yakın yeraltında bir kaybın olduğu bilinmektedir. Bunun İzmirlilere bedeli her yıl 1.5 Milyar liradır. Altyapının hızlıca yenilenmesini gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz üzere maalesef İzmir'imiz bugün Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanmaktadır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi göreve geldiğimizde, 1 Nisan itibariyle Su Ücret Tarifesinde yüzde 50 indirime gideceğiz. İzmir'de yağmur suyu kanalları her zaman gündem olmuştur. Bugün gelinen noktada yağmur suyu kanalı yüzde 18 civarındadır.

Bunu size şöyle açıklayayım temiz suyun yüzde 80'ininden fazlasını kanalizasyona veriyoruz ve kullanılamaz hale getiriyoruz. Bu nedenle yağmur yağdığı anda kanalizasyon yetersiz kalıyor ve taşmalar yaşanıyor. Aynı zamanda arıtma tesisi de yetersiz kaldığı için temiz su, pis suya karıştırılarak körfeze veriliyor. Üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde yağmur suyu kanalımızı yüzde 90'ının üstüne çıkaracağız. Bu mümkün. Bununla beraber hem yağmur sonrasında ortaya çıkan kötü görüntüler oluşmayacak hem de bu suların gerekli işlemler neticesinde tarımsal sulamada kullanılmasını sağlayacağız. Sevgili İzmirliler, bu projelerle birlikte, İzmir'imizi yeşil, temiz ve enerjide özgür bir geleceğe taşıyacağız. Hep birlikte, el ele vererek, İzmir'imizi sürdürülebilir bir kalkınma yolunda ileriye taşıyacağız.

YERİNDE YENİDEN DÖNÜŞÜM

30 Ekim 2020 günü saat 14.51'de telefonum çalmaya başladı. Arkadaşlarımız arıyordu. "Deprem oluyor" dediler. Kovid hastalığına yakalanmıştım ve karantinamın 14. günündeydim. Hemen çıktım evden hastaneye test verdim, test sonucu negatif çıkınca İzmir'e doğru yola çıktım. Yolda valilikle yaptığımız görüşmede Rıza Bey Apartmanı'na geçmemin iyi olacağını ifade ettiler. Akşam 8'e doğru Rıza Bey apartmanına ulaştım. Kendi çocukları, kardeşinin çocukları, annesi, babası enkaz altında olanların yanına geçtim. Benim 4 çocuğum var. Bir an kendimi düşündüm… Bu acıya yürek dayanmaz. Deprem hayatın bir gerçeği, deprem ile mücadele edebilmek için konutlarımız daha güvenli bir hale getirmek zorundayız. Bu konuda hep birlik olup, sorunlarımızı çözmeliyiz. Biz sağlam şehirler inşa etmenin önemini çok iyi biliyoruz. Depreme karşı dayanıklı şehirler kurmak devletin tam olarak güvenlik politikasıdır. Buradan hareketle güvenliğimizi tehdit eden en küçük bir riske bile tahammülümüz yok ve bunu ortadan kaldıracağız.

"YERİNDE YENİDEN DÖNÜŞÜM İLE İZMİR AFETLERE KARŞI DİRENÇ KAZANACAK"

"Yerinde Yaşam" anlayışımızla, büyükşehir belediyesi garantörlüğünde ve kurmuş olduğu finansal sistemle tüm hane sahiplerinin kabul ettiği, kent kimliğine uygun, dayatma olmadan yerinde bir dönüşümü gerçekleştireceğiz. Herkes yaşadığı yerleri terk etmeden yine aynı yerde ancak çok daha güvenli bir konutta yaşamını sürdürecek. Beş yıl içerisinde, 150 bin konutu yenileyerek şehrimizin kimliğini taşıyan konutlarda huzur ve güven içerisinde yaşanmasını sağlayacağız. Bu çalışmalar, yeni kuracağımız İZMİR KONUT A.Ş garantörlüğünde gerçekleştirilecek ve şehrimizdeki her bir bireyin güven içinde yaşamasını sağlayacağız. Bundan sonra ne 17 Ağustos'lar, ne 30 Ekim'ler, ne de 6 Şubat'lar yaşansın. "Sesimi duyan yok mu?" diye yüreğimizde unutamayacağımız acılar, sesler yankılanmasın, yaşanmasın diye HEP BİRLİKTE BAŞARMAK ZORUNDAYIZ.

