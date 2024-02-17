Hamza Dağ’ın vaatleri CHP’yi korkuttu! Soyer kendi sonlandırdığı uygulamayı yeniden hayata geçirdi

Son dakika İzmir haberleri... 31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, göreve geldikten kısa bir süre sonra otobüs, metro, vapur, tramvay ve İZBAN gibi toplu ulaşım araçlarında ilk biniş ücretinden sonra 90 dakikalık süre içinde toplu ulaşım araçlarına iki ve daha üzeri aktarmalardan vatandaşın ücretsiz olarak yararlanmasına olanak tanıyan 90 dakika uygulamasını kaldırdı.

DAĞ İZMİRLİLERE SÖZ VERDİ

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ seçim çalışmaları sırasında 1 Nisan'da göreve gelir gelmez toplu ulaşım araçlarındaki 90 dakika uygulamasını yeniden başlatacağını duyurdu.

SOYER SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Sevgili İzmirliler, size bir müjdem var. Gerçekleştirdiğimiz raylı sistem yatırımları ve aldığımız yeni otobüsler sayesinde 90 değil, 120 dakika ücretsiz aktarma için çalışmaları tamamladık. Uygulama Mart ayından itibaren başlayacak" ifadelerine yer verdi.

"GÖREVE GELMEDEN İLK VAADİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUK"

Yaşanan gelişme üzerine Dağ sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Daha göreve gelmeden ilk vaadimizi gerçekleştirmiş olduk" dedi. Dağ yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bu dönem uygulamadan kalkan 'ücretsiz aktarma' uygulamasını geri getireceğimizi ifade etmiştik. Daha göreve gelmeden ilk vaadimizi gerçekleştirmiş olduk. Üstünü çizmedik ama yanına bir tık attık" dedi.

İzmir'e çağ atlatacak projeler: Hamza Dağ canlı yayında tek tek açıkladı

Hamza Dağ İZTO yönetimiyle buluştu: Önceliğimiz kronik hale gelmiş sorunları çözüme kavuşturmak

Spil Dağı beyaz örtüyle kaplandı