İzmir depreminde 36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'na ilişkin 5 kişi hakkında yeni dava

Son dakika İzmir haberleri... İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 senedir devam eden ve 15 sanığın yargılandığı Rıza Bey Apartmanı'na ilişkin davada, müşteki avukatların binanın yapımında ihmali olduklarını iddia ettiği bazı şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında mimarlık-mühendislik şirketi yetkilisi İ.K, epoksi enjeksiyon (yapılardaki çatlakların dolgu malzemesiyle onarılması) işlemi yapan yapı malzemeleri firması yetkilileri C.Ş. ve S.T. ile bu firmada çalışan ve işlemi yaptığı iddia edilen inşaat mühendisi M.Ü.Y. ve izinsiz tadilatın yapılmasına onay veren kat maliklerinden E.P'nin savunmalarını aldı.