SOSYAL KONUT- YÖRE KENTLER

5 yıl içinde 50 bin Sosyal Konutu ve 4 Yöre Kentini İzmir'imize kazandıracağız. Başta dar gelirli vatandaşlarımıza olmak üzere sosyal konutlar üretmeyi şehrimizin geleceğinin doğru planlaması açısından çok önemsiyoruz. Bu konutlar, yeni evlenen ve ev sahibi olmayan gençlerimize, hiç evi olmayan engellilerimize, şehit ve gazi yakınlarımıza ve uzun süredir İzmir'de kiracı olarak yaşayan vatandaşlarımıza öncelik sağlayacağız. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Bu yerleşim alanları için İzmir'de 5 yıl ikamet şartı koyacağız. Böylelikle şehre dışardan göç gelmeyecek, mevcut yoğunluğu dağıtacağız.

Şehrimizde "Yöre Kentler" inşa edeceğiz. Bunları dört farklı noktada konumlandırılacağız. Her bir yöre kent, altyapısından çevre düzenlemesine, sağlık tesislerinden eğitim kampüslerine, sosyal marketlerden modern pazar yerlerine kadar tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlayacağız. Bu sayede, şehir merkezindeki yoğunluğu azaltacak, modern, depreme dayanıklı yeni yaşam alanları oluşturacağız. 30 Ekim 2020'de yaşanan deprem afeti sonrasında yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde binaları orta hasarlı olan vatandaşlara "Yarısı Bizden Kampanyası" ve "Rezerv Alanda Yeni Konut" olmak üzere iki yöntemden biriyle destek olacağız.

Formül - Yarısı Bizden Kampanyası

Yerinde Dönüşüm Modeli'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Emlak Konut A.Ş. arasında yapılacak protokol kapsamında hak sahiplerine belediyemizin desteğiyle uygun finansal modeller oluşturularak vatandaşların depreme dayanıklı evlerine yerleşmelerini İzmir Büyükşehir Belediyesi garantörlüğünde sağlayacağız.

Formül-Rezerv Alanda Yeni Konut

Rezerv alana yapacağımız yeni konutlarda hak sahibi olan orta hasarlılara uygun fiyatlı ve kira öder gibi konut sahibi olma imkanı sunacağız. Şehrimizde özellikle turizm bölgelerinde yaşayan memur vatandaşlarımızın refahını arttırmak ve destek olmak amacıyla oluşturacağımız yeni konutlarda uygun fiyatlarla kiracı olma hakkı getireceğiz. Tüm sosyal konutlarımız, modern, çevreci ve kent kimliğine uygun yatay mimari anlayışıyla inşa edilerek İzmir'imize değer kazandıracaktır. İzmir artık çarpık kentleşmenin değil, modern kentleşmenin simgesi olacak.

YEŞİLDERE YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ

İzmir'e gelen herkesin dikkatini çeken en önemli kent görüntülerinden birisini Yeşildere yoludur. Yolun sağındaki ve solundaki eskimiş ve düzensiz yapı stoğu ciddi anlamda risk içermektedir. Burada yaşayan vatandaşlarımızın bu bölgenin EXPO alanı ilan edilmesinden rahatsız olduğunu biliyoruz. Burada yapılan EXPO planı iptal edilip, başka bir alana taşınacaktır. Yol kenarındaki derenin sağ ve sol tarafının rekreasyon alanı olarak planlanması ile bölgenin yeşil oranını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca burada yolun kenarlarından yukarıdaki mahallelere doğru "Yerinde Yeni Yaşam" düşüncesiyle büyükşehir belediyesi garantörlüğünde konut stokunun yenileyeceğiz.

TURİZMİYLE EŞSİZ İZMİR

İzmir'imiz, gözbebeğimiz İzmir'imiz, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle sadece biz İzmirliler için değil tüm dünyanın kıymetlisi bir şehirdir. Şehrimizin turizm potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkaracak, şehrimizi ulusal ve uluslararası arenada bir cazibe merkezi haline getirecek Turizmiyle Eşsiz İzmir hayalimizi gerçekleştirerek projelerimizi çok önemsiyoruz.

TESİSLERİMİZ

Sevgili Hemşerilerim, Artık İzmir'i turizmde dünya markası yapacak adımları atma zamanı. İzmir'i bir kongre şehri yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar ve toplantılar için modern, teknolojik altyapıya sahip mekanlarımızla, İzmir'i bilim, kültür ve iş dünyasının buluşma noktası haline getireceğiz. Kurvaziyer limanımızı geliştirerek, dünyanın dört bir yanından gelen gemileri ve turistleri ağırlayacağız. İzmir, Ege'nin incisi olarak, deniz turizminin de gözde duraklarından biri olacak. Ve elbette, halk plajlarımız, otellerimiz ve sosyal tesislerimizle, her bütçeye uygun tatil imkanları sunacağız. Başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere tüm dezavantajlı gruplarımıza özel programlarımızla, herkesin İzmir'in güzelliklerinden eşit şekilde faydalanmasını sağlayacağız.

