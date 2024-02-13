Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ İzmir ulaşımını rahatlatacak projelerini açıkladı: Ulaşılabilir İzmir

İŞTE DAĞ'IN 'ULAŞILABİLİR İZMİR' PROJESİNE DAİR AÇIKLAMALARI:

İZMİR KÖRFEZ GEÇİŞİ

Şehrimizin geleceğine yön verecek, İzmir Körfezi'ni bir uçtan bir uca en kısa şekilde birleştirecek vizyon projemiz; "İzmir Körfez Geçişi"…. İzmir Körfez Geçişi, İzmir'in iki yakası birbirine bağlayan bir köprü ve tüp geçit projesidir.

Körfezin iki yakasını birbirine daha da yakınlaştıracak bu proje, şehrimizin ulaşım ağını köklü bir şekilde dönüştürecektir.

İzmir Körfez Geçişi, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda İzmir'in çehresini değiştirecek, şehrimizi dünya standartlarında bir metropole dönüştürecek bir vizyon projesidir.

Bu proje 12,6 kilometre, gidiş geliş 3 şeritli yol, 6,9 kilometresi deniz geçişi olmak üzere 4 bin 175 metre körfez deniz köprüsü ve yapay ada içerecektir.

Projeyle birlikte yapılacak raylı sistem, her iki yakadaki raylı sistemlere entegre edilecek. Bu sayede, İzmir'in ulaşım ağında entegre, verimli ve hızlı bir sistem oluşturulacak.

İzmir Körfez Geçişi, "35 İzmir 35 Proje" kapsamında son başbakanımız Binali Yıldırım tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bugüne kadar bizim dışımızda oluşan sebeplerle proje hayata geçirilemedi. Bu konuda özellikle körfezin iki yakasında yaşayan hemşehrilerimizden ısrarlı talepler gelmesi sebebiyle önümüzdeki engelleri aşarak bu projeyi hayata geçireceğiz.