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Haberler İzmir Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ İzmir ulaşımını rahatlatacak projelerini açıkladı: Ulaşılabilir İzmir

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ İzmir ulaşımını rahatlatacak projelerini açıkladı: Ulaşılabilir İzmir

Son dakika İzmir haberleri... Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, proje tanıtım toplantısında İzmir ulaşımını rahatlatacak olan 'Ulaşılabilir İzmir' projesini açıkladı. Yeni çevreyolu, kesintisiz raylı ulaşım, 90 dakika uygulaması, park et, ücretsiz devam et, şehirlerarası otobüs terminali başlıklarının da yer aldığı projeler arasında en çok dikkat çekeni ise İzmir'in iki yakasını birbirine bağlayan bir köprü ve tüp geçit projesi olan İzmir Körfez Geçişi. Vizyon projesi olan bu proje 12,6 kilometre, gidiş geliş 3 şeritli yol, 6,9 kilometresi deniz geçişi olmak üzere 4 bin 175 metre körfez deniz köprüsü ve yapay ada içerecek.

HABER MERKEZİ
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ İzmir ulaşımını rahatlatacak projelerini açıkladı: Ulaşılabilir İzmir

Son dakika İzmir haberleri...Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'i ayağa kaldıracak, İzmirliyi mutlu edecek, İzmirlilere derin bir nefes aldıracak projelerini açıkladı. 'Ulaşılabilir İzmir' başlığı ile İzmir'in en önemli sorunlarından olan ulaşım problemine geniş yer arayan Dağ, vizyon projemiz dediği "İzmir Körfez Geçişi" projesini de detaylarıyla paylaştı.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ İzmir ulaşımını rahatlatacak projelerini açıkladı: Ulaşılabilir İzmir

İŞTE DAĞ'IN 'ULAŞILABİLİR İZMİR' PROJESİNE DAİR AÇIKLAMALARI:

İZMİR KÖRFEZ GEÇİŞİ

Şehrimizin geleceğine yön verecek, İzmir Körfezi'ni bir uçtan bir uca en kısa şekilde birleştirecek vizyon projemiz; "İzmir Körfez Geçişi"…. İzmir Körfez Geçişi, İzmir'in iki yakası birbirine bağlayan bir köprü ve tüp geçit projesidir.

Körfezin iki yakasını birbirine daha da yakınlaştıracak bu proje, şehrimizin ulaşım ağını köklü bir şekilde dönüştürecektir.

İzmir Körfez Geçişi, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda İzmir'in çehresini değiştirecek, şehrimizi dünya standartlarında bir metropole dönüştürecek bir vizyon projesidir.

Bu proje 12,6 kilometre, gidiş geliş 3 şeritli yol, 6,9 kilometresi deniz geçişi olmak üzere 4 bin 175 metre körfez deniz köprüsü ve yapay ada içerecektir.

Projeyle birlikte yapılacak raylı sistem, her iki yakadaki raylı sistemlere entegre edilecek. Bu sayede, İzmir'in ulaşım ağında entegre, verimli ve hızlı bir sistem oluşturulacak.

İzmir Körfez Geçişi, "35 İzmir 35 Proje" kapsamında son başbakanımız Binali Yıldırım tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bugüne kadar bizim dışımızda oluşan sebeplerle proje hayata geçirilemedi. Bu konuda özellikle körfezin iki yakasında yaşayan hemşehrilerimizden ısrarlı talepler gelmesi sebebiyle önümüzdeki engelleri aşarak bu projeyi hayata geçireceğiz.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ İzmir ulaşımını rahatlatacak projelerini açıkladı: Ulaşılabilir İzmir

YENİ ÇEVREYOLU PROJESİ

Şehrimizin geleceğine yön verecek, nefes aldıracak bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum. İzmir'imizin en can alıcı sorunlarından biri olan trafik meselesine köklü bir çözüm getirecek olan "İzmir'e Yeni Çevre Yolu Projesi"ni hayata geçireceğiz.

Yeni çevreyolumuz ile şehrin trafiğini rahatlatmayı, şehre nefes aldırmayı hedefliyoruz. Bu yol şehrin içindeki araç yoğunluğunu azaltarak, emisyon miktarlarında önemli bir düşüş sağlayacak.

Yeni çevreyolunun devreye girmesiyle, Menemen-Bayraklı arası trafikte kalma süresi 10 dakikaya, Menemen-Buca arası ise 20 dakikaya inecek. Bu, her bir İzmirli için değerli zamanını, aileleri ve sevdikleriyle geçirilebileceği anlamına geliyor.
Yeni çevreyolunu şehir merkezine bağlayacak 9 önemli bağlantı yolu yapacağız.