URLA KARANTİNA ADASI

Önemsediğim bir diğer proje ise, Urla Karantina Adası'nın Dönüşüm Projesi'dir. 1800'lü yıllardan bu yana, zaman zaman çeşitli hastalıkları olan insanlarımızın yaşadığı, "karantina adası" olarak kullanılan bu özel ada, şimdi İzmir'in yeni cazibe merkezlerinden biri olacak. Projemizle, Karantina Adası'nı doğal güzelliklerini ön plana çıkaracak, adayı herkesin ziyaret edebileceği, günübirlik vakit geçirebileceği ve konaklayabileceği bir destinasyona dönüştüreceğiz. Adanın tarihine ve doğasına saygılı bir yaklaşımla, betonlaşmadan uzak, sürdürülebilir ve ekolojik prensiplere uygun bir dönüşüm planlıyoruz. Karantina Adası'nda, ziyaretçilerimizin denizin ve güneşin tadını çıkarabilecekleri plajlar yapacağız, aynı zamanda sosyal tesisler inşa ederek hemşerilerimizin adanın keyfini çıkarabilecekleri alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. İlkokul ve ortaokul çağındaki yavrularımızın adada güzel bir gün geçirmeleri için okullarımızla günlük gezi planları oluşturacağız. Böylece, İzmirlilerin ve şehrimizi ziyaret eden turistlerin adayı keşfetmeleri için rahat ve pratik bir yol sunmuş olacağız.

MEYDAN ALSANCAK

İzmir'imizin kalbinde, Alsancak'ta gerçekleştireceğimiz, şehrimize nefes aldıracak Meydan Alsancak projemizin detaylarını paylaşmak istiyorum. Alsancak, İzmir'imizin en canlı, en tarihi bölgelerinden biri. Ancak, zaman içinde artan araç ve yaya trafiği, bu güzelim bölgenin gerçek potansiyelini gölgelemiş durumda. İşte bu yüzden, Meydan Alsancak Projemizle, Alsancak'ımızı asıl hüviyetine, tarihine ve kültürüne uygun bir şekilde yeniden şekillendirirken aynı zamanda bir teknoloji merkezi haline getireceğiz. Projemizin en önemli hedeflerinden biri de, motorlu taşıt trafiğini yer altına alarak Alsancak'ımızda yürümenin, nefes almanın keyfini çıkarmaktır. İzmirliler olarak, araç trafiğinin ortadan kalkmasıyla, Meydan Alsancak'ta derin bir nefes alacağız. Yaya dostu yeşil alanlar ve dinlenme noktalarıyla Alsancak, hemşerilerimizin buluşma noktası olacak. Meydan Alsancak, kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak, esnek kullanım alanlarına sahip olacak. Açık hava sergileri, konserler, festivaller ve çeşitli topluluk etkinlikleri için ideal bir mekân haline gelecek. Böylece Alsancak, İzmir'in sosyal yaşamına değer katan, canlılığını artıran bir cazibe merkezi olacak. Alsancak Garı, İzmir'imizin tarihine tanıklık etmiş, şehrimizle özdeşleşmiş bir yapı. Projemiz kapsamında, bu tarihi yapıyı koruyarak, onu ve çevresini modern, işlevsel bir meydanla bütünleştireceğiz.

Tren Garı, Tarihi Hava Gazı Fabrikası, Tarihi Elektrik Fabrikası gibi değerlerimizi görünür kılacak, onların hikayelerini daha iyi anlamamızı sağlayacak bir tasarım anlayışıyla hareket edeceğiz. Aynı zamanda, bu tarihi yapılarımızı, teknoloji üretim merkezi haline getireceğiz. "Serbest Teknoloji Parkı Projesi'yle, Alsancak Limanı'nın arka alanını, İzmir'in ilk sanayi sitelerinin bulunduğu, endüstriyel mirasın zenginleştirdiği bir bölgeyi, teknoloji ve inovasyonun merkezi haline getireceğiz. Tarihi Elektrik Fabrikası'nı yazılım sektörü ve teknoloji girişimcilerinin kullanımına sunarak, geçmişle geleceği buluşturacağız. Alsancak Tren Garı'mızı "Yenilikçi Ulaşım Politikaları Araştırma Merkezi" olarak yeniden hayata geçireceğiz. Bu yenilikçi adımlarla, Alsancak'ı sadece İzmir'imizin değil, teknoloji ve kültürün buluşma noktası olarak ulusal ve uluslararası alanda da bir cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bu dönüşümle, Alsancak'i, İzmir'in yenilikçi ruhunu yansıtan, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle harmanlanmış, canlı ve dinamik bir bölgeye dönüştüreceğiz.

