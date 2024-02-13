Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ İzmir ulaşımını rahatlatacak projelerini açıkladı: Ulaşılabilir İzmir

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ
Otogarlar, bir şehrin kalbine açılan kapılardır. Onlar, sadece beton ve asfalt yığınları değil, aynı zamanda hayatlarımızın dönüm noktalarına, anılarımıza ev sahipliği yapan, duygularımızla yoğrulmuş alanlardır.
Şehrimize ilk defa üniversite eğitimi için gelen bir genç düşünün; heyecanlı, biraz da tedirgin. İlk adımını attığı, İzmir'e 'merhaba' dediği yer otogarımız. Ve yıllar sonra, mezuniyetinin ardından, birikmiş anıları, kazanılmış dostlukları ve geleceğe dair umutlarıyla ailesinin yanına dönerken onu uğurlayan da yine bu otogar.
Otogarlar, şehrimizin hikayesini, kültürünü, insanını kucaklayan, onları bir araya getiren yaşayan mekanlarımızdır.
Şehrimizin giriş kapısı, ilk izlenimimiz olan Büyükşehir Otobüs Terminali'ne dair hepimizin ortak bir fikri var: Bu otogar, güzel İzmir'imizin ruhuna, tarihine ve dinamizmine maalesef uygun değil. Yılda en az birkaç kez kullandığımız bu yer, kasvetli atmosferi, hoş olmayan kokusuyla, ne yazık ki şehrimizin yenilikçi, canlı ve misafirperver karakterini yansıtmaktan uzak.
Biz, bu otogarı, İzmir'in yenilikçi, modern ve yeşil kimliğine uygun bir şekilde yerinde yenileyeceğiz. Yenileme projesi kapsamında, mevcut kot farkını koruyarak, otobüslerin giriş ve çıkışlarının ayrı katlardan yapılmasını sağlayacağız. Bu, hem trafik akışını kolaylaştıracak hem de terminalin işlevselliğini artıracak bir adım olacak.
Yenilenen terminalimizde, yürüyen merdiven ve asansörleri yaygınlaştırarak, her yaştan ve her ihtiyaçtan bireyin rahatça hareket edebilmesini sağlayacağız.
Bu vizyon, bu hayal hepimizin. Birlikte, daha yeşil, daha erişilebilir, daha yaşanabilir bir İzmir için çalışacağız. Birlikte başaracağız, çünkü İzmir bunu hak ediyor.