Bu bağlantı yolları şunlar olacak;
- Koyundere
- Harmandalı-Ulucak
- Harmandalı-Çiğli
- Örnekköy Mezarlık bölgesi
- Doğançay
- Şehir Hastanesi
- Manisa Yolu
- Ambarlar Bölgesi İzmir -İstanbul Otoyolu Bağlantısı
- Buca-Çeşme Otoyol Ayrımı

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ İzmir ulaşımını rahatlatacak projelerini açıkladı: Ulaşılabilir İzmir

RAYLI SİSTEMLER
Raylı sistem projelerimizle, İzmir'in ulaşım haritasını yeniden çiziyoruz. Mevcut hatları daha verimli hale getirerek, hemşehrilerimizin daha kısa sürede konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacağız.

Karşıyaka ve Konak tramvay hatlarını birleştirerek, hafif raylı sistem ağımızı bütünleştireceğiz. Yapımı devam eden Buca Metrosu'nu tamamlayacağız.

Halkapınar-Otogar İZBAN hattını hayata geçirerek havalimanı ile otogar arasında kesintisiz raylı ulaşımı sağlayacağız.

Buca Metrosu'nu tamamlama çalışmasını devam ederken Karabağlar-Gaziemir Metrosu çalışmalarına başlayacağız.

İZBAN'a yeni rota olarak Bergama-Kınık hattının eklenmesiyle İzmir'in ulaşımını modern, hızlı ve çevreci bir yapıya kavuşturacağız.

İZBAN'a 4 durak ekleyeceğiz. Devam eden Gürçeşme ve Katip Çelebi Üniversitesi durakları hızlıca hayata geçirilecek, Asarlık ve Koyundere duraklarını da en kısa sürede yapacağız.

Yerli ve milli tren setlerimizle İZBAN'ı 9 vagona çıkartarak, burada yaşanan izdihamları da bitireceğiz.

30 yeni tren seti alarak, istasyonlardaki 24 dakikalık bekleme süresini 12 dakikaya, 12 dakikalık bekleme süresini ise, 6 dakikaya indirerek hemşehrilerimize zamandan yarı yarıya tasarruf ettireceğiz. Bu uygulamalarla İZBAN'daki kalabalık ve sıkışıklık bitecek, hemşehrilerimiz daha mutlu ve ferah yolculuk yapacak.

Ödemiş'in raylı sistemini modernize edeceğiz, Torbalı-Ödemiş ve Çatal-Tire hatlarını "İzmir'im Kart" ile entegre ederek İZBAN'ı Ödemiş'e de ulaştıracağız.

Ayrıca İZBAN'ın şehrimizin bazı ilçelerini ikiye böldüğünü biliyoruz. Bu konuda hemşehrilerimin bizden isteğinin de farkındayız. Kısa vadede çözüm üretmemiz zor olsa da orta vadeli hedefimizde İZBAN'ı Bayraklı, Çiğli, Konak, Gaziemir ve Torbalı'da yerin altına almayı planlıyoruz.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ İzmir ulaşımını rahatlatacak projelerini açıkladı: Ulaşılabilir İzmir

OTOBÜS HATLARI
"90 dakika" uygulamasını geri getireceğiz. Ayrıca Genç İzmirim Kart sahipleri için bu süreyi 120 dakikaya çıkartacağız.

Otobüs hatlarımızda yapacağımız iyileştirmelerle, İzmir'in dört bir yanına hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım sağlayacağız.

Uzun mesafe otobüs hatlarının geri gelmesi, "ekspres" ile öğrenci hatları gibi yeniliklerle ulaşımı daha da iyileştireceğiz.

Akıllı Durak Sistemi, "Otobüsüm Nerede?" mobil uygulaması ile duraklarımızı çağın gereksinimlerine uygun hale getireceğiz, böylece vatandaşlarımızın bekleme sürelerini azaltacak, yolculuk sürelerini daha hesaplanabilir hale getireceğiz.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ İzmir ulaşımını rahatlatacak projelerini açıkladı: Ulaşılabilir İzmir

OTOPARK
Kıymetli misafirler, İzmir'imizde bildiğiniz üzere otopark gibi büyük bir sorunumuz var. İzmir gibi her bir köşesi ayrı değer olan böylesine güzide bir şehirde maalesef otopark çilesi nedeniyle hemşehrilerimiz gönlünce plan yapamamaktadır.