KALBİMİZMİR: TARİHİ KONAK ATATÜRK MEYDANI VE KEMERALTI CAZİBE MERKEZİ PROJESİ

Gezdim tüm dünyayı gördüm. Güzel İzmir sana geldim. Benim şirin güzel yurdum. Güzel İzmir sana geldim. Demiş büyük ozan Neşet Baba…

İşte güzel İzmirimizin kalbi, kalbimiz Konak Meydanı ve Kemeraltı'nı hak ettiği değere kavuşturmayı amaçladığımız KalbimİZmir Projesi… Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kemeraltı ve Konak bölgesinde hayata geçireceğimiz, "Kalbim İzmir, Konak Atatürk Meydanı ve Kemeraltı Cazibe Merkezi Projesi"ni paylaşmanın heyecanı içindeyim. Kemeraltı, dünyanın en eski ve en canlı ticaret merkezlerinden biri olarak, yüzyıllardır şehrimizin kalbi olmuştur. Ancak zaman içinde bu tarihi dokunun ihtiyaç duyduğu ilgi ve bakımı görmemesi nedeniyle, bölge eski canlılığını yitirmiştir. Projemiz ile bu değerli mirası restore ederek, Kemeraltı'nı ve Konak'ı İzmir'in yeniden can damarı yapmayı hedefliyoruz. Projemiz, Kemeraltı'nı modern bir açık hava müzesi haline getiriyor. 7/24 yaşayan, dinamik bir yer haline getireceğimiz bu bölge, yerel esnafın ve sanatçıların ürünlerini sergileyebileceği, ziyaretçilerin alışveriş yaparken tarihi atmosferin tadını çıkarabileceği bir mekan olacak. Hayata geçireceğimiz modern otoparklar ile ziyaretçilerin ve esnafın parklanma sorunu çözülecek, ziyaretçiler Kemeraltı'nın sokaklarını adım adım keşfetmenin keyfini çıkaracak. "Kalbim İzmir, Kemeraltı Konak Projesi" ile Kemeraltı, sadece alışverişin değil, sanatın, müziğin, lezzetin ve eğlencenin de merkezi olacak. Sokak sanatçılarının performansları, açık hava sergileri, müzik etkinlikleri ve lezzet festivalleri ile Kemeraltı, İzmir'in kültürel yaşamının kalbinde yer alacak. Konak ve Kemeraltı'ndaki tescilli binalar, projemizin en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Bu binalar, müzeler ve kültürel mekanlar olarak işlevlendirilecek; İzmir'in zengin tarihini, kültürünü ve sanatını ziyaretçilere sunacak. Bu projeyle Konak Atatürk Meydanı genişleyecek. Meydandaki yeşil alan oranı artırılacak. Konak Saat Kulesi'nden Agora'ya kadar her sokağı, titiz bir restorasyon sürecinden geçireceğiz. Bu sayede, Konak Atatürk Meydanı ve Kemeraltı'nın her bir taşı, her bir sokağı, İzmir'in hikayesini anlatan birer abide haline gelecek. Sevgili hemşehrilerim, "Kalbim İzmir, Kemeraltı Konak Projesi" ile şehrimizin tarihine sahip çıkıyor, geleceğe taşıyoruz. Bu proje, Kemeraltı'nı ve Konak'ı sadece İzmir'imizin değil, tüm AKDENİZ'in göz bebeği yapacak.

EĞİTİM VE İSTİHDAMIYLA EŞSİZ İZMİR

EĞİTİM

Bana kendi hayatımda en değer verdiğim şeyin ne olduğunu sorsanız, şüphesiz "evlatlarım" derim. Eminim ki sizler de, bu duyguları yürekten paylaşıyorsunuz. Bu yüzden, size bir söz vermek istiyorum: Belediye başkanlığım süresince, bu şehrin tüm çocuklarını kendi evladım gibi göreceğim ve onlar için var gücümle çalışacağım. Onlar için, daha yeşil, daha güvenli, daha inovatif bir İzmir hayal ediyoruz. Ve bu hayali gerçekleştirmek için, elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Bu kapsamda şehrimizi teknoloji ve inovasyonun merkezi yapacak Eğitimde Eşsiz İzmir Vizyonumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. "Keşfet, Büyü ve İleriye Taşı" anlayışıyla yola çıkıyoruz; çünkü biliyoruz ki İzmir, potansiyeliyle, çocuklarıyla, gençleriyle ve yenilikçi ruhuyla sınırları aşmaya hazır. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, eğitim ve istihdam alt yapısını güçlendirecek, gençlerimizin dünya sahnesinde rekabet edebilirliğini artıracak projeleri hayata geçireceğiz. Oyun ve animasyon teknolojileri, yazılım geliştirme ve girişimcilik merkezleriyle gençlerimizi teknolojinin öncüleri yapmayı hedefliyoruz.

İzmir'in yenilikçi gençlerine oyun ve animasyon dünyasının kapılarını aralayacak bu merkezde, hayallerini kodlarla birleştirme fırsatını vereceğiz. Burada, gençlerimiz kendi oyunlarını tasarlarken, aynı zamanda global bir kariyere ilk adımlarını atacak. Yazılım dünyasında İzmirli gençlerimizin imzasını, izini görmek istiyoruz. Kuracağımız merkezimiz; fikirlerini gerçeğe dönüştürmek isteyen herkese açık olacak. Mentorluk desteği, atölye çalışmaları ve girişimcilik eğitimleriyle gençlerimizi destekleyeceğiz. Robotik ve kodlama atölyeleriyle, çocuklarımızı yarının dünyasına hazırlayacağız. İzmir'imizi teknoloji ve inovasyonun başkenti yapacak bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz. Alsancak Bilişim Vadisi ile İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde kurduğumuz TeknoPark'ı geliştirip tüm çalışmalarımızı bu yapılara entegre ederek gençlerimizin hizmetine sunacağız.

Bu sadece bir söz değil, aynı zamanda bir taahhüttür. Ve bu taahhüdü yerine getirmek için, sizlerle birlikte çalışmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyacağım.

İSTİHDAM

İzmir'imizde herkes için adil ve sürdürülebilir bir istihdam ekosistemi oluşturmak amacıyla, İstihdam Ofisleri, İZMİR Mesleki Eğitim Merkezleri ve İZMİR İstihdam Platformu projelerimizi hayata geçireceğiz. İstihdam ofislerimiz ve online platformumuz ile şehrimizde iş arayan vatandaşlarımız ile istihdam oluşturan üreticilerimizi bir araya getiriyoruz. 13 organize sanayi bölgemizde mesleki eğitim merkezi kurarak, bölgelerdeki istihdam açığına yönelik işe giriş garantili meslek kursları oluşturacağız.

- Yeni İşim, İlk Ofisimle Girişimcilerimizi Destekleyeceğiz

- İzmir'imizi bir girişimcilik merkezi haline getirmek için, İZMİR Girişim Sermaye Fonu'nu kuracağız.

- Yeni İşim, İlk Ofisim projemizle girişimcilerimize ofis, malzeme ve muhasebe desteği sağlayacağız.

- İzmir'imizin her köşesinde kuracağımız iş geliştirme ofisleriyle, küçük esnafımızın kurumsallaşma ve markalaşmalarına öncülük edeceğiz.

- İzmir'imizi bir gastronomi cenneti olarak dünya haritasına yerleştirecek İzmir Mutfak Sanatları Merkezi, yerel ve uluslararası ziyaretçilere unutulmaz bir lezzet deneyimi sunacak.

- İzmir'imizin zengin mutfak kültürünü, yerel aşçılarımızın yetenekleriyle birleştirerek, dünya çapında bir marka haline getireceğiz. İzmir Mutfak Sanatları Merkezi'mizle İzmir'imizi lezzetin başkenti yapacağız.

Kamu ve özel sektörün yanında üçüncü sektörün farkındayız ve güçlendireceğiz. Şehrimizin sosyal dokusunu daha da güçlendirecek her sivil toplum örgütümüzün kullanabileceği Sivil Toplum Gelişim Merkezi inşa edeceğiz. Sevgili İzmirliler, projelerimizle İzmir'imizi yarınlara taşımak, şehrimizi her alanda öncü bir kent yapma hedefimizde en büyük değeri insanımıza vermekteyiz. Hep birlikte, el ele vererek, İzmir'imizi dünya çapında bir marka haline getireceğiz.