Otopark sorununu inşallah şehrimizin gündeminden çıkaracağız. Özellikle aktarma merkezlerine yakın otoparklar inşa edeceğiz.

"Park Et, Ücretsiz Devam Et" uygulamasıyla özel araçlarını otopark noktalarına park eden vatandaşlarımız "İZMİRİM KART" uygulamasıyla hem otoparktan indirimli yararlanacak hem de toplu taşıma araçlarında yapacakları ilk 90 dakika yolculuklarda ücretsiz seyahat edebilecektir.

Ayrıca, belediyemize ait otoparkları kullanan "İZMİRİM KART" sahibi vatandaşlarımız ilk 30 dakika ücretsiz park etme hakkına sahip olacaktır.

Mevcut otopark tarifelerinde Nisan 2024 itibariyle YÜZDE 50 oranında indirime gideceğiz

5 yıl içerisinde yapacağımız toplamda 100 bin araç kapasiteli yer altı otopark projelerimizle bir sorunu daha bitireceğiz. Çok amaçlı olarak kullanılabilecek bu yer altı otoparklarımızın üzerinde spor salonu ve sanat merkezi gibi sosyal tesisler inşa edeceğiz.

Biz, hemşerilerimizin evlerine, işlerine ve okullarına mutlu bir şekilde ulaşmalarını istiyoruz. Trafikte çile azalacak, SEVGİYE ve GÜZEL İZMİR'e zaman kalacak!

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ İzmir ulaşımını rahatlatacak projelerini açıkladı: Ulaşılabilir İzmir

KAVŞAK DÜZENLEMELERİ
Kavşak düzenleme projelerimizi çok önemsiyoruz. Şehir merkezinde trafik yoğunluğuna neden olan kavşaklarda yapacağımız düzenlemelerle trafiğe nefes aldıracağız.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerine yapılacak 4 adet battı-çıktı ile trafik ışıklarını ortadan kaldırarak, Konak'tan Balçova'ya kesintisiz ulaşım sağlayacağız.

Şehir Hastanesi kavşakları
Şehir hastanesi ulaşımı rahatlatacak buradaki yoğunluğu azaltacak kavşak düzenlemelerini hızlıca hayata geçireceğiz.

Diğer Kavşak düzenlemeleri
Yeşillik Caddesi üzeri, Bornova-Çeşme-Aydın Otoyolu Kavşağı, Bayraklı Smyrna Meydanı, Çiğli Şehir Geçişi, Soğukkuyu ve Mavişehir gibi acil ihtiyaç olan kavşaklara battı çıktı ve köprülü kavşak çözümleriyle İzmir trafik akışını rahatlatacağız.

Karşıyaka Yalı Bulvarı'na yapacağımız battı çıktıyla 'Çarşı ile İskele'yi kesintisiz yaya yoluna dönüştüreceğiz.

Altınyol Caddesi üzerine yapacağımız battı çıktı ile, Bayraklı'yı denizle buluşturacağız.

Yapacağımız 16 adet battı çıktı ve köprülü kavşağı yaz tatillerinde, 3 aylık süre zarfında, trafiğin şehrimizde azaldığı zaman diliminde gerçekleştireceğiz.

Şehrimizde gittiğimiz her yerde hangi vatandaşımızla konuşsak ana gündeminin bozuk yollar olduğunu görüyoruz. Hatta biraz da espriyle karışık "araçların alt takımlarını yaptırmaktan yorulduk." serzenişine birçok yerde karşılaşıyoruz.

Söz veriyoruz, asfalt kalitesini yükseltecek ve şehrimizde bozuk yol bırakmayacağız.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ İzmir ulaşımını rahatlatacak projelerini açıkladı: Ulaşılabilir İzmir

YENİ YOL GÜZERGAHLARI

Gaziemir Batı Doğu Çevre Yolu
Gaziemir/Havalimanı-Sarnıç ve Gaziemir/Havalimanı-Karabağlar yeni bağlantı yolları ve ESBAŞ girişi batı çevreyolu üzerinden sağlayarak, Akçay Caddesi üzerindeki trafik akışını rahatlatacağız.

Alternatif Yeni Yollar
Şehir Hastanesi-Altınyol bağlantı yolu, Bayraklı -Karşıyaka Dağ Yolu, mevcut çevreyoluna Buca Hal çıkışı, Pancar OSB çıkışı gibi yeni yol güzergahları açarak, İzmirlinin şehir içi trafikte kalma süresini kısaltacağız.