AKILLI ŞEHİRCİLİK

Biliyoruz ki, günümüz çağında şehir yönetimlerinde akıllı şehircilik uygulamaları olmazsa olmaz. Şehir yönetimi ve hizmetlerin kolaylaştırılmasında büyük kolaylaştırıcılık görevi gören bu uygulamalardan İzmir'imiz oldukça mahrum. Gerek insanımızın günlük yaşamına dokunan gerekse de hizmet yönetimimizi optimize edecek uygulamaları ivedilikle uygulamaya alacağız.

QR İZMİR

Öncelikle bugün sizlere, İzmir'imizin bugünü ve yarınını kurtaracak, şehrimizin dijital izi haline gelecek vizyonumuzu tanıtmak istiyorum: QR İzmir

QR İzmir; öncelikle şehrimizin sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe yapısal analizini çıkartacak, binalarımızda yapılan yapısal değişimleri dijitalde arşivleyecektir. Böylelikle kentimizin yapısal gelişimlerini birçok farklı disiplinde her an takip edebiliyor olacağız. Yine gerek büyükşehir gerekse de ilçe belediyelerimizin hizmet araçlarını, QR İzmir sistemine entegre edeceğiz. Böylelikle kentimiz genelinde belediye hizmetlerimizin sokak, mahalle, ilçe bazında analiz edilmesi sağlanacak, yoğunluklarına göre hizmet trafikleri güncellenecektir. Böylelikle doğru anda doğru hizmetin en uygun şekilde ulaşması sağlanacaktır. Kentimiz genelindeki tüm güvenlik ve trafik kameraları QR İzmir sistemimize entegre edeceğiz. Bölgesel trafik yoğunlukları analiz edilerek, kentimizin yeni altyapı ihtiyaçları veriye dayalı oluşturulacaktır. QR İzmir, şehrimizin yüzde100 kapasite ile çalışan yeni nesil beyni olacak. İzmir rahatlayacak, İzmir kalkınacak.

AKILLI ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARI

Şehrimizin her noktasını akıllı şehir mobilyalarıyla donatacağız. Mobil cihaz kullanımının arttığı günümüzde, caddelerimizde mobil cihaz şarj istasyonları kuracağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her an cihazlarını şarj edebilmelerini sağlayacağız. Mobil şarj cihazlı kent panolarımız ile acil durumlarda hizmet birimlerimize doğrudan erişim sağlayabileceğiniz direkt hatları devreye sokacağız. Akıllı park yönetim sistemimiz ile kent genelindeki tüm otoparklarda doluluk anlık olarak takip edilecek. Hizmete sunacağımız mobil uygulama ile otopark arama derdi son bulacak. Şehir genelinde sokaklarımızı yenilenebilir enerji kaynaklı sokak aydınlatmaları ile aydınlatıyoruz. Cadde ve sokaklarımızı mobeseler ile takip ederek, özellikle çocuklarımızın ve kadınlarımızın güvenli sokaklarda günün her saati rahatlıkla dolaşabilmelerini amaçlıyoruz. Tüm ilçelerimizi kapsayacak şekilde fiber ağ altyapısını yaygınlaştıracağız. Bu sayede, hızlı ve kesintisiz internet erişimi şehrin her noktasına ulaşacak. Eğitimden sağlığa, iş dünyasından sosyal hayata kadar her alanda dijital dönüşümü destekleyeceğiz.

SAĞLIK ALTYAPISIYLA EŞŞİZMİR

Sağlık konusunda üzerimize düşen görevler olduğunun farkındayız. Şehrimizde son 25 yılda yapılan sağlık yatırımlarına tamamlayıcı roller üstlenecek bir dizi sağlık çalışmalarını hayata geçirmeyi planlıyoruz.

KADIN VE AİLE

Öncelikle şehrimizin yeni doğan bireylerine hoş geldin aramıza diyerek, 0-3 yaş arası yavrularımıza ve annelerimize mama, süt ve vitamin desteği sağlayacağız. Kadın sağlığı tarama merkezleriyle, kadın sağlığında erken teşhis ve tedavi desteği sağlayacağız. Kadın sağlık ve yaşam merkezlerimizle ihtiyaç hisseden tüm İzmirli kadınların yanında olacağız. Hiçbir hanımefendinin kendisini güvensiz ve yalnız hissetmeyecek.

SAĞLIK TESİSLERİ

Çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesinin bağımlılık olduğunun farkındayız. Her türlü bağımlılığın rehabilite edecek, kurtaracağımız her bir vatandaşımız bizim yüzümüzü güldürecek ve eminiz şehrimizin annelerinin duasını alacağız. Bu amaçla bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon köyü projemizi hayata geçireceğiz. Bu köyümüzde desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımıza danışmanlık ve tedavi hizmetleri sağlayacağız. Mobil diş ve göz sağlığı tırlarını hizmete alacağız. Özellikle kent ve ilçe merkezlerimize uzak köylerimizde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

TARIMIYLA EŞSİZ İZMİR

İzmir'imiz bereketli toprakları ve zengin tarım kültürü ile Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri. Biz bu zenginliği ileriye taşımak için "Tarımıyla Eşsiz İzmir Projesi'ni hayata geçireceğiz.

DESTEKLER

Yerel biyo çeşitliliğimizi korumak ve çiftçilerimizin daha kaliteli ürünler yetiştirmelerini sağlamak için yerli tohum ve fide desteği sağlayacağız. Çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için hasat alım garantisi vereceğiz. Bu sayede, çiftçilerimiz ürünlerini güvenle yetiştirebilecek. Ayrıca organik gübre desteği ile sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik edeceğiz.

TESİSLER

Yenilikçi tarım ve hayvancılık tekniklerinin geliştirilmesi için Tarım ve Hayvancılık Teknoparkı kuracağız. Bu merkezler, ilgili alanlarda çalışma yapmak isteyen girişimcilerimizin vazgeçilmez alanı haline gelecek. Teknoparkımızda tarım ve hayvancığa yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilecek. Tarım gelişecek, İzmir gelişecek ve inanıyoruz ki ülkemize ilham olacak. Gelecek nesillerin tarıma olan ilgisini artırmak ve ekolojik tarımın önemini vurgulamak için Çocuk Tarım Köyü ve Ekolojik Tarım Köyü Projelerini hayata geçireceğiz. Bu projelerle, çocuklarımıza ve gençlerimize tarımın temel prensiplerini öğretecek ve doğa ile iç içe olmanın önemini anlatacağız. Ailelerimiz, çocuklarını doğanın içinde, toprağın değerini ve gıdanın nasıl üretildiğini öğretebilecek. Bu projelerle, kent yaşamının stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe bir yaşam sürmek isteyen herkese kapılarımızı açacağız. Ayrıca, şehirlerarası yol üzerinde kurulacak "Ekolojik Tarım Pazarları" ile yerel üreticilerimizin organik ve doğal ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmasını sağlayacağız. İzmir'in zengin tarım ürünlerini öne çıkarmak ve turizmi canlandırmak için Tematik Köy Projeleri'ni hayata geçireceğiz, Tarım Festivalleri düzenleyeceğiz. Kınık'tan Urla'ya, Bayındır'dan Menemen'e kadar bir dizi festival ve tematik köy projesi ile İzmir'in tarım zenginliğini tüm dünyaya tanıtacağız. Enginar Festivali'nden Mandalina Festivali'ne, Çömlek Festivali'nden Bergama Kermesi'ne kadar her bir festival, bölgenin özgün tarım ürünlerine odaklanacak ve bu ürünlerin tanıtımına katkı sağlayacağız. Buna ek olarak şunu da söylemek istiyorum: Tarımla ilgili 26 ve 27 Şubat'ta hem Bakırçay Havzası'nda hem de Küçük Menderes'te lansman programlarımız olacak.

SPOR ALTYAPISIYLA EŞSİZ İZMİR

İzmir'imizi herkes için aktif ve sağlıklı bir yaşam merkezi haline getireceğiz. Spor, sadece fiziksel değil, ruhsal sağlığımız için de olmazsa olmaz bir unsur. Biliyoruz ki, sağlıklı bir toplum, sporla iç içe bir toplumdur. Çocuklarımızın, gençlerimizin sporla iç içe büyümesini, sağlıklı alışkanlıklar edinmesini istiyoruz. Her çocuğun bir spor dalıyla tanışmasını sağlayacağız.