Kent Geneli Alternatif Yollar
Menderes-Gümüldür, Seyrek-Foça, Seferihisar-Özdere, Dikili-Çandarlı, Çandarlı Otoyol Bağlantı, Bergama-Kozak çevre yolları gibi şehir içi ulaşım yolu haline dönüşen ve özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu oldukça artan karayollarımızın genişletilmesi ve düzenlenmesi için inisiyatif alacağız.

Kiraz-Alaşehir yolunun bitmesi için takipçisi olacağız.

Zafer Payzın Köprülü Kavşağı
Günde 200 bin aracın kullanmış olduğu ve özellikle Alsancak-Konak bölgesindeki trafiğin oluşmasında başlıca sebep olan Hilal Kavşağı, Ege Mahallesi bağlantı yolu, Halkapınar Kavşağı ve Zafer Payzın kavşağı arasındaki yolu genişleteceğiz.

Ankara Caddesi üzerinden limana giden ağır taşıtlara limana özel yol açarak, Konak yolunu rahatlatacağız.

Adaptif Trafik Yönetim Sistemi
Adaptif Trafik Yönetim Sistemi şehrimizdeki tüm ışıklar ve yol güzergahlarını anlık olarak akıllı şehir uygulamalarıyla izleyecek, trafik işaret ve yönlendirmelerimizle yol güzergahlarını kontrol edeceğiz.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ İzmir ulaşımını rahatlatacak projelerini açıkladı: Ulaşılabilir İzmir

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ
Otogarlar, bir şehrin kalbine açılan kapılardır. Onlar, sadece beton ve asfalt yığınları değil, aynı zamanda hayatlarımızın dönüm noktalarına, anılarımıza ev sahipliği yapan, duygularımızla yoğrulmuş alanlardır.

Şehrimize ilk defa üniversite eğitimi için gelen bir genç düşünün; heyecanlı, biraz da tedirgin. İlk adımını attığı, İzmir'e 'merhaba' dediği yer otogarımız. Ve yıllar sonra, mezuniyetinin ardından, birikmiş anıları, kazanılmış dostlukları ve geleceğe dair umutlarıyla ailesinin yanına dönerken onu uğurlayan da yine bu otogar.

Otogarlar, şehrimizin hikayesini, kültürünü, insanını kucaklayan, onları bir araya getiren yaşayan mekanlarımızdır.

Şehrimizin giriş kapısı, ilk izlenimimiz olan Büyükşehir Otobüs Terminali'ne dair hepimizin ortak bir fikri var: Bu otogar, güzel İzmir'imizin ruhuna, tarihine ve dinamizmine maalesef uygun değil. Yılda en az birkaç kez kullandığımız bu yer, kasvetli atmosferi, hoş olmayan kokusuyla, ne yazık ki şehrimizin yenilikçi, canlı ve misafirperver karakterini yansıtmaktan uzak.

Biz, bu otogarı, İzmir'in yenilikçi, modern ve yeşil kimliğine uygun bir şekilde yerinde yenileyeceğiz. Yenileme projesi kapsamında, mevcut kot farkını koruyarak, otobüslerin giriş ve çıkışlarının ayrı katlardan yapılmasını sağlayacağız. Bu, hem trafik akışını kolaylaştıracak hem de terminalin işlevselliğini artıracak bir adım olacak.

Yenilenen terminalimizde, yürüyen merdiven ve asansörleri yaygınlaştırarak, her yaştan ve her ihtiyaçtan bireyin rahatça hareket edebilmesini sağlayacağız.

Bu vizyon, bu hayal hepimizin. Birlikte, daha yeşil, daha erişilebilir, daha yaşanabilir bir İzmir için çalışacağız. Birlikte başaracağız, çünkü İzmir bunu hak ediyor.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ İzmir ulaşımını rahatlatacak projelerini açıkladı: Ulaşılabilir İzmir

Deniz Hatları

Ege'nin maviliklerinde yolculuk etmek, İzmirliler için sıradan bir ulaşım yönteminden çok daha fazlasıdır; bu bir yaşam tarzıdır.

Mevcut iskeleleri aktif hale getirerek, deniz ulaşımının payını yüzde 2,5'ten yüzde 5'e çıkartarak, toplam ulaşım içindeki payını 2 katına artıracağız. Deniz ve kara ulaşımını entegre ederek, İzmirlilerin hayatını kolaylaştıracak çözümler sunacağız.

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