TESİSLER

Spor, herkesin hakkı. Ve biz, bu hakkı her mahalleye, her çocuğa, her gence ulaştırmak istiyoruz Her ilçemizde, her yaştan insanımızın faydalanabileceği tam kapsamlı spor tesisleri inşa edeceğiz. Bu tesislerde, farklı branşlarda profesyonel spor alanları olacak. Her ilçemize en az bir tane olimpik yüzme havuz tesisini kazandıracağız. Bunun yanında halı saha ve basketbol sahası olmayan mahallemiz kalmayacak. Sağlıklı yaşamın bir diğer önemli unsuru da yürüyüş ve bisiklet. Bu yüzden, şehrimizin dört bir yanına yürüyüş parkurları ve bisiklet yolları yapacağız. Ve tabii ki, sporun doğayla iç içe olmasını unutmuyoruz. Şehrimizde hayata geçireceğimiz iki adet Spor Ormanı'nı, İzmirli hemşehrilerimizin en uğrak noktalarından biri haline getireceğiz. E-spor merkezimizde ulusal ve uluslararası turnuvalar düzenleyeceğiz. Çocuklarımız için Çocuk Olimpiyat Köyü Projesi'yle hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunacağız. Ve unutmayın, her çocuk bir olimpiyat şampiyonu adayıdır.

KÜLTÜRÜYLE EŞSİZ İZMİR

Kültür ve sanatı İzmir'in her köşesine taşıyacak, şehrimizi bir sanat galerisine dönüştüreceğiz. Yıl boyunca sürecek festival ve etkinliklerle sanatı sokaklara, parklara ve yaşamın her alanına yayacağız. Şehrin her noktasında yılın tüm zamanlarında festival etkinlikleri düzenleyeceğiz. Kent merkezinde amatör sanatçılar desteklenerek, sanat çalışmaları günlük hayatın içerisinde yer alacak.

EGE BÖLGESİ EN BÜYÜK KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

İzmir'imizi sanatta hakkı olan noktaya taşıyana kadar durmayacağız. Ege bölgemizin en büyük kültür sanat merkezini hayata geçireceğiz. Bu merkez yalnızca seyircilerimizin gösterileri izlediği bir merkez olmakla kalmayacak, sanatçılarımızın yetiştiği çok nitelikli bir konservatuar haline dönüşecek. Kültür sanat merkezimiz şehrimizi besleyen can damarlarından birisi haline gelecek.

KÜTÜPHANE

Gençlerimizin bu projemize özellikle kulak kabartmasını istiyorum. Şehrimize üç farklı noktasında 7 gün 24 saat boyunca hizmet edecek, içerisinde dijital ve matbu yüzbinlerce kaynağa erişim sağlayabileceğimiz şehir kütüphanelerimizi hayata geçireceğiz. Bu kütüphanelerde çayı, keki ve çorbayı ücretsiz olacak şekilde gençlerimiz ve hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bu kütüphaneler, öğrencilerimizin uğrak noktaları haline gelecek. Bu kütüphanelerimizden birinin adına, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz hemşehrimiz bilge kadın Alev Alatlı'nın ismini vereceğiz. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum.

KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

Her ilçede sanat merkezi kuracak, en küçük yaştan başlamak üzere sanatla yaşamı iç içe geçireceğiz. İlçe sanat merkezlerimizden aldıkları kurs sonrasında sanatsal gelişimlerini arttırmak amacıyla şehrimizin 3 farklı noktasında sanat akademileri kuracağız. Bu akademiler, sanata ilgisi olan vatandaşlarımızın konservatuar öncesi yeteneklerini geliştirebileceği eşşiz mekanlar haline gelecek. Bu merkezlerde amatör sanatçılarımıza özel, sanatlarını kayıt altına alabilecekleri tam donanımlı ses kayıt odalarını hizmete geçireceğiz.

Biz İzmiriz, eşsiz, benzersiz İzmiriz. Hepimiz bu şehirde birlikte yaşıyor, hatıralarımızı da anılarımızı da aynı şehirde birlikte maziye katıyoruz. Aynı toprağın, aynı havanın, aynı medeniyetin çocuklarıyız. Aynı kentte hayata gözlerimizi açıyor, aynı kentin dertleriyle dertleniyoruz. Derdimiz, sevincimiz, mutluluğumuz, çocukluk anılarımız, gençliğimiz, aile hatıralarımız aynı şehrin sokaklarında saklı. Size söz veriyorum, her birimizin anılarının dolaştığını bu sokakların tılsımını, dokusunu, kültürünü samimiyetle koruyacağım. Şehrimiz, alt yapısı, ulaşımı, çevresi, doğası, yatırımlarıyla dünyanın en modern şehirleriyle yarışırken; anılarımızın, hayallerimizin yaşadığı bu sokaklar aynı doku, aynı kültür, aynı samimiyetle geleceğe yürüyecek. Şimdi durmadan, İzmir'imizde ulaşmadık hane, sıkılmadık el kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Seveceğiz, sevileceğiz, gönüllere gireceğiz. Çünkü biz İzmir'iz... Başarabiliriz.